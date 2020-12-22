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Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко

Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко

На сьогодні виявлено вже майже 12 тис. мутацій коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Поява нового штаму коронавірусу жодним чином не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії. Оскільки цей штам коронавірусу було виявлено значно раніше, ніж почалася кампанія імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, схожа мутація була виявлена ​​в Південно-Африканській Республіці.

Крім того, Ляшко додав, що на сьогодні виявлено 12 тис. мутацій коронавірусу.

Також читайте: На цей момент найбільш критична ситуація з COVID-19 у Чернігівській і Полтавській областях, - Ляшко

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Да-да-да... и улицы опрыскивать химией и людей в парки не пускать тоже было жизненно необходимо. И в обоморок человек после вакцины падает просто потому что ему захотелось.
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22.12.2020 10:47 Відповісти
понравился коммент - это не моё, но как теория пойдёт

Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4717
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22.12.2020 11:07 Відповісти
Ну если "Появление нового штамма коронавируса никаким образом не связано с началом вакцинации в Великобритании", то зачем эти оправдания? Или министр говорит то, что его обязали говорить?
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22.12.2020 11:05 Відповісти
а чого одразу оправданіє? констатацію факту ти не береш до уваги? ну ти як Воля, вирощений психологами, прям кладязь логічних варіантів.
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22.12.2020 11:51 Відповісти
Ви за свою державу відповідайте, а то ще коментують щось за Великобританію. Вони там самі розбуруться за результати своєї вакцинації. Де вакцинація українського народу?
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22.12.2020 11:07 Відповісти
- Скажите по совести, Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар -- это бальное платье? Почему?!(с)
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22.12.2020 12:56 Відповісти
 
 