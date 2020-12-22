Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив нардепу зі "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, відвідати інфекційну лікарню.
"Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на COVID-19. Я думаю, що відразу його думка зміниться", - сказав глава МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він також розповів, що має намір вакцинуватися проти коронавірусу і пояснив, коли саме.
"Я буду вакцинуватися проти коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив Степанов.
При цьому він відкинув ймовірність вакцинації російською вакциною "Супутник". "Я особисто - ні", - запевнив він.
Будь ласка, зачекайте...
Только не в Феофании 😀😀😀
Какое им дело до украинцев ?
Ніби і проходять з народу, з самих низів, але швидко стають понад ним.
Может, хоть после этого, у ортодоксальных уклонистов что-то ёкнет в сердце.....
Просто слова. Взял на понт.
"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.Источник: https://censor.net/ru/n3236983
"Моя личная позиция - относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3236983
Вот что дословно сказал нардеп с соответствующими ссылками.
З.Ы.: Да когда же этого злостного нарушителя карантинных ограничений (я о Степанове, если что) - наконец оштрафуют за пребывание в общественных сооружением без плотно облегающей рот и нос маски?!?!?!? На фото - трибуна ВР. Маска сиротливо лежит рядом на тумбочке. Где хоть один протокол? Где ожидающие под дверью полицейские с этим самым протоколом?