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напад (1095) лікарі (1269) Степанов Максим (2195)

Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов

Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов

МОЗ розробило зміни до законів, зокрема і для супроводу медиків співробітниками Нацполіції.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що медикам має бути наданий статус, який є у журналістів.

"Я вважаю, що напад на медпрацівників має суворо каратися. І відповідні зміни до законодавства вже розроблено і є у Верховній Раді. Крім того, МОЗ розробило відповідні зміни до законів і зараз вони проходять узгодження з членами уряду, зокрема і супровід медиків співробітниками Нацполіції", - розповів Степанов.

За словами міністра, напади на медпрацівників неприпустимі.

Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані із серйозними травмами.

Також читайте: Напад на бригаду "швидкої" в Києві: поліція затримала нападника і відкрила два кримінальні провадження

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Топ коментарі
+4
Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
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22.12.2020 09:50
+3
Дурний піп, дурна його молитва.
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22.12.2020 09:53
+1
вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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22.12.2020 11:57
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Когда в стране не работает правоохранительная система и Закон начинается перетягивание одеяла!
Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
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22.12.2020 09:50 Відповісти
Вот именно,на С.Стерненка-нападать,желающих не стало.
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22.12.2020 10:20 Відповісти
вони вирішили, стерненка будуть глушить через ручний суд, тому не нападають. вже награлися. перейшли на нову фазу.
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22.12.2020 11:57 Відповісти
степа за свою парафію говорить, за вчителів нехай копипастер турбується.
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22.12.2020 11:59 Відповісти
Дурний піп, дурна його молитва.
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22.12.2020 09:53 Відповісти
На працівників сільського господарства також треба і щоб охороняла поліція.Відпрацюй зміни і погодь.
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22.12.2020 10:05 Відповісти
це не стьопи парафія.
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22.12.2020 12:00 Відповісти
Нападение на медработников должно строго наказываться...

Ха ха! Полицейским чуть не на каждом углу морды бьют... а вы хотите медработников защищать.. Полицейских сначала защитите.
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22.12.2020 10:23 Відповісти
Да, и за неприкосновенность,как у судей не забудь ,Степанов.
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22.12.2020 10:32 Відповісти
А какое нападение на украинцев не должно наказываться?
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22.12.2020 11:34 Відповісти
 
 