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Новини Репресії в Білорусі
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Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт із санкціями проти білоруських чиновників

Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт із санкціями проти білоруських чиновників

Палата представників Конгресу США в понеділок увечері схвалила законопроєкт "Про суверенітет, права людини і демократії в Білорусі". Він передбачає можливість запровадження санкцій проти білоруських чиновників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомив прессекретар автора документа, конгресмена-республіканця Крістофера Сміта Джефф Сегніл.

Цей двопартійний законопроєкт відновлює санкції проти білоруських чиновників, які перешкоджали переходу країни до демократії. Він надає підтримку білоруським ЗМІ та важливому IT-сектору країни.

Він дозволить, серед іншого, заявити, що США не визнають результати сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі 9 серпня 2020 року, а також не дозволить Лукашенка визнати законно обраним лідером Білорусі.

Законопроєкт також закликає до проведення нових президентських виборів у Білорусі, які відповідають стандартам ОБСЄ та до негайного звільнення всіх політичних в'язнів у Білорусі.

Крім усього іншого, включення Білорусі в так звану "Союзну державу", не буде визнано США.

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Раніше лауреат Нобелівської премії з літератури, член президії Координаційної ради Білорусі Світлана Алексієвич закликала Раду ООН створити спеціальний механізм розслідування порушень прав людини в республіці. Вона нагадала про численні випадки переслідування учасників акцій протесту в Білорусі.

Також спеціальний представник Європейського Союзу з прав людини Імон Гілмор передбачає можливість міжнародного трибуналу по ситуації в Білорусі. Якщо буде трибунал, під нього потраплять всі причетні до насильства проти учасників акцій протесту.

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Один слуга ху@ла для збереження своєї шкури - гадить всій Білорусі.
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22.12.2020 10:21 Відповісти
Экстрэмісцкая ўлада Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу супраць Святланы Ціханоўскай
і яе паплечнікаў з абвінавачваннямі ў "экстрэмізме". Як цікава ! Гэта ж , як забойца ўзбуждае
справу супраць сваёй ахвяры . Так выглядае беларускі МАРАЗМ ! Жыве Беларусь !
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22.12.2020 10:31 Відповісти
Экстрэмісцкая ўлада Беларусі ўзбудзіла крымінальную справу супраць Святланы Ціханоўскай
і яе паплечнікаў з абвінавачваннямі ў "экстрэмізме". Як цікава ! Гэта ж , як забойца ўзбуждае
справу супраць сваёй ахвяры . Так выглядае беларускі МАРАЗМ ! Жыве Беларусь !
показати весь коментар
22.12.2020 10:31 Відповісти
 
 