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Новини Хабарники
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хабар (4641) СБУ (12507)

СБУ викрила комерсанта, який пропонував чиновникам держпідприємства при Мінмолодьспорту 2 млн грн хабаря за "затуляння очей"

СБУ викрила комерсанта, який пропонував чиновникам держпідприємства при Мінмолодьспорту 2 млн грн хабаря за

Служба безпеки України викрила комерсанта, який запропонував чиновникам одного з державних підприємств, підпорядкованих Міністерству молоді і спорту, хабарі за протиправну зміну умов тендерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен був учасником та переможцем багатьох конкурсів на поставки продукції для потреб Національних збірних України. Проте його товари не відповідали якісним характеристикам, або він не міг вчасно забезпечити поставки. Загальна сума неправомірної вигоди, яку він запропонував посадовцям за "затуляння очей", становила понад 2 млн грн", - сказано в повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили, що зловмисник також використовував механізм так званого "тендерного тролінгу". Підконтрольні ділку комерційні структури брали участь у конкурсних торгах з аномально низькими ціновими пропозиціями. Але, фактично, організатор взагалі не мав товарів, які були предметом закупівель. Потім комерсант виходив на легальних виробників продукції, у яких він виграв тендер, і пропонував продати йому продукцію за цінами нижчими за собівартість. В інших випадках зловмисник пропонував "відкупитися" від нього за відмову від перемоги у торгах.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці затримали фігуранта та його спільника під час спроби передати чиновникам пакет сфальсифікованої документації. Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Операція із викриття оборудки проводилась Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

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"... СБУ разоблачило ..." А ха, ха! А то, что так проводятся ВСЕ (от слова абсолютно) тендеры, СБУ не разоблачило?
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22.12.2020 10:53 Відповісти
Вынуждена встать на защиту СБУ! Наводить порядок в государстве - не их функция. Ведь сфинктер может и обязан регулировать и контролировать выделения. Но за общее состояние организма не отвечает.
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22.12.2020 11:40 Відповісти
Интересно. А в чем, по твоему, "функция" СБУ?
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22.12.2020 11:42 Відповісти
Да собственно в том, о чём написала. И в донесении в мозг информации о реальном положении дел на местах). Требовать от них большего - российский путь развития.
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22.12.2020 11:48 Відповісти
 
 