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Бровари (275) напад (1095) Сапожко Ігор (16)

Мера Броварів Сапожка пограбували та побили у власному будинку: забрали гроші і прикраси

Мера Броварів Сапожка пограбували та побили у власному будинку: забрали гроші і прикраси

У селі Гнідин на Київщині невідомі побили і пограбували мера Броварів Ігоря Сапожка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Obozrevatel із посиланням на інформоване джерело.

За інформацією співрозмовників видання, напад стався в будинку мера. Зловмисників було п'ятеро.

"Вони зв'язали мера, його дружину і дитину. Погрожуючи зброєю, зловмисники забрали 10 тисяч доларів, а також ювелірні вироби", - зазначило джерело.

Інформацію про напад УНІАН підтвердила прессекретарка поліції Київської області Віталія Грохольська.

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За її словами, напад на приватний будинок мера Броварів було скоєно вночі, злочин скоїли кілька людей. Вони проникли в приміщення, зв'язали мешканців будинку, забрали гроші і ювелірні прикраси.

Поліція відкрила кримінальне провадження, пошуки нападників тривають.

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Топ коментарі
+23
Проблема... отморозки ни с чем не считаются. Проживая в своем доме, имея оружие, сигнализацию и собаку, я полностью осознаю свою незащищенность перед пятью говнюками...
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
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22.12.2020 11:36
+10
Богатые тоже плачут.
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22.12.2020 11:32
+10
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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22.12.2020 12:33
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жена на шоппинг собралась..?
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22.12.2020 11:30 Відповісти
та да, онаж каждую неделю летает, шоб счета на карточках не светить, десяточку даю наликом на мелкие расходы, но проклятые воры забрали последнюю десяточку на этой недели.
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22.12.2020 11:42 Відповісти
Сколько там? - спросил Бендер. - Ого! Десять тысяч! Жалование господина Корейко за двадцать лет беспорочной службы. Зрелище для богов, как пишут наиболее умные передовики. (с)
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22.12.2020 12:33 Відповісти
Это был Робин Гуд.
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22.12.2020 12:50 Відповісти
Богатые тоже плачут.
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22.12.2020 11:32 Відповісти
Нечего радоваться. В стране сейчас преступность зашкаливает, силовики не работают, они на Майдане защищают зеленых от народа. Зеленые приняли законы, по которым преступность фактически безнаказана или мизерные наказания, тюрьмы закрывают, сроки за преступления копеечные и гуляй Вася, нападай даже на мэров. А дэпутаты уезжают на Мальдивы и плюют на всех.
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22.12.2020 19:01 Відповісти
Прямо Бандиццкий Питирьбюргер,а Антибиотик не засветился?
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22.12.2020 11:33 Відповісти
"Антибіотік" це Аваков?
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22.12.2020 11:35 Відповісти
Это были пострадавшие от коррупции и беспредела, которые он развел в Броварах...

