Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 709 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77,7 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 21 грудня у світі зареєстрували 534 657 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8909 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 77 717 847 випадків інфікування, з них 534 657 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 709 007 осіб, з них 8909 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 54,5 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 17-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - восьму. Перед нашою державою опинилися Велика Британія, Росія, Німеччина, Нідерланди, Італія, Швейцарія та Іспанія.
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