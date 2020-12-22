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Новини Коронавірус і карантин
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На Закарпатті спростовують появу "британського штаму" коронавірусу: "В Україні немає лабораторії, яка виявляла б геном вірусу"

На Закарпатті спростовують появу

Головний лікар Закарпатської обласної інфекційної лікарні Михайло Поляк назвав заяву приватного інфекціоніста про те, що на Закарпатті є британський штам коронавірусу, непрофесійною і спростував її.

Про це головний лікар повідомив у коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть не хочу це коментувати. У нас в Україні нема лабораторії, яка виявляла б геном вірусу, і тому робити заяви про те, чи є в чийогось пацієнта британський чи якийсь інший штам коронавірусу - непрофесійно", - сказав Поляк.

Неофіційно в закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ повідомили, що в такому випадку, роблячи заяву про підозру на новий штам коронавірусу, лікар мав би надати відповідні документи та зробити екстрене повідомлення про цей випадок. Нічого з цього зроблено не було.

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Зі свого боку, директор Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Андрій Пшеничний прокоментував, що на Закарпатті немає жодних офіційних підтверджень щодо британського чи якогось іншого штаму коронавірусу.

"Наші лабораторії діагностують методом ПЛР тільки COVID-19, виявляти COVID-20 чи COVID-21 чи якісь інші штами коронавірусу ми не маємо потужностей. Можливо, такі потужності є у сусідніх країнах, але ми не бачили жодного офіційного документа, який би підтверджував, що у мешканців Закарпатської області зафіксовано новий штам вірусу. Поки не буде такого офіційного підтвердження - нема підстав говорити про новий штам", - прокоментував Пшеничний.

Як повідомлялося, напередодні закарпатський приватний інфекціоніст Віктор Петров заявив, що у кількох його пацієнтів, мешканців Закарпатської області, начебто виявлена "британська" мутація коронавірусу. Він зазначив, що "один з таких прикладів - його пацієнт Микола, він заробітчанин, їздить з України в Чехію і назад. І він уже перехворів на новий штам, про який заявила Велика Британія". Петров також заявив, що останнім часом клінічна картина в регіонах, які межують з європейськими країнами, помітно змінюється. У молодих людей може не з'являтися втрата запаху і смаку, при цьому ураження легеневої тканини розвивається більш активно.

У коментарі Поляк зазначив, що в області наразі ситуація з поширенням вірусу стабілізувалася - у лікарнях поменшало госпіталізованих пацієнтів. За минулу добу в області діагностували коронавірус у 105 пацієнтів.

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Видання телефоном намагалася поспілкуватися з Петровим щодо його заяви про "британський" штам коронавірусу на Закрапатті, проте сконтактувати не вдалося.

З 16 грудня у Великій Британії запровадили локдаун у південно-східних регіонах країни, де виявили новий штам коронавірусу. Наразі більшість країн ЄС скасували пасажирські перевезення з Британією. Україна поки авіасполучення з Британією не припинятиме.

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Топ коментарі
+2
А кто начал распространять эту информацию вообще?
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22.12.2020 11:59
+1
Петров? Віктор цього разу ви себе переплюнули

Ви нормальний молодий чоловік, працюєте в приватній медицині, маєте клініку по вакціюванню, але трошки думайте перед подібними заявами. Або докази, або мовчіть. Я розумію, що правду ми не дізнаємось при цій системі держ. медицини, але навіщо виставляти себе дурнем? Піар? А ви впевненні, що воно того варте?
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22.12.2020 11:16
+1
Але ж було сученя, яке для ЗМІ вже зробило таку заяку, і яке за цю відверту брехню і роздмухування безпідставної істерії потрібно спіймати і зробити йому чергове обрізання (по самі помідори).
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22.12.2020 11:23
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Петров? Віктор цього разу ви себе переплюнули

Ви нормальний молодий чоловік, працюєте в приватній медицині, маєте клініку по вакціюванню, але трошки думайте перед подібними заявами. Або докази, або мовчіть. Я розумію, що правду ми не дізнаємось при цій системі держ. медицини, але навіщо виставляти себе дурнем? Піар? А ви впевненні, що воно того варте?
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22.12.2020 11:16 Відповісти
Але ж було сученя, яке для ЗМІ вже зробило таку заяку, і яке за цю відверту брехню і роздмухування безпідставної істерії потрібно спіймати і зробити йому чергове обрізання (по самі помідори).
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22.12.2020 11:23 Відповісти
та вже ж у Києві

https://mobile.twitter.com/Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ Заїхав в ґлуɛд¯\_(ツ)_/¯ @Hlopak_

https://mobile.twitter.com/Hlopak_ https://mobile.twitter.com/Hlopak_



"Какие люди!"Ⓒ
Приватний борт Ахметова летить з Лондона до Києва.

На Закарпатье опровергают появление "британского штамма" коронавируса: "В Украине нет лаборатории, которая выявляла бы геном вируса" - Цензор.НЕТ 1567
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22.12.2020 11:24 Відповісти
Сча один Ляшко зенитку на ведет, а другой вила...
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22.12.2020 11:28 Відповісти
Ахметов не заражений..
він просто уйо..ує з Лондона....
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22.12.2020 11:47 Відповісти
За этом можно быть спокойным. На нашей территории сначала все вымрут, а потом уже рептилоиды по останкам человеков будут определять что же их сгубило. Ибо техническое оснащение позволяет диагностировать только те заболевания, которые лечатся исключительно йодом.
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22.12.2020 11:26 Відповісти
нуль логіки..

Вимирання можливе лише всього людства,а не певної території,де надто багато упоротих довбо..бів,колишнього "совка"...
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22.12.2020 11:48 Відповісти
логика счас не в моде . Надо шоб эпатаненько было...
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22.12.2020 12:17 Відповісти
На Закарпатті спростовують появу "британського штаму" коронавірусу: "В Україні немає лабораторії, яка виявляла б геном вірусу" - Цензор.НЕТ 5793
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22.12.2020 11:36 Відповісти
закарпатський приватний інфекціоніст Віктор Петров заявив ))))))))))))))))

А що ,так можна ? бути приватним інфекціоністом під час пандемії ?
Джерело: https://censor.net/ua/n3238373
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22.12.2020 11:51 Відповісти
Легко, получаешь образование и квалификацию. Отрываешь ФОПа. Арендуюшь помещение. Подаешь на лицензию в МОЗ. Все - ты законной прыватный фахивець в области медецины.
Не, ну можно отменить декрет о рабстве и всех все обязать. Локдауна нет, но медиков обязать. Тут где-то, что-то не сходится...
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22.12.2020 12:22 Відповісти
А кто начал распространять эту информацию вообще?
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22.12.2020 11:59 Відповісти
Так очевидно, что этот штам не удержат и что он уже везде. Это как раз логика, которая не в почете.
По идее, это все должно нас учить, но вот я в сильных сомнениях на этот счет...
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22.12.2020 12:19 Відповісти
Я ж не об этом. Как сумели установить этот конкретный штамм? Какой-то чувак что-то сказал, это одно дело, но есть же сми, которые начали это тиражировать.
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22.12.2020 12:48 Відповісти
Смысл тогда в этой очередной истерии, если эти штаммы можно различить только лабораторно? Новые симптомы уже добавить сложно, бо почти все уже за 19-м числятся.
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22.12.2020 13:02 Відповісти
 
 