Робин-гуды.
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22.12.2020 11:36 Відповісти
Проблема... отморозки ни с чем не считаются. Проживая в своем доме, имея оружие, сигнализацию и собаку, я полностью осознаю свою незащищенность перед пятью говнюками...
При этом бюджетные статьи на Рюкзаковскую мусарню, бакановцев и бенедиктовщину увеличены на миллиарды...
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22.12.2020 11:36 Відповісти
А не надо оглядываться на Закон!
Пусть потом только одну проблемку решить останется,- где их закопать или сплавить по речке
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22.12.2020 11:41 Відповісти
Не, ну это у Уорнер Бразерс Инкорпорейтед... в жизни получается Стерненко как оптимистический сценарий... потому что я ж не Шварц в *********... говнюки ж, поди, тоже с волынами
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22.12.2020 11:47 Відповісти
ну, тут, уж если проспал вторжение - плати и не вякай...
В своём собственном доме не сложно перешмалять грабителей, если не пугать пистолетиком ведя беседы, а сразу укладывать их...
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22.12.2020 12:02 Відповісти
ну ты такие советы даешь... а то я не знаю, шо мне делать в своем доме. Я ж тебе про другое: пока ты их укладываешь, как янукевич кабанов из засидки у кормушки, они, отморозки стоят себе бесшумно, один - передний хвостик теребонькает, другой - в китайский бильярд перекатывает, третий в жопе ковыряется, а четвертый оказывает доврачебную помощь пострадавшему от моей картечи рот в рот... я ж тебе втемяшиваю: я ж не Джон Вейн, шобы с бедра из писмейкера пятерых одной пулей. На деле, поверь, всё не так
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22.12.2020 12:09 Відповісти
Верю, что не так, ЕСЛИ ЗА РАННЕЕ не убедить себя в том, что ты прав и по этому всё сделать быстро и на автомате... в своём доме!
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22.12.2020 12:21 Відповісти
Ну всё, ты победил, сдаюсь...
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22.12.2020 12:26 Відповісти
Да я не побеждать хотел! Я просто поделился с Вами тем, что я себе вдолбил в голову живя с женой в дачном доме, в не заселённой округе в которой то там, то тут взломали дома...
Где полиция приезжает на вторые сутки после её вызова...
Так, что Вам некому сдаваться.
Ваша капитуляция никем не может быть принята .
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22.12.2020 12:43 Відповісти
Ну да,а потом самому сесть...давно надо изменить древний закон о пределах самообороны,ввести нормы о праве на защиту себя,близких и жилища,причем четко прописанные в пользу обороняющегося.Примерно так-если защищался и убил,тебе ничего не будет,если помчался догонять-тогда уже ты нападающий.Ну и разрешение на короткоствольное оружие,против нескольких бандюков без него никак.
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22.12.2020 11:57 Відповісти
Безусловно так и должно быть те более власти нам преподносят новые законы и постановления ориентируясь на ответственность европейских граждан перед своим обществом!
Уж если "Европейская ответственность" то должны быть и "Европейские права".
В этом случае, "руп за сто" , мер не был бы даже под домашний арес посажен! Он не тот, простой селянин, замочивший грабителей после того, как они избивали его и всю его семью.
Я про того, за которого вступилось всё село придя на суд.
За мера никто бы из броварчан не пришёл вступаться. Он и так не прикосновенная шопа!
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Его же выбрали, почему никто бы не пришел вступаться? Почему?
Вот о Кернесе двухневный траур, его избиратели рыдают, улицы,метро и памятники в его честь. Любили его харьковачане, наверное.
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22.12.2020 14:07 Відповісти
Люмпен любил.
Образованные - нет, ибо понимали кто оно такое...
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22.12.2020 14:52 Відповісти
Потрібно всіх тварєй догнати і вбити, тому, що вони знову вернуться.
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22.12.2020 14:24 Відповісти
Доганяти не вийде, бо на машинах...
Підстерігати треба, біля маєтків... на їхніх п*янках... біля їх прикоритних кабінетах.
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22.12.2020 14:56 Відповісти
Имеешь дом, всегда в запасе должен быть "легал" и "нелегал"... С "легала" валишь всех кто только переступил твой порог в том числе и ментов непрошеных. Потом распихиваешь им каждому по предмету, предварительно сделав пару дырок в стекле, в стене и т.д. Не буду говорить о криминальном в отношении себя, это как пример методами ментов любящих впихивать все и всем. Твой дом твоя крепость. Собаки не помогут постреляли и потравили. Сигнализация признак что тебя нет дома. Тревожная кнопка для идиотов и когда случайно пару раз нажал, то бросаешь ее на х... т.к. замахался платить пеню.Но как выход, по всему участку дома стоят растяжки. Так уже ловил четверых и бил лопатой как сидоровых козлов и пушки им не помогли и бокс. Во-первых, растяжка страйкбольная, напихиваешь в нее красный перец огонек. Во - вторых, звук всераются и соседи ночью, темнота, перец, резко включаются фонари, с официоза лупишь рядом. Поверьте, с четверых бежал только один с двумя досками где торчали гвозди 150 пробившие насквозь ботинки, как на лыжах. Остальные побросали все и лежали с руками на затылке. В третьих ствол должен стоять возле подушки или под подушкой. Что касается мэра, не за что не поверю что туда шли дилетанты и взяли всего 10000 дол. Или был просто в зюзю бухой. Но то что взяли много, не сомневаюсь. Найти не найдут и не вернут, а шума и интереса будет много. Берегите себя. Сегодня можно защитить себя не нарушая закон. Хотя Собаков делает все чтобы его бандиты не страдали на производстве.
