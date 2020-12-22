Кабмін виділив з COVID-фонду Мін'юсту 103 млн грн на виплати за рішеннями іноземних судів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 103 млн грн з фонду боротьби з коронавірусом Міністерству юстиції для виконання рішення закордонних юрисдикційних органів, прийнятого за результатами розгляду справ проти України.

Відповідну постанову "Про виділення коштів на часткове відновлення видатків за бюджетною програмою 3601170 "Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України" з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, викликаною коронавірусом SARS-CoV-2, і її наслідками" опубліковано на урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, Кабінет міністрів ухвалив виділити Міністерству юстиції на безповоротній основі 103 млн грн з фонду боротьби з COVID-19 на здійснення заходів з погашення заборгованості за рішенням Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів від 26 липня 2018 року у справі №АRB / 14/19 за позовом компанії "Сіті-Стейт Н.В.", товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Практика", товариства з обмеженою відповідальністю "Кристал-Інвест", товариства з обмеженою відповідальністю "Продіз" до держави Україна.

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Також уряд доручив Міністерству юстиції погоджувати виділення цих бюджетних коштів з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, а Міністерству фінансів - внести після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.