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Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для дозволу на в'їзд до Євросоюзу з "третіх країн", зокрема України.

Про це на брифінгу заявив посол України при ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, спочатку необхідно дочекатися перших результатів вакцинації в країнах-членах Євросоюзу, бо поки в Брюсселі цей захід не розглядається.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епіфаній: Церква підтримує вакцинацію проти COVID-19

"Я не відкидаю, що саме це і буде одним з головних елементів для того, щоб представники і громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу", - сказав Точицький.

При цьому він зазначив, що може йтися про довідки, в яких буде вказана вакцинація сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС.

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Топ коментарі
+4
Справка о том что вы поддерживает новые правила. Или вы думаете что прививка будет одноразовая? Теперь она будет регулярной.
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22.12.2020 10:38
+4
Меня беспокоит что именно в странах бывшего свободного мира распространяется такая истерия. Ни в Китае, на родине вируса ни в такой " дорогой" для главы ВОЗ Африке вирусы не мутируют, локдауны и запреты не вводятся. Там где люди и так, больше всего, придерживались гигиены именно там и разгулялась "пандемия". А что до прививок то через 5-10 лет запуганные люди уже и спрашивать не будут зачем и от чего их котят. Главное не снижать градус истерики. Без Европы и Америки мировую пандемию не раскрутить.
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22.12.2020 11:12
+3
справедливо
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22.12.2020 10:27
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справедливо
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22.12.2020 10:27 Відповісти
А мігранти також будуть вакцинуватися? Чи для них виключення?
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22.12.2020 10:28 Відповісти
Враховуючи ту швидкість, з якою влада імітує забезпечення українців вакцинами, пересічним громадянам швидше буде самим зкупити собі через інтернет вакцину на вибір за 30-59 доларів, вколоти собі в приватній платній клініці, ніж дочекатись вакцинації від держави.
А те, що вакцинами торгуватимуть офіційно через інтернет - лише справа часу
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22.12.2020 10:30 Відповісти
Это было бы замечательно, если бы можно было вот так заказать через интернет, пофиг даже на цену. Но эта вакцина перевозится в больших контейнерах-морозильниках с температурой -70 градусов, так что вариант индивидуального заказа через интернет не выглядит реальным. Но если бы они хотя бы появились в частных клиниках - уже было бы неплохо.
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22.12.2020 12:34 Відповісти
И он сделает что ни богатьім ни нищим нельзя будет ни купить ни продать...але це на фінішній прямій, ще не скоро але вже не довго
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22.12.2020 10:31 Відповісти
Ну так к этому все и шло. Это справка о лояльности.
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22.12.2020 10:31 Відповісти
Справка о лояльності к чему/к кому?
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22.12.2020 10:32 Відповісти
Справка о том что вы поддерживает новые правила. Или вы думаете что прививка будет одноразовая? Теперь она будет регулярной.
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22.12.2020 10:38 Відповісти
Около трех лет назад мои знакомые ездили в путешествие по Южной Америке. Для получения виз в некоторые из стран ЮА требовались справки о прививках от малярии и жёлтой лихорадки (разумеется,прививки платные). И это воспринималось в порядке вещей. Также в порядке вещей в течении ближайших 5-10 лет для перемещения между странами будут требовать справки о вакцинации от ковид. Со временем, когда цифры заболеваемости и смертности уменьшатся до стандартных цифр как от гриппа, отменят и эти справки
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22.12.2020 10:51 Відповісти
Меня беспокоит что именно в странах бывшего свободного мира распространяется такая истерия. Ни в Китае, на родине вируса ни в такой " дорогой" для главы ВОЗ Африке вирусы не мутируют, локдауны и запреты не вводятся. Там где люди и так, больше всего, придерживались гигиены именно там и разгулялась "пандемия". А что до прививок то через 5-10 лет запуганные люди уже и спрашивать не будут зачем и от чего их котят. Главное не снижать градус истерики. Без Европы и Америки мировую пандемию не раскрутить.
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22.12.2020 11:12 Відповісти
Пережив жесткий локдаун из-за коронавируса первыми, жители Уханя через год после начала пандемии вернулись к нормальной жизни, но не теряют https://www.dw.com/ru/uhan-sejchas-chto-izmenilos-iz-za-koronavirusa-fotogalereja/a-55970619 бдительность .
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22.12.2020 11:19 Відповісти
Это справка о том, что вирус ковида не использует Ваш организм в качестве троянского коня.
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22.12.2020 11:01 Відповісти
Доктор Томас Биндер, доктор медицины @Thomas_Binder

Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!
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22.12.2020 11:18 Відповісти
Какой он умный! Циркуляцию вирусов гриппа в Украине методом ПЦР определяли и до 2020 года (правда, не массово). А Южная Корея справилась с вспышкой MERS именно с помощью ПЦР-тестов. В 2015 году.
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22.12.2020 11:46 Відповісти
А может и не стать. Потому что по ЕС, да уже и у нас в Закарпатье распространяется совсем другой вирус. А Ковид, можно сказать, вчерашний день.
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22.12.2020 10:40 Відповісти
даааа....
дохера разных справковыдавателей накупит машин и дачек за городом...
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22.12.2020 11:05 Відповісти
Упс. Все, будете сидіти в Україні. Грошей на загальну вакцинацію у бубАчки немає. Їх закатили в дорогий, шлаковий асфальт.
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22.12.2020 11:09 Відповісти
Сколько будет стоимость липовой?
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22.12.2020 11:23 Відповісти
Забыли дописать для долбо..ов:" Медведчуковская ху..ня не прокатит"!
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22.12.2020 11:49 Відповісти
Почем?
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22.12.2020 12:05 Відповісти
интересно, а ублюдков из ордло это касается? банкомат на линии ограничения есть гарантия распространения вируса... токо скидивание пенсий беспилотниками. а вы шо думаете???
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22.12.2020 12:16 Відповісти
Спочатку не роблять локдаун дотягують до певної кількості, і смі в унісон що все нормально, все контрольовано, потім його вводять коли вже пізно і сам локдаун гробить економіку і нічого вже не рішає через велику кількість хворих. Потім локдаун припиняють коли тільки захворюваність почала спадати щоб знову набрав обороти.... Це не Україна це Англія...
Не понятні виділення тріліонів які вливаються не в економіку а йдуть в акції....
Протилежність Китай жосткий локдаун на 2 місяці жорсткий карантин, де хоча б невелика вспишка..
В результаті порівняємо економічні показники китаю за той рік і Євросоюза і США....
Похоже на якусь виставу як на мене...
А тепер плавно йдемо до моделі цифрового суспільства де без довідки ви нікуди не поїдете навіть вас на літак не посадять можете здати і 3 тести що у вас корони немає але всім буде пох.... головне щоб ви 4 рази на рік вакцинувались.... І нікого не хв... що частина вакцинованих уже успішно хворіє в англії, мотивують що потрібна 2 вакцинація і імунітет ще не виробився...
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22.12.2020 13:26 Відповісти
 
 