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22.12.2020 16:15 Відповісти
Закон про Зброю уже почти на выходе в Раде. Готовят основание, чтобы приняли ))) Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.
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23.12.2020 09:45 Відповісти
Заключи договор с полицией на физ охрану. Будет у тебя дома сидеть полицейский. Или хотя бы кнопку тревожную.
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22.12.2020 12:08 Відповісти
дом под охраной, сигнализация работает. Тревожная кнопка на брелоке, с которого ставлю под сигнализацию. События отображаются на смартфоне. Аваковца в доме держать??? Ты серьезно??? Это ж первый наводчик. Не вздумай, мой тебе совет...
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22.12.2020 12:16 Відповісти
Ну ты же жалуешься на то что чувствуешь себя незащищенным. Я и предложил тебе вариант.
А кто отреагирует на то если у тебя сработала сигнализация? Смартфон?
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22.12.2020 12:35 Відповісти
Я жалуюсь???? Ты ничего не попутал? Понимание и жалоба - как ум и зеленский. Перечитай...
Сигнал тревоги отсылается системой Авакс на пульт охраны и дублируется на смартфоне... в твоей республике иначе?
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22.12.2020 12:41 Відповісти
Ты напутал. Авакс это авиационный комплекс радиообнаружения и слежения. Аякс это охранная сигнализация. Ну то такое.
Видишь у тебя все таки сигнал передается на пульт охраны, а по закону получить лицензию на организацию такого пульта могут только бывшие сотрудники органов, так что ты опять связался с аваковцами.
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22.12.2020 12:57 Відповісти
Хиба??? Кратос - мусора??? Почему "опять"? Когда я с мусорами связывался?
С аваксом подловил. Я именно так Ajax называю... но то таке...
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22.12.2020 13:06 Відповісти
Охранная сигнализация, это то чем я занимаюсь профессионально уже скоро 15 лет.
Получить лицензию на фирму которая занимается охранной деятельностью могут только бывшие сотрудники. И честно мне смешно читать что ты доверяешь каким-то вообще непонятным охранникам, "лишь бы не менты".
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Так точно, лишь бы не мусора... а в какой республике ты 15 лет занимаешься профессионально???
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22.12.2020 13:51 Відповісти
В Украине. Инженер.
А может ты из АУЕшников? Или тебя дядей милиционером пугали в детстве?
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22.12.2020 22:07 Відповісти
Кеша, немного ************** твоя навязчивая дружба... атдзынь, инженер...
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22.12.2020 22:28 Відповісти
Держи себя в руках и не ной. Перепуганный с оружием, сигнализацией и собакой.
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22.12.2020 22:37 Відповісти
Нашли 10 штук баксов...нехилый улов для баранов...,у Генрокуратора Пшонки нашли тонну и личный портрет с цацками... А в Межигирья у Витьки дважды не судимого ничего не нашли...все на РАБссию успел увезти даже 3 ярда Зелени Путлера...,правда бабло переслали в банк "РАБссия" братану Ковальчуку...,но то совсем другая история...
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22.12.2020 11:37 Відповісти
витёк два морских контейнера загрузил наликом, он не доверял банкам и хранил всё в подвале.
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22.12.2020 11:44 Відповісти
Ну савсем мне не понятно откула у мера стоко бабла при его зарплете?
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22.12.2020 11:37 Відповісти
А вы считаете это огромные деньги?
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22.12.2020 11:46 Відповісти
- я не считаю их огромными.
Просто остальные не нашли и его хоромы и машины не сопрёшь...
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22.12.2020 11:58 Відповісти
Да я думаю нашли и не мало. Мэр молчит чтобы не заинтересовались службы, Робин Гуды взяли себе на безбедную жизнь лет на двадцать, сразу доляху псам как мясо, а не кость и уже заранее оплатили гуманным судьям и возможно оплатили гостиницу на пару лет на всякий случай. Остается только похлопать в ладоши и порадоваться за пацанов. А мэр за пять лет в два раза больше соберет. Не успел видимо переправить за кордон - карантин помешал. Сейчас для бандюков золотой сезон долбить честных слуг народа. Они все сидят по домам и над златом чахнут.
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22.12.2020 16:35 Відповісти
Да!
100% согласен!
Оно утаило реальные убытки...
Я б в бандюки пошёл - пусть меня научат ! .
