Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв

Народний депутат закцентував, що з вересня ціна на газ зросла на 45% для населення. І вона постійно зростала останні 5 років кожен квартал.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

За словами парламентаря, жодних кроків щодо зменшення тарифів на газ не відбувалося, при тому, що Україна має усі можливості, щоб знизити ціну на український газ.

"Стосовно газу і вартості для споживача. Уявіть собі, що ви купили собі кавоварку додому, окремо каву, окремо воду, увімкнули її, натискаєте кнопку - а вам кава і чек за неї. Платіть за послуги. Така ж сама ситуація з "Укргазвидобуванням". Усі ми, українці, є власниками цієї компанії. Чоми ми маємо за продукт, який виробляє ця компанія, сплачувати світові ціни? Тому що у керівництві "Нафтогазу" нам так сказали", - заявив Костянтин Бондарєв.

На думку народного депутата, "Нафтогаз" потрібно позбавляти монополії на продаж видобутого в Україні газу.

Нагадаємо, "Батьківщина" подала законопроєкт 4400 про створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму "Нафтогазу". Законопроєкт передбачає передання "Укргазвидобування" у пряме підпорядкування Кабінету Міністрів і виведення українського газу на біржу. На думку фракції "Батьківщина", конкурентне середовище сприяло би встановленню справедливої ціни на ринку і це поклало би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою "Амстердам плюс", коли відбувається прив’язка до імпортної ціни.