УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4489 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
529 7
Велика Британія (5334) карантин (18171) туризм (1554) Ляшко Віктор (1504) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

МОЗ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам коронавірусу, - Ляшко

МОЗ рекомендує українцям утриматися від поїздок до країн, де було виявлено новий штам коронавірусу, - Ляшко

Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Британії, а також в інші країни, де було виявлено ​​мутацію коронавірусу.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рекомендуємо всім по можливості утриматися від необов'язкових поїздок до Великої Британії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматися від поїздок у Данію, Нідерланди та Австралію, де вже зафіксовано випадки циркуляції цієї мутації коронавірусу", - зазначив головний санлікар.

За словами Ляшка, Україна поки не забороняє в'їзд з Британії, але запроваджує низку обмежень для приїжджих із цієї країни.

Так, для іноземців необхідно мати поліс медичного страхування, який покриває лікування від COVID-19.

Тим, хто в'їжджає, необхідно мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону, а за відсутності тесту піти на 14 днів самоізоляції із застосунком "Дій вдома".

Також читайте: В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу, - головний санлікар Ляшко

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а может лучше от локдауна воздержаться, тем более когда ковид нормально заднюю сдаёт..
показати весь коментар
22.12.2020 11:29 Відповісти
16 тыс при 80 тыс тестов и 8 тыс при 40 тыс тестов. Ну и где тут задняя?
показати весь коментар
22.12.2020 11:32 Відповісти
Ну не дебилы, туда значит ездить нельзя но запрет на перелеты оттуда не вводят.
показати весь коментар
22.12.2020 11:30 Відповісти
наверное, потому что ГонтарЁва скоро вернётся из Лондона)))
показати весь коментар
22.12.2020 12:02 Відповісти
Вже не тільки доктор Барик, а і всі аспіранти модифікують вірус. Це буде доти доки цих модифікаторів і штучних розробників, а головне їх фінансових замовників не перевішають в Гаазі вниз ногами, ця війна золотого мільярду проти країн третього світу так просто не закінчиться.
показати весь коментар
22.12.2020 12:25 Відповісти
ВСЕ страні закрівает полетіы, а наш Борысполь является пересадочнім пунктом для иностранцев. У нас ведь еще много живых после 60 лет, кому они нужны?
показати весь коментар
22.12.2020 12:56 Відповісти
вирус крепчал... шоб вы все всрались!
показати весь коментар
22.12.2020 14:26 Відповісти
 
 