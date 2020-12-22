Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Юлію Свириденко на пост заступника голови Офісу Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, президент Зеленський підписав відповідні укази.

Указом №580/2020 глава держави звільнив Юлію Ковалів з посади заступника голови Офісу Президента.

Указом 581/2020 президент призначив Юлію Свириденко заступником глави ОП.

21 грудня Ковалів подала у відставку з посади заступника голови ОП, вона була призначена заступником голови Офісу Президента у вересні 2019 року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність"