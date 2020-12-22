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У МВС виявили 274 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях

Кількість хворих на COVID-19 правоохоронців МВС за добу зросла на 274 людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС в Facebook.

"Кількість хворих правоохоронців МВС на COVID-19 за добу зросла на 274 випадки. Найбільше хворих у Донецькій і Дніпропетровській областях, а також у Києві", - сказано в повідомленні.

У відомстві нагадали громадянам, що важливо стежити за станом свого здоров'я і вчасно відвідувати лікаря.

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У МВС виявили 274 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях 01

У МВС виявили 274 випадки COVID-19 за добу, більшість у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях 02

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да пусть себе болеют...
всё равно по сути они "пересічного громадянина" никогда не защищали, гоп - стопы не искали, только побои у потерпевших по больницам снимали и на поиск грабителей муй ложили.
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22.12.2020 11:12 Відповісти
 
 