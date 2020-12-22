Новий штам коронавірусу: вже понад 40 країн світу закрили кордони для мандрівників із Британії
Понад 40 країн світу заборонили в'їзд на свою територію для мандрівників із Великої Британії через побоювання з приводу поширення нового штаму коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "112 Україна", про це повідомляє BBC.
Іспанія, Індія, Гонконг і Пакистан - одні з останніх країн, які заборонили прийом рейсів із Великої Британії.
Країни, які наклали заборону на в'їзд з Великої Британії, також включають Бельгію, Канаду, Німеччину, Ірландію, Італію, Португалію, Румунію, Росію та Швейцарію та інші.
Деякі із заборон вже діють, інші почнуться у вівторок.
Представники країн-членів Європейського Союзу на нараді в Брюсселі запропонували ввести вимогу щодо проведення тестів для всіх людей, які прибувають з Великої Британії.
На брифінгу для преси прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що він і президент Емманюель Макрон сподіваються розблокувати кордон між Великою Британією і Францією в "наступні кілька годин".
Як відомо, Франція закрила свої кордони для британських перевізників на 48 годин через новий варіант Covid-19.
Також призупинено рух Євротунелем до Франції. Потяги Eurostar до Бельгії не ходять. Однак представник Eurotunnel Джон Кіф висловив надію, що подорожі з Великої Британії можуть відновитися в середу або четвер.
Тим часом Royal Mail тимчасово призупинила всі поштові пересилки в Європу, за винятком Ірландії, через "чинні обмеження на повітряний, автомобільний, поромний і залізничний рух з Великої Британії".
За словами головного наукового радника Великої Британії, в країні, "найімовірніше", будуть запроваджені додаткові обмеження для контролю над новою мутацією вірусу. Людей, які подорожують з районів четвертого рівня в інші частини Англії, просять "припустити", що у них новий варіант коронавірусу, і самоізолюватися.
Раніше повідомлялося, що крім Нідерландів, Данії та Австралії, високозаразна мутація коронавірусу, спочатку виявлена у Великій Британії, вже пробралася ще в дві країни - Ісландію та Італію.
Новий варіант коронавірусу SARS-CoV-2, спочатку названий 501.V2, також циркулює і в Південній Африці.
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Главное, что нынешнюю власть ковид очень боится, реформы вона как пошли, и третьи, четвертые сутки по-степанову, болезнь отступает