Рада може не встигнути призначити вибори мера Харкова на березень: доведеться чекати жовтня, - "слуга народу" Корнієнко
Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко повідомив, що довибори в Харкові можуть відбутися лише у дві дати. Це остання неділя березня й остання неділя жовтня.
Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з процедурою, секретар міськради після смерті мера протягом 15 днів має звернутися до Верховної Ради з проханням про перевибори. Терехов вже заявив, що все буде зроблено вчасно, але після похорону Геннадій Кернеса 23 грудня. Після цього у Ради буде 90 днів на те, щоб призначити дострокове обрання нового міського голови.
Заступник глави фракції "Слуга народу" в парламенті Олександр Корнієнко також пояснив виданню, що довибори можуть відбутися лише в дві дати: остання неділя березня і остання неділя жовтня. Так каже Виборчий кодекс.
"Можу припустити, що на 28 березня ми, найімовірніше, не попадаємо, тому що навряд чи встигнемо пройти всі процедури. Вибори оголошуються за 60 днів - це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень", - уточнив він.
Будь ласка, зачекайте...
"Смерть грешников люта", говорит Библия.
По любви простога нарида к прослушиванию глубокой лирики, Лепс раньше шел сразу после Сердючки и Леонида Круга.
Про стаканы - это вообще плагиат у БГ.
В Харькове ж типа учОные мозги кипяченые.
После новых выборов тоже так будет на 99%, но возможны нюансы. Поэтому не рискуют.