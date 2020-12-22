За добу від коронавірусу в Києві померли 26 осіб, 1242 - одужали, виявили 1159 нових випадків, - Кличко

Від початку пандемії коронавірусу в Києві захворіли 102 282 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Ще 1159 хворих на коронавірус виявили в столиці за минулу добу. Померли 26 людей. Усього коронавірус забрав життя 1749 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 102 282", - йдеться в повідомленні.



Серед захворілих: 644 жінки віком від 18 до 88 років, 424 чоловіки віком від 18 до 90 років, 39 дівчаток від 5 місяців до 17 років та 52 хлопчики від 2 місяців до 16 років. Захворіли, зокрема, 36 медиків.



До лікарень столиці госпіталізували 121 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.



Одужали за минулу добу 1242 людини. Усього коронавірус подолали 33 981 мешканець Києва.



Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дарницькому районі – 232, у Дніпровському – 201 та в Солом‘янському районі - 140 випадків.





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