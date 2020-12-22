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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020

В Україні станом на ранок вівторка, 22 грудня, зафіксовано 8513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 020 осіб, померли 232 пацієнти.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"8513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02госпіталізовано – 1 318 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02летальних випадків – 232;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02одужало – 14 020 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 02здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пандемія COVID-19 забрала життя 1 млн 709 тис. осіб, кількість захворілих перевищила 77,7 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07захворіло – 979 506 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07одужало – 600 288 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07летальних випадків – 16 897;

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 07проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 12

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Топ коментарі
+2
Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
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22.12.2020 08:18
+2
Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
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22.12.2020 08:24
+1
Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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22.12.2020 08:16
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Брехня продолжается, это четко видно по смертности.
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22.12.2020 08:16 Відповісти
У поляков тоже самое: заболело 7182 против наших 8513, а умерло 309 против наших 232. А до этого в Польше умерло 77 человек.
Смотришь на данные не только наши ,но и ВОЗ и чего то в голове не стыкуется.
Возьмём ту же Францию: заболело 2479 151, количество болеющих 2233787, умерло 60900, выздоровело 184464. Всего выздоровело менше 200 тысяч из почти из 2,5 миллиона? Кругом больных в несколько раз меньше , чем болеющих. Там что вообще не лечат что ли? Но нет кругом всё спокойно.Такая вот статистика.
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22.12.2020 12:17 Відповісти
no comments.....
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22.12.2020 08:16 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020 - Цензор.НЕТ 4412
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22.12.2020 08:56 Відповісти
Межі наглості Степанова нема... Навколо всі знайомі хворіють, ще більше перехворіли, а в нього вірус зникає. Сестра сімейний каже, наказали направляти на тестування. Зараз тестують лише дуже важкі випадки, здебільшого лише тих, хто потрапляє в лікарні. Ще одна причина "зменшення" кількості нових випадків - неспроможність системи закупити вакцину для людей. Скажуть, воно вам треба: і так Степанов із Зеленським пандемію перемогли "віртуальним карантином"
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22.12.2020 08:18 Відповісти
так у тому і справа, що більшість вже перехворіли. У мене теж - майже всі знайомі, родичі, я сам вже перехворіли. Так що цифра "900 тисяч інфікованих" у мене викликає іронічну посмішку. Її треба множити на 5...
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22.12.2020 08:24 Відповісти
Украина уникальная страна, тут даже у смерти в выходные короткий рабочий день.))
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22.12.2020 08:24 Відповісти
"на порядок" = в 10 раз!
второе - вы читал как СТО РАЗ пишут СКОКА ждать рез-тов теста??
достало уже это - 95% думает шо - сдал тест и вечером ему дали результат.
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22.12.2020 08:44 Відповісти
Какое отношение смертность имеет к сроку ожидания результатов тестов?
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22.12.2020 08:47 Відповісти
такое.
ты же не знаешь когда помер тот, за кого Стебанов высрал в субботу статистику?
ну так и статистика из-за этого получается - до самой гепы( )
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22.12.2020 08:58 Відповісти
По смертності в нас біля 20000 тисяч вже.
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22.12.2020 08:19 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm Смертность в 4 раза выше официальной статистики, или На что нас обрекли Зеленский со Шмыгалем https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm Смертность в Украине взлетела https://www.obozrevatel.com/society/smertnost-v-4-raza-vyishe-ofitsialnoj-statistiki-ili-na-chto-nas-obrekli-zelenskij-so-shmyigalem.htm
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22.12.2020 08:21 Відповісти
14 000 выздоровевших...,?интересно чем их вылечили...американскими препаратами или китайскими?
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22.12.2020 08:22 Відповісти
А чого така смертність велика? Та логічно. Від ковіду вмирають переважно на 15-18 день після інфікування, а то і ще пізніше (от як Кернес). Згадайте, які у нас були цифри новоінфікованих місяць тому, орієнтовно. От вони і дають цю смертність
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22.12.2020 08:26 Відповісти
Если сравнивать с РАБссией... там дохлость выше чем в любой стране мира...
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22.12.2020 08:26 Відповісти
Не вистачає тестів? Чому зменшили кількість тестів, криворгий казав, що закупили їх мільйони?
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22.12.2020 08:28 Відповісти
Неужели в стране есть лохи, которые верят в 8тыс выявленных заболевших?
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Не понимаю зеленую логику если все идет на поправку зачем вводить карантин с 8го?
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22.12.2020 09:04 Відповісти
Заболеваемость падает!
С этим срочно нужно что-то делать.
(с) Власти
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Підтверджую інформацію про примусове зменшення кількості тестувань: у знайомої виявили позитивний результат 23.11 (температури не було, смаг і нюх не зникав, тільки загальна слабкість). Сімейний терапевт прописана ліки, сказала, якщо через 10 календарних днів симптомів не буду , стан не погіршиться - то вона вважатиметься такою, що одужала і повторний тест здавати не потрібно
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22.12.2020 09:27 Відповісти
Фактичну смертність люди бачать в маленьких містах, де одна лікарня лікує ковідних хворих і медперсонал бачить, що кожний день умірає по 2 - 3 людини, а в статистику потрапляє тільки 3 -я частина. А також люди бачать дуже стрімке зростання свіжих могил з вересня місяця. Ніхто не знає, ні реальну картину хворих, ні смертність. Одне правда можливо, по кількості проведених тестів, які для багатих роблять декілька раз при захворюванності. Раньше сімейні лікарі робили тести з підозрою на ковід, а тепер тільки важкохворим.
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22.12.2020 09:48 Відповісти
CAN LASER THERAPY TREAT COVID-19 PNEUMONIA? (September 2020)
https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/can-laser-therapy-treat-covid-19-pneumonia

