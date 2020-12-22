Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький
Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для дозволу на в'їзд до Євросоюзу з "третіх країн", зокрема України.
Про це на брифінгу заявив посол України при ЄС Микола Точицький, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, спочатку необхідно дочекатися перших результатів вакцинації в країнах-членах Євросоюзу, бо поки в Брюсселі цей захід не розглядається.
"Я не відкидаю, що саме це і буде одним з головних елементів для того, щоб представники і громадяни третіх країн перебували на території Європейського Союзу", - сказав Точицький.
При цьому він зазначив, що може йтися про довідки, в яких буде вказана вакцинація сертифікованою вакциною для держав-членів ЄС.
Топ коментарі
+4 ПанСан
показати весь коментар22.12.2020 10:38
+4 ПанСан
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+3 Alexander Bondarenko 1f86e381
показати весь коментар22.12.2020 10:27
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Будь ласка, зачекайте...
А те, що вакцинами торгуватимуть офіційно через інтернет - лише справа часу
Тест - это болезнь, а не вирус! За всю мою жизнь мы ни разу не тестировали на какой-либо вирус простуды, кроме случаев, когда требовалась специальная терапия. Потом пришел ученик чародея @c_drosten со своим испытанием из ниоткуда и перевернул все с ног на голову. Теперь жир в огне!
дохера разных справковыдавателей накупит машин и дачек за городом...
Не понятні виділення тріліонів які вливаються не в економіку а йдуть в акції....
Протилежність Китай жосткий локдаун на 2 місяці жорсткий карантин, де хоча б невелика вспишка..
В результаті порівняємо економічні показники китаю за той рік і Євросоюза і США....
Похоже на якусь виставу як на мене...
А тепер плавно йдемо до моделі цифрового суспільства де без довідки ви нікуди не поїдете навіть вас на літак не посадять можете здати і 3 тести що у вас корони немає але всім буде пох.... головне щоб ви 4 рази на рік вакцинувались.... І нікого не хв... що частина вакцинованих уже успішно хворіє в англії, мотивують що потрібна 2 вакцинація і імунітет ще не виробився...