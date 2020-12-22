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Держприкордонслужба (5680) кордон (4637) українці (2506) заробітчани (672)

Пасажиропотік на кордоні зріс до 90 тис. осіб на добу: переважну більшість становлять українці, які повертаються з ЄС, - Держприкордонслужба

Пасажиропотік на кордоні зріс до 90 тис. осіб на добу: переважну більшість становлять українці, які повертаються з ЄС, - Держприкордонслужба

Останнім часом кількість осіб, які перетинають український кордон, значно зросла, і кілька днів пасажиропотік на добу фіксувався на рівні майже 90 тис. мандрівників, тоді як в листопаді і на початку грудня український кордон перетинали близько 50 тис. осіб на добу, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Зростання пасажиротранспортного потоку в передноворічний період є традиційним. Наприклад торік, у цей самий період, пасажиропотік був майже 300 тисяч осіб за добу. Воно значною мірою спричинене суттєвим збільшенням кількості громадян України, які в’їжджають з країн Європейського союзу, де з 25 грудня починається період Різдвяно-новорічних свят і вихідних", - повідомила Держприкордонслужба у вівторок вранці, передає Цензор.НЕТ.

Найбільше пасажиропотік зріс у всіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею, а також у пунктах пропуску в Закарпатській області.

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У Держприкордонслужбі України наголошують на необхідності дотримання карантинних обмежень, що діють на кордоні при в'їзді в Україну.

"Державна прикордонна служба України застерігає, що після новорічно-різдвяних свят традиційно зростає пасажиропотік на виїзд з України. Просимо охочих перетинати в цей період державний кордон ретельно вивчати актуальні карантинні обмеження в тій країні, куди ви прямуєте, а також країнах, які проїжджатимете транзитом. Наприклад днями офіційні джерела Польщі повідомили про введення в країні національного карантину від 28 грудня 2020 до 17 січня 2021 року", - заначили в прикордонне відомство.

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Топ коментарі
+2
У нас появилась возможность в локдаун узнать о всех разновидностях вируса в мире.
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22.12.2020 10:16
+1
Рождественские каникулы,все дорожает..за исключением доллара потому что 1 доллар стоит ровно 1 доллар...
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22.12.2020 10:12
+1
«»»»с 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят»»»
Халло гараж ! Передайте пркордоникам що свята та ввихдні на заході починаються з 24 грудня
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22.12.2020 10:57
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Рождественские каникулы,все дорожает..за исключением доллара потому что 1 доллар стоит ровно 1 доллар...
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22.12.2020 10:12 Відповісти
У нас появилась возможность в локдаун узнать о всех разновидностях вируса в мире.
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22.12.2020 10:16 Відповісти
«»»»с 25 грудня починається період різдвяно-новорічних свят»»»
Халло гараж ! Передайте пркордоникам що свята та ввихдні на заході починаються з 24 грудня
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22.12.2020 10:57 Відповісти
то прикордонникам пояснюй, вчилкам пояснюй, а в них свій особливий шлях.
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22.12.2020 11:44 Відповісти
може вони мають на увазі, що движняк на кордоні зупиниться 25го, тобто з точки зору дійства на переході. всі ж їхатимуть саме щоб 25го вже святкувати на дивані чи за столом. тобто узявши вихідний 24го шоб доїхати, шлях не ближній.
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22.12.2020 11:48 Відповісти
Це тре бути єкстрімалом або мазохістом що б автівкою виіждати 24 в Украіну ) та й сьогодня вже пізно - черги на кордонах шалені
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22.12.2020 12:35 Відповісти
ну тобто ти протирічиш сам собі.
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22.12.2020 12:40 Відповісти
В чому ? Я лише апелюю фактами та live stream з пол-укр кордонів
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22.12.2020 12:49 Відповісти
яу ти ж сам у старотовому коменті сказав, що не правильно прикордонники бачать початок свят. що таке початок ? це всі вже вдома, приїхали на місце святкування. 24 го після обід і до вечері ще народ доїджає.
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22.12.2020 13:49 Відповісти
Заробитчаны и валюту в страну завезут, и дополнительный коронавирус заодно
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22.12.2020 11:31 Відповісти
так, вірус рознесуть, бо рівень розвитку такий.
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22.12.2020 12:41 Відповісти
 
 