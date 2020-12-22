Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ
Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Юлію Свириденко на пост заступника голови Офісу Президента.
Як передає Цензор.НЕТ, президент Зеленський підписав відповідні укази.
Указом №580/2020 глава держави звільнив Юлію Ковалів з посади заступника голови Офісу Президента.
Указом 581/2020 президент призначив Юлію Свириденко заступником глави ОП.
21 грудня Ковалів подала у відставку з посади заступника голови ОП, вона була призначена заступником голови Офісу Президента у вересні 2019 року.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП.
Топ коментарі
+4 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.12.2020 09:20
+4 Александр Лихошва
показати весь коментар22.12.2020 09:23
+3 Yurii Sliusarchuk
показати весь коментар22.12.2020 10:02
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Як думаєте, які перспективи реформ з такою "кадровою політикою"? Відповідь риторична." Віктор Андрусів https://censor.net/ru/r3238003
Назначение зам. канцелярии - вот главная новость Украины!