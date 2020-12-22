Напад на медпрацівників має суворо каратися, зміни до законодавства вже розроблено, - Степанов
МОЗ розробило зміни до законів, зокрема і для супроводу медиків співробітниками Нацполіції.
Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ зазначив, що медикам має бути наданий статус, який є у журналістів.
"Я вважаю, що напад на медпрацівників має суворо каратися. І відповідні зміни до законодавства вже розроблено і є у Верховній Раді. Крім того, МОЗ розробило відповідні зміни до законів і зараз вони проходять узгодження з членами уряду, зокрема і супровід медиків співробітниками Нацполіції", - розповів Степанов.
За словами міністра, напади на медпрацівників неприпустимі.
Нагадаємо, на фельдшерку і медсестру швидкої допомоги в Києві напав агресивний пацієнт, обидві жінки госпіталізовані із серйозними травмами.
Будь ласка, зачекайте...
Стёпа, чем, например, учитель, пенсионер, таксист, студент, ребёнок... хуже врача ???
Или им не так больно ???
Ха ха! Полицейским чуть не на каждом углу морды бьют... а вы хотите медработников защищать.. Полицейских сначала защитите.