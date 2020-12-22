Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ
Станом на 22 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у Києві і двох областях України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.
Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Миколаївській та Одеській областях.
Завантаженість ліжок по Україні становить 41,9%.
Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.
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Как это превышает???? Каждый день доклады, что все меньше и меньше больных... что скоро уже врачи сами будут бегать в поисках больных.