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22.12.2020 16:52 Відповісти
Знали що є готівка, історія стара як світ. Потихеньку повертаїмося в 90-ті, тоді теж робінгуди грабували багатих і не дуже, в тому числі маршрутки з пасажирами на трассах.
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22.12.2020 11:37 Відповісти
Тщательней нужно относиться к собственной безопасности.
Сигнализации, датчики на окна, двери, на движение вокруг дома.
Все это стоит копейки. На Али экспрессе все есть.
***
В доме под рукой огнестрельное и колюще-резательное. В чем проблема?
***
Хотя, Сапожко - тот еще персонаж. Хулиганил по молодости.
Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 3635
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22.12.2020 11:38 Відповісти
та ты шо!?
то бишь ему вернулись юношеские подвиги в такой форме?
- радует...
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22.12.2020 11:44 Відповісти
Удивительно но в Украине практически все мэры городов это бывшие уголовники,вернее уголовники так как бывших их не бывает. Вот в Харькове уголовнику Кернесу хотят чуть ли не Мавзолей строить его братва и увековечить его "подвиги" в названии улицы,станции Метро и даже соорудить памятник.
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22.12.2020 12:02 Відповісти
будет как кернес будет на постаменте стоять))
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Всё, что нажито непосильным трудом......
Собака с милицией обещала прийти?
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22.12.2020 11:40 Відповісти
Интересно, хватит у него смелости после этого что-то гавкнуть в сторону Авакова и его "реформированной" полиции?
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22.12.2020 11:41 Відповісти
самое время проверить работу полициянтов, а заодно и обоснование бюджета на содержание этих дармоедов
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22.12.2020 11:55 Відповісти
Пословица есть такая,...,что пришло на халяву,также и уйдет на шару... незаконно заработанное бабло хуже татарина...,что посеешь, то и украдешь... и т.д...
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22.12.2020 11:44 Відповісти
Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 2639Мера Броварів Сапожка пограбували у власному будинку: забрали гроші і прикраси - Цензор.НЕТ 160
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22.12.2020 11:46 Відповісти
Ай-я-яй ,ВСЁ что нажито непосильным трудом ... шутки-шутками ,но если дела пойдут так и дальше то пожалуй лучше будет быть бедным чем богатым ...
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22.12.2020 11:49 Відповісти
Лучше быть злым серым волком и драть всех подряд кто посягнул на твою жизнь. Мы живем в обществе диких животных от президента до министра МВД а посредине серенькие людишки - как говорят нардепы и президент. . https://ru.wikipedia.org/wiki/Si_vis_pacem,_para_bellum Si vis pacem, para bellum - хочешь мира готовся к войне.
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22.12.2020 16:23 Відповісти
Не могу не согласиться .
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22.12.2020 16:29 Відповісти
Ну... так это уже плоды работы того же мера. По сути, общество тормозится в развитии у нас в основном из-за коррупции. Тотальной коррупции во всех сферах. А это уже следствие, разбой в том числе. Жаловаться теперь только в спортлото осталось.
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22.12.2020 11:53 Відповісти
Мабуть,найкращий захист в наш час - бути чесним і бідним...
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22.12.2020 12:23 Відповісти
Звиняте бобри, але - криза, це тількі квіточки.
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22.12.2020 12:26 Відповісти
"Нежданчик" кінець бідності прилетів з вілиці. Заощаджуєш, заощаджуєш, чидиш на воді і хлібі, а вони бац і забрали.
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22.12.2020 12:31 Відповісти
хватило ума заявить об экспроприированном в размере 10 тысяч
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22.12.2020 12:39 Відповісти
как символично...почему не профессора или дворника..
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22.12.2020 13:08 Відповісти
прекрасно
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22.12.2020 13:18 Відповісти
яке гарне та безпечне місто Бровари...
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22.12.2020 17:16 Відповісти
Закон про Зброю уже почти на выходе в Раде. Аваковская титушня готовит обоснование, чтобы приняли )))
Вообще с оружием есть две стороны медали: 1. Это право на самооборону. 2. Бизнес интересы тех кто будет собирать бабло с продаж оружия. А так ка эти два пункта сходятся, то думаю скоро мы получим право на короткоствольное оружие. Другой момент, что у нас не решено с частной собственностью, что любой человек на своей территории имеет права применять оружием даже если "гость" не так посмотрел. Ибо на сегодня, если гостя ранил и он сбежал и заявил, то стрелявшего хозяина посадят. Если же убил, то за много денег, если докажешь, что "гость" бежал на тебя с поднятым топором, есть небольшой шанс отвертеться.
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23.12.2020 09:47 Відповісти
 
 