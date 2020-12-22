В Україні за добу від COVID-19 померли 232 людини, виявлено 8513 нових випадків, одужали - 14 020
В Україні станом на ранок вівторка, 22 грудня, зафіксовано 8513 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали - 14 020 осіб, померли 232 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"8513 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 415 дітей та 368 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1 318 осіб;
летальних випадків – 232;
одужало – 14 020 осіб;
здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 979 506 осіб;
одужало – 600 288 осіб;
летальних випадків – 16 897;
проведено ПЛР-тестувань – 5 307 601.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях", - розповів Степанов.
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Смотришь на данные не только наши ,но и ВОЗ и чего то в голове не стыкуется.
Возьмём ту же Францию: заболело 2479 151, количество болеющих 2233787, умерло 60900, выздоровело 184464. Всего выздоровело менше 200 тысяч из почти из 2,5 миллиона? Кругом больных в несколько раз меньше , чем болеющих. Там что вообще не лечат что ли? Но нет кругом всё спокойно.Такая вот статистика.
второе - вы читал как СТО РАЗ пишут СКОКА ждать рез-тов теста??
достало уже это - 95% думает шо - сдал тест и вечером ему дали результат.
ты же не знаешь когда помер тот, за кого Стебанов высрал в субботу статистику?
ну так и статистика из-за этого получается - до самой гепы( )
С этим срочно нужно что-то делать.
(с) Власти
https://www.healthleadersmedia.com/clinical-care/can-laser-therapy-treat-covid-19-pneumonia
ЧИ МОЖЕ ЛАЗЕРНА ТЕРАПІЯ ЛІКУВАТИ ЗАПАЛЕННЯ ЛЕГЕНІВ від КОВІД-19? (вересень 2020) Хворий 57-річний афроамериканець, страждав на тяжкий випадок пневмонії COVID-19 у загальній лікарні Лоуелл у штаті Массачусетс. Під час лазерної терапії хворого клали під лазерний промінь на 28 хвилин один раз на день протягом чотирьох днів поспіль. Після лікування насичення киснем хворого зросло з 93% -94% до 97% -100%, підтримка кисню зменшилася з 2-4 літрів на хвилину до 1 літра на хвилину, а Х-променева просвітленя набряку легенів покращилося з 8 до 5. "Показники дихання, пулюєграфічні дані, потреби в кисні та результати лікування хворого покращились протягом декількох днів і без необхідності в штучній вентиляції легенів", - сказано у повідомленні.
Оглядова стаття за 25 листопаа 2020 р.: Photobiomodulation therapy as a high potential treatment modality for COVID-19, Lasers in Medical Science https://doi.org/10.1007/s10103-020-03206-9 ------ Фотобіомодуляційна терапія як високопотенційний спосіб лікування COVID-19