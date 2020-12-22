Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко
На сьогодні виявлено вже майже 12 тис. мутацій коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.
"Поява нового штаму коронавірусу жодним чином не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії. Оскільки цей штам коронавірусу було виявлено значно раніше, ніж почалася кампанія імунопрофілактики", - зазначив Ляшко.
За словами головного санлікаря, схожа мутація була виявлена в Південно-Африканській Республіці.
Крім того, Ляшко додав, що на сьогодні виявлено 12 тис. мутацій коронавірусу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andy Sok
показати весь коментар22.12.2020 10:47 Відповісти Мені подобається 2
Толык
показати весь коментар22.12.2020 11:07 Відповісти Мені подобається 1
Толык
показати весь коментар22.12.2020 11:05 Відповісти Мені подобається 0
Веретено
показати весь коментар22.12.2020 11:51 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К 65c6a92d
показати весь коментар22.12.2020 11:07 Відповісти Мені подобається 0
Ptyburdukov
показати весь коментар22.12.2020 12:56 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...