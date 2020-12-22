УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4548 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
807 6
карантин (18171) Мін'юст (1544) суд (11502) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

Кабмін виділив з COVID-фонду Мін'юсту 103 млн грн на виплати за рішеннями іноземних судів

Кабмін виділив з COVID-фонду Мін'юсту 103 млн грн на виплати за рішеннями іноземних судів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 103 млн грн з фонду боротьби з коронавірусом Міністерству юстиції для виконання рішення закордонних юрисдикційних органів, прийнятого за результатами розгляду справ проти України.

Відповідну постанову "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками" опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 млн грн з фонду боротьби з COVID-19 на здійснення заходів з погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі №АRB / 14/19 за позовом компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна.

Читайте: Довідка про вакцинацію проти COVID-19 може стати вимогою для в'їзду в Євросоюз, - Точицький

Також уряд доручив Міністерству юстиції погоджувати виділення цих бюджетних коштів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внести після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Со своих премий заплатите.
показати весь коментар
22.12.2020 10:53 Відповісти
Постійне доїння "ковідфонду" на всяку хрінь, окрім боротьби з самим ковід, свідчить про те, що грошей у держави немає. Зовсім.
Докерувались.
показати весь коментар
22.12.2020 11:02 Відповісти
Деньги Бюджета, как женщины, делятся на 3 категории:
- Дам.
- Не дам.
- Дам но не вам.
показати весь коментар
22.12.2020 11:20 Відповісти
Сподіваюся, цей факт буде достатньо добре задокументовано для майбутніх судових процесів. За нормальною логікою ці кошти мали б братися з конфіскованих рішенням судів на користь держави капіталів корупціонерів і інших злочинців. Як бачимо, у нас конфісковано при Зєлєнскому нема.
показати весь коментар
22.12.2020 11:04 Відповісти
Отдадим барыгам деньги на кислород для тяжело больных?
показати весь коментар
22.12.2020 11:18 Відповісти
Наши мафиозные волчьи суды приносят одни убытки государству.
показати весь коментар
22.12.2020 12:23 Відповісти
 
 