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Новини Агресія Росії проти України
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обстріл (27087) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС

Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС

Минулої доби, 21 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Золотого-4 збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-мм калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил зазнали осколкових поранень поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров’я – задовільний", - зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля населеного пункту Водяне на Приазов’ї противник вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета.

"На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - повідомили в штабі.

Також читайте: За минулі вихідні Спецмісія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі майже 100 порушень "тиші", від початку перемир'я - 4185

Крім того повідомляється, що минулої доби представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 68 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4663 транспортні засоби та 4586 осіб. Також було затримано одну особу, яку підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 708 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 959 осіб. Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" – 136 та 58 осіб відповідно.

Водночас у пресцентрі ОС повідомили, що від початку поточної доби, 22 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

"Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - додали в пресцентрі ОС.

Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС 01

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Топ коментарі
+12
Правильно сказала Маруся Звіробій, "Блазню" - на фронті стріляють... Так що у нього два варіанти - або вчасно "здриснуть", або солдат, на "нулі" вкінець "дістане", і вони прийдуть зі зброєю, на Банкову.... Тоді вже буде не до "смех..йочків" з "пі..дохаханьками", через "відосіки"...
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22.12.2020 08:04
+7
Пора новогоднее перемирие вводить.
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22.12.2020 08:02
+6
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!
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22.12.2020 10:14
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Пора новогоднее перемирие вводить.
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22.12.2020 08:02 Відповісти
смотреть в глаза путину и сдавать територии
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22.12.2020 12:59 Відповісти
Правильно сказала Маруся Звіробій, "Блазню" - на фронті стріляють... Так що у нього два варіанти - або вчасно "здриснуть", або солдат, на "нулі" вкінець "дістане", і вони прийдуть зі зброєю, на Банкову.... Тоді вже буде не до "смех..йочків" з "пі..дохаханьками", через "відосіки"...
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22.12.2020 08:04 Відповісти
И тишина...(с)
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22.12.2020 08:29 Відповісти
Клоуна валить пора
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22.12.2020 08:53 Відповісти
Пораненим хлопцям швидкого та повного одужання. Бережи Вас Боже!

Горіть у пеклі russische schweine!
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22.12.2020 10:14 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам.
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22.12.2020 10:20 Відповісти
может быть пора наконец покончить с этой нечистью или забить?? Ничего не меняется, а люди гибнут. Нахер нужна такая война. Так теперь враг и в тылу, Волынскую республику надумали делать и через одноклассники вражескую символику распространяют. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 4379 нашел того кто открыто раздает символику днр. Даже трэк на посылку имеется. Есть тут кто-то, кто может с ним что-то сделать?? https://gdeposylka.ru/courier/russian-post/tracking/RA752255124RU . Если требуется полная переписка-обращайтесь, но всю суть вы видите. Сами можете посмотреть его стр
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22.12.2020 11:46 Відповісти
Желаю скорейшего выздоровления, быстрого восстановления и возвращения в строй нашим защитникам, смерти и тяжелых ранений русским наемникам!
Чтобы минимизировать потери ВСУ надо больше убивать русских оккупантов. За Украину необходимо не погибать, а убивать!
Убей русского-очисти Украину от русской погани!Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5653
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22.12.2020 13:24 Відповісти
Сколько работает ботов. Целая армия. Всех их на передовую подонков!
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22.12.2020 14:59 Відповісти
а де гiвнокомандуюча шмаркля? принюхується та заглядає в шоколадний "глаз" пуйла?


Поранено двох наших воїнів. Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3970
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22.12.2020 18:14 Відповісти
 
 