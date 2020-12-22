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Новий штам коронавірусу не впливає на смертність та ефективність вакцин, - ВООЗ

Новий штам коронавірусу не впливає на смертність та ефективність вакцин, - ВООЗ

Поки що немає доказів того, що новий штам коронавірусу може викликати важкі захворювання або смертність.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Анадолу", про це заявив у понеділок гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус під час відеобріфінгу.

"Велика Британія повідомила, що цей новий варіант передається легше, але поки немає доказів того, що він з більшою ймовірністю може стати причиною важкого захворювання або летального результату", - сказав глава ВООЗ.

Гебреєсус наголосив що потрібно якнайшвидше припинити передачу всіх вірусів SARS-CoV-2.

"Чим більше ми дозволяємо йому поширюватися, тим більше у нього можливостей змінитися", - попередив він.

Зі свого боку експерт організації Марія ван Керкхове заявила, що на думку ВООЗ, новий штам коронавірусу, виявлений у Великій Британії, не впливає на ефективність вакцини проти COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ про новий штам коронавірусу: На сьогодні ми не бачимо посилення тяжкості COVID-19

Пандемія почалася з виявлення наприкінці грудня 2019 року в місті Ухань провінції Хубей центрального Китаю перших випадків пневмонії невідомого походження.

31 грудня 2019 року влада Китаю поінформували про спалах невідомої пневмонії Всесвітню організацію охорони здоров'я (ВООЗ).

30 січня ВООЗ визнала спалах нового коронавірусу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення.

11 лютого 2020 року захворювання отримало назву нового коронавірусного захворювання (COVİD-19).

11 березня 2020 року ВООЗ оголосила, що спалах набув характеру пандемії.

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22.12.2020 08:32 Відповісти
а ВОЗ и ныньче там......
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22.12.2020 08:38 Відповісти
22.12.20 08:29 Новый штамм коронавируса не влияет на смертность и эффективность вакцин, - ВОЗ.

Получается, что вакцина тоже смертная?!
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22.12.2020 08:42 Відповісти
А папуас в свою родимую Эфиопию не хочет поехать проверить, не мутировало ли там чего-нибудь ? Китай болт положил на ВОЗ и живёт спокойно.
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22.12.2020 08:42 Відповісти
Зато влияет на аэропорты - в ЕС ОНИ ЗАКРЫВАЮТСЯ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ .
А вот в Украине Бене начхать на украинцев
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22.12.2020 08:47 Відповісти
"Чем больше мы позволяем ему распространяться, тем больше у него возможностей измениться", - предупредил он. Источник: https://censor.net/ru/n3238329\\\\\\\\

обезьянка, а ты прям де Генерал Очевидность.
еще бы, с такой фамилией мона лохам сказать даже - раз на планете есть воздух - значит вирус мож*д распространяться.
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22.12.2020 08:47 Відповісти
А можно ли доверять ВОЗ ? В феврале 2020 они заявляли, что и ковид не страшен
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22.12.2020 08:48 Відповісти
Гебрейесус возомнил себя Богом?
Или только Повелителем вирусов?
Без исследований, тестов ....
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22.12.2020 09:18 Відповісти
Він, лише, набагато заразніший.
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22.12.2020 10:34 Відповісти
 
 