Мера Броварів Сапожка пограбували та побили у власному будинку: забрали гроші і прикраси
У селі Гнідин на Київщині невідомі побили і пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на інформоване джерело.
За інформацією співрозмовників видання, напад стався в будинку мера. Зловмисників було п'ятеро.
"Вони зв'язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби", - зазначило джерело.
Інформацію про напад УНІАН підтвердила прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська.
За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі, злочин скоїли кілька людей. Вони проникли в приміщення, зв'язали мешканців будинку, забрали гроші і ювелірні прикраси.
Поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.
Будь ласка, зачекайте...
Робин-гуды.
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
Пусть потом только одну проблемку решить останется,- где их закопать или сплавить по речке
В своём собственном доме не сложно перешмалять грабителей, если не пугать пистолетиком ведя беседы, а сразу укладывать их...
Где полиция приезжает на вторые сутки после её вызова...
Так, что Вам некому сдаваться.
Ваша капитуляция никем не может быть принята .
Уж если "Европейская ответственность" то должны быть и "Европейские права".
В этом случае, "руп за сто" , мер не был бы даже под домашний арес посажен! Он не тот, простой селянин, замочивший грабителей после того, как они избивали его и всю его семью.
Я про того, за которого вступилось всё село придя на суд.
За мера никто бы из броварчан не пришёл вступаться. Он и так не прикосновенная шопа!
Вот о Кернесе двухневный траур, его избиратели рыдают, улицы,метро и памятники в его честь. Любили его харьковачане, наверное.
Образованные - нет, ибо понимали кто оно такое...
Підстерігати треба, біля маєтків... на їхніх п*янках... біля їх прикоритних кабінетах.
А кто отреагирует на то если у тебя сработала сигнализация? Смартфон?
Сигнал тревоги отсылается системой Авакс на пульт охраны и дублируется на смартфоне... в твоей республике иначе?
Видишь у тебя все таки сигнал передается на пульт охраны, а по закону получить лицензию на организацию такого пульта могут только бывшие сотрудники органов, так что ты опять связался с аваковцами.
С аваксом подловил. Я именно так Ajax называю... но то таке...
Получить лицензию на фирму которая занимается охранной деятельностью могут только бывшие сотрудники. И честно мне смешно читать что ты доверяешь каким-то вообще непонятным охранникам, "лишь бы не менты".
А может ты из АУЕшников? Или тебя дядей милиционером пугали в детстве?
Просто остальные не нашли и его хоромы и машины не сопрёшь...
100% согласен!
Оно утаило реальные убытки...
Я б в бандюки пошёл - пусть меня научат ! .
Сигнализации, датчики на окна, двери, на движение вокруг дома.
Все это стоит копейки. На Али экспрессе все есть.
***
В доме под рукой огнестрельное и колюще-резательное. В чем проблема?
***
Хотя, Сапожко - тот еще персонаж. Хулиганил по молодости.
то бишь ему вернулись юношеские подвиги в такой форме?
- радует...
Собака с милицией обещала прийти?
Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.