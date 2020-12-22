Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков
Україна може звернутися до Міжнародного кримінального суду з приводу виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі і в Криму лише після ратифікації Римського статуту. Поки Україна є лише підписантом документа, однак так його і не ратифікувала.
Про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що останнє рішення Гаазького суду дозволяє визначити Росію суб'єктом відповідальності за військові злочини в Україні.
"Суд у Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта і інші злочини, передбачені Римським статутом. Це означає, що є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор - Росія. Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву", - заявив Резніков.
Нагадаємо, 11 грудня прокурор МКС Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі щодо України. Зазначимо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2020 року, проте поки питання про ратифікацію документа не ухвалено.
Будь ласка, зачекайте...
Последний раз его завалили где-то в 2014 году.
https://www.youtube.com/watch?v=*******-5No
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
Тоді до Вас питання: які небезпеки можуть загрожувати Україні у разі його прийняття ?
Чи там тільки плюси для нас ?
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
Я понимаю причину твоих мучительных попыток выскочить повыше из своих штанов мехом внутрь, но это всётаки не повод нести чушь....
В чём же это "нелогичность" моего комментария? Или ты не очень понимаешь значение этого слова?
Это же ТЫ блеешь про нелогичность - вот и будь любезен объясниться.
Или натрындел и в кусты?
Пообщались.
Им достаточно заплатить какому-нибудь депутату-итальянцу...
превосходство своих законов над другими.
"Ратифіка́ція - процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.
До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала."
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3767-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text
Ты же спросил, почему не подписали)? А подписание и ратификация - два разных процесса). Кроме ратификации может быть присоединение, утверждение принятие))).
почитай Закон и ты поймешь, почему до сих пор мы не ратифицировали Статут) Трудоемкий процесс, требующий политической воли/решения КС и даже внесения изменения в Конституцию!
Москальщина/Кацапстан может не признавать его - вату никто спрашивать не будет! Их просто посадят "на бутылку")).
Мы подписали этот международный Договор еще в 2000 году, но кацапские шакалы очень не хотят ратификации Украиной Римского Статута.
Нужно обязательно сделать это и как можно скорее.
Геннадій Друзенко - фаховий правник і волонтер, ось цитата з його статті: "РФ не ратифікувала Римський статут і не визнає юрисдикцію МКС. Ба більше, Росія нещодавно відкликала свій підпис під цією міжнародною угодою. А український парламент навпаки визнав ad hoc юрисдикцію "Гаазької Феміди" у подіях, пов'язаних з російською агресією та анексією Криму. Це означає, що перша і основна мішень "гаазького правосуддя" - саме українські добровольці, які не мали статусу комбатантів у російсько-українській війні."
Рашка не ратифицировала.....
КАК ратификация статута Украиной может повлиять на рашку?