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ВР (14812) Кернес (506) місцеві вибори (1365) Харків (5428) Корнієнко (665)

Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко

Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, -

Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко повідомив, що довибори в Харкові можуть відбутися лише у дві дати. Це остання неділя березня й остання неділя жовтня.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з процедурою, секретар міськради після смерті мера протягом 15 днів має звернутися до Верховної Ради з проханням про перевибори. Терехов вже заявив, що все буде зроблено вчасно, але після похорону Геннадій Кернеса 23 грудня. Після цього у Ради буде 90 днів на те, щоб призначити дострокове обрання нового міського голови.

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Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко також пояснив виданню, що довибори можуть відбутися лише в дві дати: остання неділя березня і остання неділя жовтня. Так каже Виборчий кодекс.

"Можу припустити, що на 28 березня ми, найімовірніше, не попадаємо, тому що навряд чи встигнемо пройти всі процедури. Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - уточнив він.

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Топ коментарі
+16
Можно Гришу Лепса назначить вместо Кернеса, тот тоже любит руцкай мир и скрепы есть, ипрактически одно лицо:
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9609
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22.12.2020 09:11
+15
Ща харьковские рабы ему пирамиду построят и начнут приносить в жертву девственниц ради дождя и урожая.
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22.12.2020 09:10
+13
Вот же скотина, этот Гепа! Жил как самый отъявленный подонок, помирал также по своим поганым делам, так и после смерти продолжает свой смрадный путь.
"Смерть грешников люта", говорит Библия.
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22.12.2020 09:18
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Правила форума Рада форумчан
Та допу поставить, хуже не будет, гепа бы оценил это позитивно
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22.12.2020 08:56 Відповісти
Когда в Луцке умер мэр, то нового переизбрали только через три года, в городе был полный бардак.
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22.12.2020 08:56 Відповісти
Вот же скотина, этот Гепа! Жил как самый отъявленный подонок, помирал также по своим поганым делам, так и после смерти продолжает свой смрадный путь.
"Смерть грешников люта", говорит Библия.
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22.12.2020 09:18 Відповісти
Жалко человечество еще не научилось оцЫфровывать сознание. Оцыфровали бы гепу, запихали бы в железяку и он бы правил бы харьковчанами вечно
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22.12.2020 08:59 Відповісти
В газонокосилке он бы прижился...😈
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Дух Гепы еще долго будет приносить гемморой
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22.12.2020 08:59 Відповісти
ну или на крайняк гепу можна клонировать, правда прийдется подождать пока подростет. А что? Овечку Долли же клонировали. Почему с гепой так нельзя?
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22.12.2020 09:02 Відповісти
Овечка Долли прожила не намного дольше, чем Гепа в Шарите. Пришлось бы Кернеса постоянно менять на нового.
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22.12.2020 09:08 Відповісти
ну так первый блин всегда комом))
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22.12.2020 09:10 Відповісти
Можно Гришу Лепса назначить вместо Кернеса, тот тоже любит руцкай мир и скрепы есть, ипрактически одно лицо:
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9609
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22.12.2020 09:11 Відповісти
И про стакан поет талантливо.
По любви простога нарида к прослушиванию глубокой лирики, Лепс раньше шел сразу после Сердючки и Леонида Круга.
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22.12.2020 09:17 Відповісти
И стакан накатит и уедет если чо жить в Лондон
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22.12.2020 09:18 Відповісти
Пардон. Про рюмку водки.

