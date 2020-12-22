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В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

В Україні змінять ПЛР-системи через мутацію коронавірусу. Зміни в процес тестування будуть внесені наприкінці грудня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Велика Британія 27 грудня має опублікувати дослідження про зміну праймерів (короткий фрагмент ДНК - або РНК-мішені. - Ред.) нового коронавірусу.

"Наприкінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - сказав Ляшко.

Також читайте: Поява нового штаму коронавірусу ніяк не пов'язана з початком вакцинації у Великій Британії, - Ляшко

Нагадаємо, новий вид коронавірусу був виявлений у Великій Британії, а також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 є більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Також у ВООЗ заявили, що ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу знаходиться під контролем.

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чмошники!
измените так шоб было бесплатно и всем хватало а не только прикорытным чиновникам !
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22.12.2020 11:02 Відповісти
Та навіщо ті тести, якщо ститистика малюється як завгодно?
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22.12.2020 11:03 Відповісти
які зміни тестів? Дятл! Вони же є? Ви ж на кацапських до сих пір працюєте, (Лайтджин він же амплісенс - кацапи, Вектиор бест - кацапи) будуть гроші витрачати на нові системи яких не має. ****, в внас в країні проблема з стерильними накінечниками до дозаторів! Курва ти йо"бана!
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22.12.2020 11:31 Відповісти
от суки! выдумали проблему на ровном месте" типа показать шо есть ГОСУДАРСТВО!!!
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22.12.2020 12:01 Відповісти
 
 