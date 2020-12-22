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Бондарєв (29) газ (10265) Тарифи на газ (1051)

Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв

Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв

Народний депутат закцентував, що з вересня ціна на газ зросла на 45% для населення. І вона постійно зростала останні 5 років кожен квартал.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

За словами парламентаря, жодних кроків щодо зменшення тарифів на газ не відбувалося, при тому, що Україна має усі можливості, щоб знизити ціну на український газ.

"Стосовно газу і вартості для споживача. Уявіть собі, що ви купили собі кавоварку додому, окремо каву, окремо воду, увімкнули її, натискаєте кнопку - а вам кава і чек за неї. Платіть за послуги. Така ж сама ситуація з "Укргазвидобуванням". Усі ми, українці, є власниками цієї компанії. Чоми ми маємо за продукт, який виробляє ця компанія, сплачувати світові ціни? Тому що у керівництві "Нафтогазу" нам так сказали", - заявив Костянтин Бондарєв.

На думку народного депутата, "Нафтогаз" потрібно позбавляти монополії на продаж видобутого в Україні газу.

Нагадаємо, "Батьківщина" подала законопроєкт 4400 про створення конкуренції на ринку природного газу та ліквідації монополізму "Нафтогазу". Законопроєкт передбачає передання "Укргазвидобування" у пряме підпорядкування Кабінету Міністрів і виведення українського газу на біржу. На думку фракції "Батьківщина", конкурентне середовище сприяло би встановленню справедливої ціни на ринку і це поклало би край абсолютно неправильному підходу до ціноутворення за формулою "Амстердам плюс", коли відбувається прив’язка до імпортної ціни.

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Топ коментарі
+13
Хто про шо, а матьківщина про безкоштовний газ.
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22.12.2020 10:53
+9
Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 6763
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22.12.2020 11:20
+7
Йульки вже задовбали своїм популістськими цінами на газ. Тільки міжнародні ціни змусять наш нарід економити ресурси. Зараз ціни на газ в Україні визначаються цінами на газ на ринку ЄС.
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22.12.2020 11:30
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Сторінка 3 з 3
Рынка газа. На котором сейчас в каждой области есть как минимум 2 трейдера (с разными ценами) - местный облгаз и Нафтогаз. И на котором со временем количество трейдеров вырастет, что приведет к увеличению конкуренции и положительному эффекту для потребителей.
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22.12.2020 23:40 Відповісти
Ок, но это рынок внутри страны !!!! И он никаким боком не касается ни цен, ни обьемов газа на рынке ВНЕ страны !?
Так какого чёрта и на каком экономическом основания нам дурят голову - внешними факторами, которые к нам не имею ни малейшего отношения !?