Про стаканы - это вообще плагиат у БГ.
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22.12.2020 09:18 Відповісти
рюмка, стакан, какая разница. главное махнуть)))
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22.12.2020 09:22 Відповісти
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 5497
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22.12.2020 09:23 Відповісти
И фамилии на одну букву оканчиваются.......
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22.12.2020 14:02 Відповісти
Що кадровий "голод" у ЗЕ-бобіків чергового "Гепу" знайти не можуть,
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22.12.2020 09:02 Відповісти
никакого голода.Терехов уже занес чемодан.
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22.12.2020 10:45 Відповісти
Ну это же так трудно, поставить на голосование и нажать кнопки, за одну пленарную неделю ну никак не успеть.))
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22.12.2020 09:03 Відповісти
Наверное это и было целью избрания в мэры трупа - полгода на разграбление кубышки Кернеса.
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22.12.2020 09:06 Відповісти
Тушка гепы будет править городом еще почти год...💀
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22.12.2020 09:07 Відповісти
Ща харьковские рабы ему пирамиду построят и начнут приносить в жертву девственниц ради дождя и урожая.
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22.12.2020 09:10 Відповісти
Лучше в жертву приносить злостных нарушителей ПДД. И не только в Харькове. Но в Харькове это очень актуально.
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22.12.2020 10:31 Відповісти
А нафиг его выбирать, трупак урки-сепарской может и до следуйщих выборов дотянуть.Пол года справлялся дистанционно и сейчас из под земли сможет).А главное харковчане останутся довольны.)
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22.12.2020 09:10 Відповісти
А як стосовно дострокових виборів всього парламенту? На березень, чи на жовтень?
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22.12.2020 09:10 Відповісти
http://kontrakty.ua/article/167627 В Харькове хотят поставить Кернесу памятник, назвать его именем проспект и станцию метро , а некоторые харьковчане предлагали назвать его именем пароход или трактор
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22.12.2020 09:11 Відповісти
Круче было бы запустить тело Кернеса на околоземную орбиту.
В Харькове ж типа учОные мозги кипяченые.
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22.12.2020 09:13 Відповісти
кто просит, петицию написали или голосование провели - ну бред
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22.12.2020 09:27 Відповісти
Он не достоит даже, чтобы туалет его именем назвали
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22.12.2020 10:01 Відповісти
Смерть людини, це звичайно горе, якою б ця людина не була.Людину вже не повернути і я особисто висловлюю співчуття рідним і близьким. Але мені спадає на думку сержант українських збройних сил Журавель, який йшов спасати поранених, без зброї і за домовленностю з "тою стороною" і ОБСЕ і був поранений російськими окупантами,три доби помирав під палючим сонцем, стікаючи кров'ю і не маючи води. А в той час преЗедент, взявши це на контроль виїхав на море відпочивати, звинувачуючи командирів цього підрозділу і не звернувся в ООН, до послоів Німеччини і Франції, які є представниками у Мінському процесі. А тут поперлися всі дипломати ламати німецьку систему, бо в них все дуже суворо, логдаун (і це німці) і все-таки домовилися вилетіки літаку в Харков. Ці дві різні події говорять хто нами керує і які у них приоритети.
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22.12.2020 09:19 Відповісти
Бацилла чумы сохраняется в белковой влажно -прохладной среде до года.....
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Да посадите же допу туда, все равно выбирут на выборах
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22.12.2020 09:23 Відповісти
А хто буде розслідувати? Подивіться хто керує цими підрозділами: офіс генпрокурора, пані Бенядіетова із Харкова, МВС, нацгвардія, прикордонники - пан Аваков із Харкова, ДБР - всі керівники із Харкова і Донецька, а "суди"? Вони скоріше посадять заявника.
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22.12.2020 09:37 Відповісти
********* издохла, какую следуйщую мразь выберут харьковчане? Допу-дупу или ёщё более"достойного"
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22.12.2020 09:34 Відповісти
Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 7457
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22.12.2020 09:35 Відповісти
Я здесь ещё до выборов писал, харьковчане вы кто изверги, зачем вы больного человека выбираете в МЭРы, вы же его убьёте? А харьковчане оказывается только хотели http://kontrakty.ua/article/167627 поставить Кернесу памятник, назвать его именем проспект и станцию метро .
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22.12.2020 09:37 Відповісти
Не первый мер, умерший сразу после выборов, всех уже переизбрали, поделитесь опытом с харьковом, пожалуйста.
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22.12.2020 09:40 Відповісти
электронные подписи сделанные не понятно как прокатывают, присяга никому не нужна. браво, шоу продолжается
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22.12.2020 09:50 Відповісти
Харків зустрічає Гєпу

Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 213
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22.12.2020 10:01 Відповісти
И то правильно! До марта кернесовская банда может не успеть приватизировать все что еще осталось. А до октября точно справятся.
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22.12.2020 10:17 Відповісти
До того йде: поки не розхапають асфальтові заводики, ніяких виборів не буде.
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22.12.2020 11:17 Відповісти
Плюс готель Національ і мікроавтобус охорони з кулеметним гніздом.
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22.12.2020 11:18 Відповісти
Значит зелёным выгодно, чтобы команда Гепы продолжала рулить в Харькове.
После новых выборов тоже так будет на 99%, но возможны нюансы. Поэтому не рискуют.
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22.12.2020 10:21 Відповісти
срада может не успеть... минутное дело с полминутным голосованием? на рассмотрение в айфонах ****** , корабельных сосен, летних и зимних отдыхов , пусичков и пусинок, назначение новых смотрящих - еще больших дебилов, за бабло налогоплательщиков значит времени вагон?! засрадцы.
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22.12.2020 11:33 Відповісти
турборежим здувся.
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22.12.2020 11:55 Відповісти
 
 