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Сьогодні на Либідському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух до 20:00 через ремонт, - КМДА. КАРТА

22 грудня на Либідському шляхопроводі частково обмежать рух із 9:00 до 20:00.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА із посиланням на "Київавтодор".

На Либідському шляхопроводі упродовж вівторка 22 грудня виконають поточні ремонтні роботи.

"Із 9:00 до 15:00 працюватимуть у напрямку Печерського шляхопроводу. А з 15:00 до 20:00 – у напрямку пл. Деміївської. Під час робіт рух буде обмежено частково", - йдеться в повідомленні.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.

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Сьогодні на Либідському шляхопроводі в Києві частково обмежать рух до 20:00 через ремонт, - КМДА 01

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