Украинский потребитель не является участником внешнего рынка !!! И не должен зависть от внешнего рынка и тем более не должен нести финансовое бремя от внешнего рынка !!!
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23.12.2020 01:15 Відповісти
Украинский потребитель зависит от внешнего рынка, как и потребитель любой другой европейской страны, как бы Вам не хотелось обратного. И совокупный спрос этих потребителей, зависящий во многом от погодных условий, напрямую влияет на стоимость газа на внешнем рынке.
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23.12.2020 20:24 Відповісти
Другими словами - у нас не рынок, а монопольная спекуляция ! Лишь с эмитацией "рынка" ...
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23.12.2020 01:17 Відповісти
Цікава у тебе логіка. Ти мабуть хотів: різна швидкість авто для різних категорій населення? як по газу пропонуєш
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22.12.2020 11:50 Відповісти
Нет конечно. Это я на счет взаимосвязи между коррупцией и разными ценами на газ.
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22.12.2020 11:53 Відповісти
Нічого не зрозумів. Але цікаво. Пиши ще
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22.12.2020 11:54 Відповісти
Вот и мне не понятно, какая тут взаимосвязь. Український газ не має продаватися за європейськими цінами українському споживачу, - нардеп Бондарєв - Цензор.НЕТ 9142Но https://censor.net/ru/user/184403 утверждает, что так считает ЕС и МВФ. А я утверждаю, что это бред сивой кобылы. https://censor.net/ru/user/184403
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22.12.2020 13:01 Відповісти
Рыночная цена в Амстердаме + доставка. Промышленность, кто примазан, через своих трейдеров закачала газ в хранилище летом по 2.8 грн, + 0.2 грн за хранение, у них такой рынок, а с населения берут по пиковой цене и доступа к хранилищам у людей нет, это тоже рынок, только для быдла. Рынок вроде один и тот же но цена в 3 раза отличается. И бюджет кстати ничего с этого не получает, все идет трейдерам, у нас же рынок.
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22.12.2020 16:18 Відповісти
Дело Бени Валерича живет!
И побеждает?
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22.12.2020 11:10 Відповісти
собственно, как и украинский уголь и украинская электроэнергия. но это очень не понравится партнёрам из МВФ. так что пока не при власти, можно гавкать всё, что угодно.
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22.12.2020 11:13 Відповісти
АЕС вимушені продавати половину своєю ел ененргію продавати населенню за 1 коп. Це просто вбиває економіку
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22.12.2020 11:37 Відповісти
Та ні, за це ми маємо дякувати НКРЕ і її очільнику, а він завжди людина Ахметова.
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22.12.2020 11:39 Відповісти
Та ні, це такі популістські закони: АЕС компенсують вартість зеленої енергетики і дорогу теплову. На Заході люди самі оплачують зелені тарифи. У нас як завжди - через сраку
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22.12.2020 11:41 Відповісти
Ну наскільки я в курсі, ми платимо усереднений тариф за електроенергію різних виробників. І тариф на ел.від АЕС штучно занижений заради завищення тарифу від теплових станцій (приватних). Це банальна корупція.
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22.12.2020 11:45 Відповісти
Це вбиває в першу чергу атомну галузь, що набагато гірше.
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22.12.2020 23:44 Відповісти
За своє вугілля ми здорово переплачуємо порівняно з міжнародними цінами. Тобі треба таке вугілля?
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22.12.2020 11:39 Відповісти
Бабло Фирташа отрабатывает.

Газ должен продаваться на рынке всем по одной цене. Иначе будут спекуляции и махинации.
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22.12.2020 11:13 Відповісти
На рынке всё продаётся по одной цене - рыночной.
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22.12.2020 11:19 Відповісти
Поинтересуйся, как облгазы Фирташа раньше бабло рубили.

Всего-то надо - закупать газ по ценам, как для населения, а продавать по ценам, как для предприятия.
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22.12.2020 11:22 Відповісти
Где здесь рынок?
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22.12.2020 11:29 Відповісти
Везде. Ты можешь сам себе выбрать постащика газа и заключить с ним договор. Хоть напрямую у Нафтогаза покупай, а не у Фирташа.

То, что до вашего села не докатилась эта новость - это твои проблемы.
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22.12.2020 11:32 Відповісти
"Поцелуй меня везде, восемнадцать мне уже"
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22.12.2020 13:32 Відповісти
Ви цей газ власноруч будете добувати, повним складом ВР! Працювати за копійки скоро буде нікому.
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22.12.2020 11:15 Відповісти
не только ГАЗ - а также как и ВСЕ монополии и РЕСУРСЫ - на бумаге принадлежат нам ВСЕМ, а успешно пользуются и имеют СВЕРХПРИБЫЛЯ несколько сот семей и КЛАНОВ....
этот ВОПРОС уже давно ПЕРЕЗРЕЛ...
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22.12.2020 11:17 Відповісти
Всьо забрать і падєліть.
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22.12.2020 11:34 Відповісти
ни в коем случае - аудит. контроль, и успешная експлуатация...- но, в интересах Державы и ее Граждан...
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22.12.2020 11:45 Відповісти
Зараз ціни для різних газів - ринкові (як домовиться покупець і продавець). Корупція малоймовірна. Прибуток наших державних газових компаній іде в держбюджет, кошти із бюджета використовується для потреби всієї країни. Думаю, більш раціональної системи не придумаєш. Вже по різному експериментували. Викидати половину державного бюджету на доплату за дешевий газ - тупіше ідеї не придумаєш
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22.12.2020 12:17 Відповісти
о так - " більш раціональної системи не придумаєш"...- але для кола певних ОСІБ та та тих ВАСАЛІВ що їх обслуговують , отримуючи по 260 лямів ЗП та по 180 000 000 премій....- за весь цей "честний" ДЕРИБАН якраз і платить простий "господар" своїх слуг...
Я ні слова не сказав про "дешевий" ГАЗ- я говорю про честну справедливу соціальну ціну на нього...- і не бвльше...
Уважно читай Конституцію, та підзаконні...
Отаке от сЄляві....
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22.12.2020 13:15 Відповісти
В Украине потребитель украинского газа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником мирового газового рынка !
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !

Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
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22.12.2020 20:09 Відповісти
Газ не просто украинский.
Все недра принадлежат народу Украины!!
Или нет?
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22.12.2020 11:21 Відповісти
на папері...
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22.12.2020 11:29 Відповісти
Ага, іди покопай бурштин і взнаєш у місцевих кому він належить
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22.12.2020 11:33 Відповісти
Не конкретно мне, а всем!
Значит и делить нужно на всех.
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22.12.2020 12:56 Відповісти
Так і робиться: через бюджет. По іншому як? ідіть візьміть кусок бурштину чи газу у тих хто добуває
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22.12.2020 15:06 Відповісти
Должно быть так.
Давненько я не вникал в конкретику, но у нас всё не так!
Например: 10 лет назад, при добыче угля шахта платила государству 5 грн. (с копейками) за тонну угля. А весь уголь принадлежал торговому дому, и прибыль тоже. За газ платилось государству 120 грн. За железную руду 4 грн. за тонну.
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22.12.2020 15:24 Відповісти
Такие вопросы должны решать технократы, а не политики. Иначе экономика будет неэффективной и коррумпированной как в совке.
Людям надо напрямую помогать через субсидии.
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22.12.2020 11:22 Відповісти
Норвежский газ продается норвежцам по европейским ценам, а венесуельский газ продается венесуельцам намного ниже рыночной стоимости...
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22.12.2020 11:28 Відповісти
Вот поэтому в Норвегии и в Венесуэле живут немного по-разному. Особенно теперь.
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22.12.2020 11:30 Відповісти
Наш совок хоче жити як в Венесуелі. Шо не ясно?
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22.12.2020 11:31 Відповісти
Та норвежцям плювати яка ціна на газ- у них по 5к € зарплата, а не по 5к ₴. Але українські кровососи постійно про це забувають. Взагалі вся енергетика має бути у держвласності, покрали все ,самі нічого не побудували, а тепер розказують про ринок.
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22.12.2020 11:35 Відповісти
А почему у них по 5К € зарплата?

Ты связи между экономикой и доходами не видишь? Тогда ты зебил.

Тебе вот какраз и говорят о том что у тупых баранов цена для населения особая, а у нормальных экономик единая.
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22.12.2020 11:39 Відповісти
Як ви,боти фірташевські вже задовбали. Те що люди мають голодувати щоб заплатити вашому господарю,не в бюджет України, за газ, це не ринок і не економіка, а винищення населення.
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22.12.2020 11:45 Відповісти
Ні, це ти, https://censor.net/ru/user/195545 - антириночник.
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22.12.2020 12:22 Відповісти
Йульки вже задовбали своїм популістськими цінами на газ. Тільки міжнародні ціни змусять наш нарід економити ресурси. Зараз ціни на газ в Україні визначаються цінами на газ на ринку ЄС.
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22.12.2020 11:30 Відповісти
А им нужно!!! Деньги им нужны! ОЧЕНЬ!!!! ОЧень ! ОЧЕНЬ!
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22.12.2020 11:34 Відповісти
А чому ніхто ніколи не каже.за якість газу? Ще давно раз був сюжет.що в тій же Німеччині він кращий.А зараз всі мовчать.
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22.12.2020 11:41 Відповісти
До речі, незрозуміло що,яке накачують в труби і продають за шалені гроші, тупо не може закип'ятити води в чайнику. Хто провіряє ці "гази" на калорійність, я коли в Україні то офігіваю від процесу приготування їжі.
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22.12.2020 11:48 Відповісти
https://censor.net/ua/user/195545 Газ зараз взагалі хріновий.Колись по г+г показували сюжет,що в Німеччині в двічі кращий.Це було ще за яника.Зараз всі патріотичні змі мовчать.Виходить,що вони в змові.Навіть форумчани мовчать.
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22.12.2020 12:02 Відповісти
а от з якістю газу проблема - це інша справа. А тут, справді, потрібно щось робити...
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22.12.2020 12:23 Відповісти
по его логике тогда и бензин из украинской нефти должен стоить 10 грн а метал 5 тыс за тонну, хлеб 20 коп)))) так можем и до коммунизма договориться. если у нас рыночная экономика то и цены на все должны быть рыночными. а нефтегаз является самым крупным налогоплатильщиком, когда при юле он приносил сотни миллиардов убытков
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22.12.2020 11:42 Відповісти
Які збитки? Йулі, януковощам, лазаренкам, фірташам- одні прибилі. На цьому весь їхній бізнес тримався
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22.12.2020 15:35 Відповісти
Так газ - это любимая тема ТЮЛевцев. Вона ж газова прынцеса. Спекуляции на этой теме - это ее профиль.

