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Зеленський (22411) наказ (445) Ковалів Юлія (70) Свириденко (285) Офіс Президента (1998)

Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ

Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ

Президент України Володимир Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Юлію Свириденко на пост заступника голови Офісу Президента.

Як передає Цензор.НЕТ, президент Зеленський підписав відповідні укази.

Указом №580/2020 глава держави звільнив Юлію Ковалів з посади заступника голови Офісу Президента.

Указом 581/2020 президент призначив Юлію Свириденко заступником глави ОП.

21 грудня Ковалів подала у відставку з посади заступника голови ОП, вона була призначена заступником голови Офісу Президента у вересні 2019 року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що ексзаступницю міністра економіки Свириденко можуть призначити заступником голови ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП вітає ухвалення Радою закону Зеленського про "інвестнянь": "Це дасть змогу після кризового 2020 відновити інвестиційну активність"

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Топ коментарі
+4
А баба рабочая или нет?
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22.12.2020 09:20
+4
Других не держат
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22.12.2020 09:23
+3
круговорот дерьма у діжці ...
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22.12.2020 10:02
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А баба рабочая или нет?
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22.12.2020 09:20 Відповісти
Других не держат
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22.12.2020 09:23 Відповісти
яку замовили ...агонь
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22.12.2020 10:03 Відповісти
Ты наверное хотел спросить: Корабельная ли сосна?
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22.12.2020 10:12 Відповісти
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22.12.2020 10:22 Відповісти
Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 1558Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 5571похожа на мендельшу,только в очках. и тоже юлией зовут
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22.12.2020 10:41 Відповісти
У Зелепуцкого вкус не меняется...
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22.12.2020 10:44 Відповісти
близкая подруга ермака
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22.12.2020 12:58 Відповісти
Нужно окружить Зеленского симпатичными женщинами....И он начнет нам рассказивать про "Холливуд" в Украине и другой БРЕД....
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22.12.2020 09:31 Відповісти
Ленку жалко
Зеленський призначив ексзаступницю міністра економіки Свириденко на пост заступника голови ОП, - указ - Цензор.НЕТ 6471
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22.12.2020 09:41 Відповісти
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22.12.2020 10:22 Відповісти
круговорот дерьма у діжці ...
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22.12.2020 10:02 Відповісти
У в.о. президента дерьмака радників більше ніж у бубочки. А й справді? Нахріна вони велічайшему, коли він ніхріна не робить?
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22.12.2020 10:36 Відповісти
Интересно, Зелепуцкий хоть один раз видит людей, которых назначает, или ему подсовывают "бомагу" на подпись ермаки,портновы и тому подобные...
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22.12.2020 10:43 Відповісти
На этот круговорот кадров не обращал бы внимания, но от кризиса кадров страдает вся Украина. "системні професійні люди принципово відмовляються йти у владу і очолювати органи. Ніхто з них не впевнений, що це на довше чим 3 місяці. Ті, що у владі, щотижня намагаються з'ясувати чи їх не винесли на звільнення без їх відома. Вони відмовляються робити які-небудь реформи, проявляти ініціативу тощо. Вони тільки підтакують і надувають обіцянки. Ну, і окремі ще турбуються своїм забезпеченням. В органах вдали зруйнована інституційна пам'ять, оскільки часта зміна керівників не дає ніякої спадковості політики. Зруйнований апарат управління, оскільки кожний новий керівник, в першу чергу, доганяє друзів попереднього.
Як думаєте, які перспективи реформ з такою "кадровою політикою"? Відповідь риторична." Віктор Андрусів https://censor.net/ru/r3238003
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22.12.2020 10:45 Відповісти
Боже мой!
Назначение зам. канцелярии - вот главная новость Украины!
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22.12.2020 10:46 Відповісти
Заступниця голови ж.ОП.и.
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22.12.2020 10:55 Відповісти
 
 