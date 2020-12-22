УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8170 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 228 17
вакцина (4418) карантин (18171) Степанов Максим (2195) Камельчук (42) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні

Степанов -

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов порадив нардепу зі "Слуги народу" Юрію Камельчуку, який раніше заявив, що коронавірусу не існує, відвідати інфекційну лікарню.

"Я йому просто можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні будь-якої лікарні, яка лікує хворих на COVID-19. Я думаю, що відразу його думка зміниться", - сказав глава МОЗ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він також розповів, що має намір вакцинуватися проти коронавірусу і пояснив, коли саме.

"Я буду вакцинуватися проти коронавірусу, я думаю, на одному з останніх етапів, виходячи з нашого алгоритму. Мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні, тому це тільки на якомусь останньому етапі", - зазначив Степанов.

При цьому він відкинув ймовірність вакцинації російською вакциною "Супутник". "Я особисто - ні", - запевнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
Завдяки правлінню зеленськими країна перетворилась на інфекційне відділення психіатричної лікарні.
показати весь коментар
22.12.2020 09:58
+3
Степанов , Вам вместе с депутатами реально не мешает подежурить в районных больницах
Только не в Феофании 😀😀😀
показати весь коментар
22.12.2020 09:54
+1
Но депутаты собрались на чартерах на тёплые моря
Какое им дело до украинцев ?
показати весь коментар
22.12.2020 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степанов , Вам вместе с депутатами реально не мешает подежурить в районных больницах
Только не в Феофании 😀😀😀
показати весь коментар
22.12.2020 09:54 Відповісти
Но депутаты собрались на чартерах на тёплые моря
Какое им дело до украинцев ?
показати весь коментар
22.12.2020 09:55 Відповісти
В депутатів своє життя. Про яке мріє кожний українець.
Ніби і проходять з народу, з самих низів, але швидко стають понад ним.
показати весь коментар
22.12.2020 10:11 Відповісти
система ильна, її не сто років створювали.
показати весь коментар
22.12.2020 12:01 Відповісти
Завдяки правлінню зеленськими країна перетворилась на інфекційне відділення психіатричної лікарні.
показати весь коментар
22.12.2020 09:58 Відповісти
Степанов - "слузі народу" Камельчуку, який вважає коронавірус вигадкою: Можу запропонувати відчергувати в реанімаційному відділенні COVID-лікарні - Цензор.НЕТ 393
показати весь коментар
22.12.2020 10:11 Відповісти
Вот уж и вправду случай , где настощее фамилие соответствует соображению. Одно слово - кривокобылкоюююю
показати весь коментар
22.12.2020 10:10 Відповісти
Пригадайте Салтикова-Щедріна, Чехова чи Гоголя. Там і не такі шедеври були.
показати весь коментар
22.12.2020 12:31 Відповісти
Ты лучше предложи преЗеденту, его охфису и "картелю-95" отдежурить в госпитале для раненных бойцов!
Может, хоть после этого, у ортодоксальных уклонистов что-то ёкнет в сердце.....
показати весь коментар
22.12.2020 10:12 Відповісти
Та он с удовольствием отдежурить на конкурсе по приготовлению борща.
показати весь коментар
22.12.2020 10:18 Відповісти
Радше, з поїдання борщу .
показати весь коментар
22.12.2020 12:33 Відповісти
Зачем этот треп? Степанов приводит Камельчука в реанимацию и дальше что? Камельчук выходит с квадратными глазами и вещает о пандемии? А как же карантин? Должен ли Камельчук сидеть на обсервации? Как часто вы устраивает такие экскурсии ? И для кого?

Просто слова. Взял на понт.
показати весь коментар
22.12.2020 10:26 Відповісти
ну таких нічого не вилічить, як яскравий приклад.
показати весь коментар
22.12.2020 12:02 Відповісти
Пусть Степанов расскажет почему не заключили договора на поставки вакцины в Украину? Деньги ушли на дороги? Я вообще удивляюсь медикам идущим за гроши на работу
показати весь коментар
22.12.2020 10:36 Відповісти
у коментах не написали вчасно, ось вони й прохлопали.
показати весь коментар
22.12.2020 12:03 Відповісти
Вот ведь... лжец,

"Я верю в то, что люди болеют, я благодарен врачам за то, что они помогают становиться людям здоровее, ставят их на ноги. Я верю, что люди болеют гриппом, пневмонией, разными видами разной степени тяжести, верю, что есть SARS, и он был идентифицирован давно, что существуют коронавирусы, и они были идентифицированы давно, еще в Советском Союзе в 1960-х годах. В 2015 году некоторые турагентства не рекомендовали ехать в одну африканскую страну, потому что там был коронавирус", - сказал Камельчук.Источник: https://censor.net/ru/n3236983

"Моя личная позиция - относительно того, под каким соусом это подается на мировом уровне. Все это похоже на мировую стратегию вакцинирования, которая не оставляет выбора тем людям, которые имеют право распоряжаться свои здоровьем по-другому. Нет доказательств того, что это передается именно таким способом от невакцинированного человека", - заявил нардеп.Источник: https://censor.net/ru/n3236983

Вот что дословно сказал нардеп с соответствующими ссылками.

З.Ы.: Да когда же этого злостного нарушителя карантинных ограничений (я о Степанове, если что) - наконец оштрафуют за пребывание в общественных сооружением без плотно облегающей рот и нос маски?!?!?!? На фото - трибуна ВР. Маска сиротливо лежит рядом на тумбочке. Где хоть один протокол? Где ожидающие под дверью полицейские с этим самым протоколом?
показати весь коментар
22.12.2020 10:59 Відповісти
Як на мене, значно цікавше і пізнавальніше вогнебородому дурнику-говоруну буде в мозкоправній лікарні.
показати весь коментар
22.12.2020 12:26 Відповісти
 
 