Фирташ, кстати, именно при ней расцвел буйным цветом.
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22.12.2020 11:48 Відповісти
А электричество?
Электричество всё отечественного производства и должно раздаваться бесплатно!
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22.12.2020 11:57 Відповісти
За трудодни. И землю крестьянам, заводы рабочим, воду морякам.

Это ж леди ТЮ, ничего нового.
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22.12.2020 12:01 Відповісти
Не підказуй, а то накаркаєш. Вже й так Енергоатом половину електроенергії за 1 коп. продає
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22.12.2020 15:37 Відповісти
Я згоден платити європейську ціну на газ,якщо буду отримувати європейську зарплату.Ціни на газ в європейських країнах не однакові,і на відміну від нас,прив'язані до платоспроможності населення.
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22.12.2020 12:03 Відповісти
А может, чтобы получать европейскую зарплату надо получать прибыль как в ЕС?
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22.12.2020 12:05 Відповісти
От іменно, а не заробляти на продуктах харчування і одягові, немов на героїні.
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22.12.2020 12:12 Відповісти
Итить ты упоротый. А прибыль - это что?
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22.12.2020 12:13 Відповісти
Це ти тупорилий, в ЄС ніхто таких націнок як в Україні не ставить, але наші рабовласники зарплати не платять, а в ЄС змушені.
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22.12.2020 12:18 Відповісти
Пустили гальку в Європу. Хто змушує платити таку зарплату? зарплата може така тому, що в Данії 5 чоловік працює на свинофермі в 5000 голів, а у нас 5 чол. на 50 голів?
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22.12.2020 15:41 Відповісти
У нас недавно відкрили завод де роблять електропроводку до європейських автомобілів.ЧОМУ не платять європейську зарплату?Що не так з "доходами"? Ціни на квартири в Польщі майже такі ж як і в Україні,а зарплата будівельників у нас в два рази нижча.Що не так з доходами?.
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Потому что потому тут и открыли, что труд здесь стоит меньше.

