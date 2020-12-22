Завантаженість ліжок у лікарнях для пацієнтів з COVID-19 перевищує 50% у Києві, Одеській та Миколаївській областях, - МОЗ

Станом на 22 грудня завантаженість ліжок пацієнтами з коронавірусом і підозрою на COVID-19 перевищує 50% у Києві і двох областях України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані МОЗ.

Завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу перевищує 50% у Києві, Миколаївській та Одеській областях.

Завантаженість ліжок по Україні становить 41,9%.

Захворюваність на 100 тис. населення перевищує пороговий рівень у всіх областях України.

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