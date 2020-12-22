Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв
Народний депутат закцентував, що з вересня ціна на газ зросла на 45% для населення. І вона постійно зростала останні 5 років кожен квартал.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".
За словами парламентаря, жодних кроків щодо зменшення тарифів на газ не відбувалося, при тому, що Україна має усі можливості, щоб знизити ціну на український газ.
"Стосовно газу і вартості для споживача. Уявіть собі, що ви купили собі кавоварку додому, окремо каву, окремо воду, увімкнули її, натискаєте кнопку - а вам кава і чек за неї. Платіть за послуги. Така ж сама ситуація з "Укргазвидобуванням". Усі ми, українці, є власниками цієї компанії. Чоми ми маємо за продукт, який виробляє ця компанія, сплачувати світові ціни? Тому що у керівництві "Нафтогазу" нам так сказали", - заявив Костянтин Бондарєв.
На думку народного депутата, "Нафтогаз" потрібно позбавляти монополії на продаж видобутого в Україні газу.
Нагадаємо, "Батьківщина" подала законопроєкт 4400 про створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму "Нафтогазу". Законопроєкт передбачає передання "Укргазвидобування" у пряме підпорядкування Кабінету Міністрів і виведення українського газу на біржу. На думку фракції "Батьківщина", конкурентне середовище сприяло би встановленню справедливої ціни на ринку і це поклало би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою "Амстердам плюс", коли відбувається прив’язка до імпортної ціни.
Будь ласка, зачекайте...
Так какого чёрта и на каком экономическом основания нам дурят голову - внешними факторами, которые к нам не имею ни малейшего отношения !?
Украинский потребитель не является участником внешнего рынка !!! И не должен зависть от внешнего рынка и тем более не должен нести финансовое бремя от внешнего рынка !!!
И побеждает?
Газ должен продаваться на рынке всем по одной цене. Иначе будут спекуляции и махинации.
Всего-то надо - закупать газ по ценам, как для населения, а продавать по ценам, как для предприятия.
То, что до вашего села не докатилась эта новость - это твои проблемы.
этот ВОПРОС уже давно ПЕРЕЗРЕЛ...
Я ні слова не сказав про "дешевий" ГАЗ- я говорю про честну справедливу соціальну ціну на нього...- і не бвльше...
Уважно читай Конституцію, та підзаконні...
Отаке от сЄляві....
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !
Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
Все недра принадлежат народу Украины!!
Или нет?
Значит и делить нужно на всех.
Давненько я не вникал в конкретику, но у нас всё не так!
Например: 10 лет назад, при добыче угля шахта платила государству 5 грн. (с копейками) за тонну угля. А весь уголь принадлежал торговому дому, и прибыль тоже. За газ платилось государству 120 грн. За железную руду 4 грн. за тонну.
Людям надо напрямую помогать через субсидии.
Ты связи между экономикой и доходами не видишь? Тогда ты зебил.
Тебе вот какраз и говорят о том что у тупых баранов цена для населения особая, а у нормальных экономик единая.
Фирташ, кстати, именно при ней расцвел буйным цветом.
Электричество всё отечественного производства и должно раздаваться бесплатно!
Это ж леди ТЮ, ничего нового.
Мы - дешовка. И мы сами себе такую цену установили, продавая примитивный продукт и выполняя примитивную работу.
Но доход потребителя и цена никак не связаны. А вот спрос и цена связаны. Не можешь - не покупай.
не знаю де там у вас та у нас будівельника за 1к гривень на день важко знайти.
Все равно потом украинцы из своих налогов заплатят разницу.
Тільки де тепер всі країни з таким ціноутворенням думаю всі знають, у жопі.
А чому українська електрика вартує дорожче ніж в Європі ?
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !
Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
для тех, комментаторов, которые говорят красивые фразы о пополнении бюджете, пенсиях и т.д. - из цены ...
Вы или наивны или глупы или в доле...
Если бы цена формировалась социально справедливо, то мы все четко видели и знали какой % в ней на что то конкретное... Так вот.... "что то конкретное" - это личная прибыль руководителя и владельца и это основная доля прибыли ! даже з/пл работников газовых компаний... - мизер по сравнению с суммами руководителей !
Так что не будьте наивными глупцами - вы пополняете конкретный карман конкретного феодала, а не гос.бюджет !
А цена должна быть простая... - непосредственно себестоимость добычи, доставки, амортизации оборудования + 15% и на этом ТОЧКА !
Пусть владелей и руководитель свой заработок берет из этих 15% !