Мы - дешовка. И мы сами себе такую цену установили, продавая примитивный продукт и выполняя примитивную работу.
Но доход потребителя и цена никак не связаны. А вот спрос и цена связаны. Не можешь - не покупай.
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22.12.2020 12:54 Відповісти
Чому за одну й ту ж роботу мені платять по різному у нас і за кордоном?А менші зарплати нам платять через надмірну жадібність "бізнесменів".А щодо: "доход потребителя и цена никак не связаны",то поцікався які зарплати, а відповідно, й ціни в Швейцарії.
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22.12.2020 14:09 Відповісти
ну піндець, це мені нагадує божевільну "словачку" даного ресурсу, завод тут тому і відкрили що робоча сила ДЕШЕВА, це бізнес.
не знаю де там у вас та у нас будівельника за 1к гривень на день важко знайти.
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22.12.2020 13:19 Відповісти
Робоча сила дешевша ніж в європі бо наші жадібні "бізнесмени" хочуть заробити(і заробляють) більше ніж європейські.Бізнес - це обман,чим успішніший бізнес тим більший обман.Чому в європі за таку ж роботу платять 100 долларів в день,а у нас 25?Куди зникають 75 долларів?Це просто непомірна ЖАДІБНІСТЬ.
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22.12.2020 16:02 Відповісти
ты работать научись как европеец))
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22.12.2020 13:04 Відповісти
умнік,а хто тобі сказав що я не вмію працювати як європеєць?Я був за кордоном і працював так само як і місцеві,от тільки за таку ж саму роботу у нас платять набагато менше ,при майже одинаковій вартості продуктів та житла
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22.12.2020 16:27 Відповісти
я вижу что ты полный профан))) сколько стоит проезд в берлине и в киеве?)))
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22.12.2020 16:56 Відповісти
Що за тупі питання,проФФесор?При чому тут вартість проїзду в цих містах?Чи для тебе Європа починається в Берліні?
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22.12.2020 18:36 Відповісти
ипанько, скажи тогда сколько стоит проезд там где ты типа был?)))
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22.12.2020 19:24 Відповісти
ТУПА чернігівська вата,хто тобі сказав що я користувався громадським транспортом?Нашу бригаду перевозили водії фірми,а працював в:Прага,Плзень(Чехія),Ловіч,Сохачев(Польща).При чому тут вартість проїзду,валенок чернігівський?
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22.12.2020 20:24 Відповісти
щенок малолетнй, не можешь что то уразумительное сказать то просто заткнись, не позорься))
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23.12.2020 06:14 Відповісти
Ушльопок,якщо не розумієш того що я пишу то це твої проблеми.
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23.12.2020 09:20 Відповісти
баран, бери портфель и мандруй в школу)))
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23.12.2020 09:42 Відповісти
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23.12.2020 13:02 Відповісти
Де це таке щастя? І зарплату не роздають - її заробляють
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22.12.2020 15:38 Відповісти
Заявив би він це, коли не було Нафтогазу, а на ринку України правила бал ЄЕСУ з її (чи його) юдькою.
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22.12.2020 12:18 Відповісти
Так тогда какраз так и было - этому дала задорага, этому (Фирташу) дала задешево.
Все равно потом украинцы из своих налогов заплатят разницу.
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22.12.2020 12:58 Відповісти
Там ще був фокус: чим дешевший газ для населення - дорожчий газ для промисловості. Відповідно вкрасти можна було значно більше. Бізнес по українськи
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22.12.2020 15:45 Відповісти
а ну знову починається саветщина, все взять і паделіть.
Тільки де тепер всі країни з таким ціноутворенням думаю всі знають, у жопі.
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22.12.2020 13:14 Відповісти
Популізди хрєнові...
А чому українська електрика вартує дорожче ніж в Європі ?
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22.12.2020 14:20 Відповісти
Для кого? Для населення? В рази дешевша, ніж в Європі.
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22.12.2020 23:49 Відповісти
В Украине потребитель украинского газа НЕ ЯВЛЯЕТСЯ участником мирового газового рынка !
По простой причине - он потребляет украинский газ, а не добытый и доставленный из-вне !
Потребление украинцами украинского газа не влияет ни на мировые объемы ни на мировые цены !

Поэтому вполне логично снижение цен для украинского потребителя украинско газа !
И не ориентироваться на цены ВНЕ Украины !
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22.12.2020 20:08 Відповісти
В Украине ценообразование первично обосновано желанием руководителя лично обогатиться - и ничего более !
для тех, комментаторов, которые говорят красивые фразы о пополнении бюджете, пенсиях и т.д. - из цены ...
Вы или наивны или глупы или в доле...

Если бы цена формировалась социально справедливо, то мы все четко видели и знали какой % в ней на что то конкретное... Так вот.... "что то конкретное" - это личная прибыль руководителя и владельца и это основная доля прибыли ! даже з/пл работников газовых компаний... - мизер по сравнению с суммами руководителей !
Так что не будьте наивными глупцами - вы пополняете конкретный карман конкретного феодала, а не гос.бюджет !

А цена должна быть простая... - непосредственно себестоимость добычи, доставки, амортизации оборудования + 15% и на этом ТОЧКА !
Пусть владелей и руководитель свой заработок берет из этих 15% !
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22.12.2020 20:18 Відповісти
Правильно сказано!
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22.12.2020 22:07 Відповісти
Надоело тупое вранье про тарифы на газ и сказки о том, что в Европе дешевле. У нас цена и так ниже рыночной фактически, в Европе, особенно Западной, газ для конечного потребителя дороже в разы. Включая страны, которые его добывают в больших количествах и экспортируют, вроде Норвегии. На каких дебилов рассчитана эта дурацкая пропаганда халявы?
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22.12.2020 23:51 Відповісти
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