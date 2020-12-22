COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 1159, Дніпропетровщина - 992 та Одещина - 914

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Київ (1159), Дніпропетровській (992) та Одеській (914) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 22 грудня в Києві на коронавірус захворіли 1159 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 102 282 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1749 осіб, за минулу добу - 26. Від початку епідемії одужали 33 981 пацієнт.

Станом на 22 грудня кількість активних хворих у Києві становить 66 552 особи.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 10 грудня 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1899 осіб.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Дніпропетровська й Одеська області.

Так, у Дніпропетровській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 992 особи. Загальна кількість інфікованих - 54 147. Загалом від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 1255 осіб, за минулу добу - 6. Від початку епідемії одужали 40 573 пацієнти. Кількість активних хворих у Дніпропетровській області - 12 319.

В Одеській області на коронавірус захворіли 914 осіб. Загальна кількість інфікованих становить 65 503 особи. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 942 особи, за добу - 18. Від початку епідемії одужали 27 519 пацієнтів. Кількість активних хворих в Одеській області становить 37 042 людини.