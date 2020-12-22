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Новини Агресія Росії проти України
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Луганщина (4810) ОБСЄ (3480) обстріл (27070) Донбас (22348) Донецька область (7548) перемир'я (813)

За минулі вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 100 порушень "тиші", від початку перемир'я - 4185

За минулі вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 100 порушень

Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в період з вечора 18-го до вечора 20 грудня 98 порушень режиму припинення вогню в Донецькій області і одне - в Луганській.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.

У період з вечора 18 до вечора 20 грудня в Донецькій області місія зафіксувала щонайменше 98 порушень режиму припинення вогню (зокрема 16 вибухів невизначеного походження, серед яких - 1 розрив), з яких принаймні 79 порушень зафіксовано вдень 20 грудня в районі на північ від н. п. Спартак (непідконтрольний урядові, 9 км на північ від Донецька). За попередній звітний період в області було зафіксовано 232 порушення режиму припинення вогню.

У період з вечора 18-го до вечора 20 грудня в Луганській області СММ зафіксувала 1 порушення режиму припинення вогню (вибух невизначеного походження) у районі на північний захід від н. п. Піонерське (непідконтрольний уряду, 19 км на схід від Луганська). За попередній звітний період в області зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Після засідання Тристоронньої контактної групи 22 липня, на якому була досягнута домовленість про додаткові заходи з посилення режиму припинення вогню, починаючи з 00:01 27 липня і до кінця звітного періоду СММ зафіксувала щонайменше 4185 порушень режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях (зокрема 1906 вибухів, 244 невизначені боєприпаси у польоті, 55 спалахів дульного полум’я та 41 освітлювальну ракету, а також 1939 черг і пострілів).

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Надо новый темник. Старый уже утратил актуальность.
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22.12.2020 07:41 Відповісти
"Спецмиссия ОБСЕ зафиксировала в период с вечера 18-го до вечера 20 декабря 98 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области и одно - в Луганской."


Ну и какая польза от вашей фиксации если санкции против ***** не увеличиваются?
Млять! Да заблокируйте российскую банковскую систему! Арестуйте банковские счета каждого россиянина что бы они почувствовали что они ИЗГОИ!
а ТАК ваши полумеры им до жопы! Источник:https://censor.net/ru/n3238322
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22.12.2020 08:52 Відповісти
око гасударєво + обсє = слепота - наше фсьо!
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22.12.2020 08:58 Відповісти
 
 