ЧИ МОЖЕ ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЛІКУВАТИ ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ від КОВІД-19? (вересень 2020) Хворий 57-річний афроамериканець, страждав на тяжкий випадок пневмонії COVID-19 у загальній лікарні Лоуелл у штаті Массачусетс. Під час лазерної терапії хворого клали під лазерний промінь на 28 хвилин один раз на день протягом чотирьох днів поспіль. Після лікування насичення киснем хворого зросло з 93% -94% до 97% -100%, підтримка кисню зменшилася з 2-4 літрів на хвилину до 1 літра на хвилину, а Х-променева просвітленя набряку легенів покращилося з 8 до 5. "Показники дихання, пулюєграфічні дані, потреби в кисні та результати лікування хворого покращились протягом декількох днів і без необхідності в штучній вентиляції легенів", - сказано у повідомленні.
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22.12.2020 10:26 Відповісти
Стаття за жовтень 2020 р.: LS® and COVID-19: a new success in treating interstitial pneumonia https://www.asalaser.com/en/company/blog/mlsr-and-covid-19-new-success-treating-interstitial-pneumonia ---- Лазер системи MLS® і КОВІД-19: новий успіх в лікуванні інтерстиціального запалення легенів Показаний приклад вилікування особи з зайвою вагою, яка була з тяжким запаленням легенів, за декілька днів за допомогою лазерної системи MLS® .

Оглядова стаття за 25 листопаа 2020 р.: Photobiomodulation therapy as a high potential treatment modality for COVID-19, Lasers in Medical Science https://doi.org/10.1007/s10103-020-03206-9 ------ Фотобіомодуляційна терапія як високопотенційний спосіб лікування COVID-19
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22.12.2020 10:35 Відповісти
Ну, на Заході вже почали потроху запроваджувати лазерну терапію для лікування хворих на СОVID-19 і причому самі здивовані, настільки вона успішно діє в найкритичніших складних перебігах хвороби. Чому у нас це не роблять??? Адже український апарат "Геліос" перевершує всі наявні у Заходу апарати разом узяті... Брошура з описом "Геліоса": http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochura(2017)[UKR].pdf
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22.12.2020 10:39 Відповісти
Фактичну смертність люди бачать в маленьких містах, де одна лікарня лікує ковідних хворих і медперсонал бачить, що кожний день умірає по 2 - 3 людини, а в статистику потрапляє тільки 3 -я частина. А також люди бачать дуже стрімке зростання свіжих могил з вересня місяця. Ніхто не знає, ні реальну картину хворих, ні смертність. Одне правда можливо, по кількості проведених тестів, які для багатих роблять декілька раз при захворюванності. Раньше сімейні лікарі робили тести з підозрою на ковід, а тепер тільки важкохворим.
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22.12.2020 13:14 Відповісти
 
 