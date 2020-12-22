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Новий штам коронавірусу: вже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії

Новий штам коронавірусу: вже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії

Понад 40 країн світу заборонили в'їзд на свою територію для мандрівників із Великої Британії через побоювання з приводу поширення нового штаму коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомляє BBC.

Іспанія, Індія, Гонконг і Пакистан - одні з останніх країн, які заборонили прийом рейсів із Великої Британії.

Країни, які наклали заборону на в'їзд з Великої Британії, також включають Бельгію, Канаду, Німеччину, Ірландію, Італію, Португалію, Румунію, Росію та Швейцарію та інші.

Деякі із заборон вже діють, інші почнуться у вівторок.

Представники країн-членів Європейського Союзу на нараді в Брюсселі запропонували ввести вимогу щодо проведення тестів для всіх людей, які прибувають з Великої Британії.

На брифінгу для преси прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що він і президент Емманюель Макрон сподіваються розблокувати кордон між Великою Британією і Францією в "наступні кілька годин".

Як відомо, Франція закрила свої кордони для британських перевізників на 48 годин через новий варіант Covid-19.

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Також призупинено рух Євротунелем до Франції. Потяги Eurostar до Бельгії не ходять. Однак представник Eurotunnel Джон Кіф висловив надію, що подорожі з Великої Британії можуть відновитися в середу або четвер.

Тим часом Royal Mail тимчасово призупинила всі поштові пересилки в Європу, за винятком Ірландії, через "чинні обмеження на повітряний, автомобільний, поромний і залізничний рух з Великої Британії".

За словами головного наукового радника Великої Британії, в країні, "найімовірніше", будуть запроваджені додаткові обмеження для контролю над новою мутацією вірусу. Людей, які подорожують з районів четвертого рівня в інші частини Англії, просять "припустити", що у них новий варіант коронавірусу, і самоізолюватися.

Раніше повідомлялося, що крім Нідерландів, Данії та Австралії, високозаразна мутація коронавірусу, спочатку виявлена у Великій Британії, вже пробралася ще в дві країни - Ісландію та Італію.

Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, спочатку названий 501.V2, також циркулює і в Південній Африці.

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Топ коментарі
+3
у ковид вышло новое обновление, английская версия, всё также передаётся по воздуху.......
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22.12.2020 07:24
+3
надо своих эвакуировать жителям Новых Санжар приготовиться
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22.12.2020 07:25
+2
И никогда не начиналось.
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22.12.2020 07:44
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походу - это уже наверное никогда не закончится..
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22.12.2020 07:23 Відповісти
И никогда не начиналось.
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22.12.2020 07:44 Відповісти
оптимист, этой цивилизации осталось лет 50-80
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22.12.2020 09:23 Відповісти
просто ресурсы и пресная вода кончится
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22.12.2020 09:24 Відповісти
"Те кто выжил в катаклизме, пребывают в песимизме..."
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22.12.2020 09:50 Відповісти
у ковид вышло новое обновление, английская версия, всё также передаётся по воздуху.......
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22.12.2020 07:24 Відповісти
Главное чтобы не половым путем...
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22.12.2020 09:52 Відповісти
надо своих эвакуировать жителям Новых Санжар приготовиться
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22.12.2020 07:25 Відповісти
Так шо, маски в этот раз не спасут?
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22.12.2020 08:07 Відповісти
только две маски
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22.12.2020 09:24 Відповісти
Маска с памперсом!
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22.12.2020 09:53 Відповісти
Как в сказке: чем дальше, тем страшнее.
Главное, что нынешнюю власть ковид очень боится, реформы вона как пошли, и третьи, четвертые сутки по-степанову, болезнь отступает
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22.12.2020 08:11 Відповісти
Болезнь по Степанову отступает? А не затопчет терпилу?..
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22.12.2020 09:55 Відповісти
Криклій казав, що сполучення з Британією продовжиться. Дядя беня грошей хоче, а хАхлів не шкода.
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22.12.2020 10:32 Відповісти
Ну вот свершилась двухсотлетняя мечта Наполеона. Началась Континентальная блокада Англии. Сильные мира сего наказывают за брексит. Остановлены не только туристы но и товарооборот с континентом.
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22.12.2020 11:06 Відповісти
А ми чого чекаємо...чи боїмося аби англійці не розгнівались...та й наші спєци як один говорять, що новий вірус такий самий, і більш лагідний, і від нього навіть трохи приємно...для всього світу опасний, а для нас ні...
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22.12.2020 14:04 Відповісти
 
 