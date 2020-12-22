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Новини Агресія Росії проти України
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Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков

Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков

Україна може звернутися до Міжнародного кримінального суду з приводу виплати компенсацій Росією за військові злочини на Донбасі і в Криму лише після ратифікації Римського статуту. Поки Україна є лише підписантом документа, однак так його і не ратифікувала.

Про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що останнє рішення Гаазького суду дозволяє визначити Росію суб'єктом відповідальності за військові злочини в Україні.

"Суд у Гаазі ухвалив рішення про початок офіційного розслідування за позовом України щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Попереднє вивчення дозволило гаазьким юристам виявити факти навмисних вбивств, тортур, сексуального насильства, депортації, примусового призову місцевих жителів в армію країни-окупанта і інші злочини, передбачені Римським статутом. Це означає, що є суб'єкт, той, хто несе відповідальність, в тому числі, юридичну у міжнародних інституціях, коли люди будуть звертатися за відшкодуванням - це країна-агресор - Росія. Але доки Україна не ратифікує Римський статут, ми не можемо просто подати заяву", - заявив Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міжнародний кримінальний суд опублікував новий звіт про ситуацію в Україні

Нагадаємо, 11 грудня прокурор МКС Фату Бенсуда завершила вивчення матеріалів та ініціює початок розслідування у справі щодо України. Зазначимо, Україна підписала Римський статут 20 січня 2020 року, проте поки питання про ратифікацію документа не ухвалено.

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Топ коментарі
+7
Не лезьте в вопросы, где ни уха ни рыла!
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
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22.12.2020 11:59
+5
Не ешь с утра так много горячей мамалыги, теряешь способность мыслить трезво!
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
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22.12.2020 13:10
+4
Сжигая паспорта Украины в Донецке и Луганске на площадях в 2014 году вы крысами Путлера стали,а не Украинцами...
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22.12.2020 12:14
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Больше скажу,из всех стран Европы его не ратифицировали Рашкуа,Беларусь и Украина.
Последний раз его завалили где-то в 2014 году.
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22.12.2020 11:43 Відповісти
що і чому це заважало це організувати іменованим правлячим "хЄлітам" - та одне таке маленьке просте - самі боялись що їх можуть у самій ЕС - їх , їхні АКТИВИ вкрадені, просто АРЕШТОВУВАТИ...
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22.12.2020 11:48 Відповісти
Не верю. Зеркаль где-то на 15 минуте разжевывает:
https://www.youtube.com/watch?v=*******-5No
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22.12.2020 11:49 Відповісти
А что она разжевывает? Елена Зеркаль четко заявляет на 15 минуте интервью о необходимости ратификации Римского Статута.
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Вечером еще раз посмотрю, некогда сейчас. Вчера смотрел, как я понял, Зеркаль говорит, что на решения международных судов против параши не влияет факт принятия\непринятия устава, если не ошибаюсь.
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22.12.2020 12:41 Відповісти
Недавно Босния и Герцеговина вернула Украине картину,узнав в последний момент что она принадлежит УССР,кстати отобрали ее у посла РАБссии...,типа она РАБссияская...
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22.12.2020 11:51 Відповісти
зУлусс-Ордынская банда никогда не была славянской...,ни одного Кургана разрытого Уваровым и другими археологами самой РАБссии в 19 веке не найдено ни одного захоронения принадлежащего славянам...НИ ОДНОГО...
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22.12.2020 11:57 Відповісти
Не лезьте в вопросы, где ни уха ни рыла!
Вы этот статут изучали?
По слухам, его ратификация может дать шанс Расии замутить по поводу статуса АТО!
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22.12.2020 11:59 Відповісти
Так ты этот статус изучал,или по слухам? Или тебе,просто,не нужно чтобы рфия не платила компенсация?
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22.12.2020 12:12 Відповісти
После "рфия" лишнее "не".
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22.12.2020 12:13 Відповісти
Я думаю что финансовая система рфии УЖЕ в большой опасности,-все ее финансы могут оказаться НЕ в ее распоряжении. А это значит,что ВСЕ получат компенсацию.
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22.12.2020 14:42 Відповісти
Ты просто не понимаешь,что сейчас нависло над твоим мордором. Вы можете оказаться в средние века,вместе со своими ракетами.
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22.12.2020 14:49 Відповісти
То Ви пропрацювали Римський Статут?
Тоді до Вас питання: які небезпеки можуть загрожувати Україні у разі його прийняття ?
Чи там тільки плюси для нас ?
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Не ешь с утра так много горячей мамалыги, теряешь способность мыслить трезво!
Этот вопрос обсуждался ранее, и мне попадалась информация, что ратификация может дать возможность РФ обвинить Украину по поводу АТО - там не всё чисто с юридической точки зрения, типа добровольческие батальоны - незаконные вооружённые формирования и т.п....
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22.12.2020 13:10 Відповісти
Видишь какие шутки устраивает тебе твое подсознание? Дикий голод твоих предков постоянно возвращает тебя через подсознание к недоступной мечте твоих предков -мамалыге! И не тяни авторитет выпускников Киевского Университета под плинтус,-я ведь только указал на нелогичность в твоем комментарии выше. PS Следи за тем как пишешь и что пишешь,потому что я всегда буду наблюдать за тобой,на благо авторитета выпускников КГУ.
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22.12.2020 14:38 Відповісти
Мой дорогой друг!
Я понимаю причину твоих мучительных попыток выскочить повыше из своих штанов мехом внутрь, но это всётаки не повод нести чушь....
В чём же это "нелогичность" моего комментария? Или ты не очень понимаешь значение этого слова?
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22.12.2020 16:18 Відповісти
Есть еще про штаны уже...Осталось про судаков и все твои влажные мечты будут на столе.Почитай еще раз свой комментарий,дурик,-может поймешь в чем проблема.
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22.12.2020 17:20 Відповісти
Таки мамалыга была второй свежести...
Это же ТЫ блеешь про нелогичность - вот и будь любезен объясниться.
Или натрындел и в кусты?
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22.12.2020 17:29 Відповісти
Ты проблеял уже в 22 12 2020 в 11 ч. 59 мин. .
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23.12.2020 20:28 Відповісти
Незачёт.
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24.12.2020 11:30 Відповісти
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24.12.2020 14:09 Відповісти
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24.12.2020 16:07 Відповісти
Вот и весь уровень "выпускника Киевского Университета"! Другие выпускники КГУ гордятся тобой,тупой советский ракетчик!
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24.12.2020 16:57 Відповісти
Нда.
Пообщались.
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24.12.2020 17:37 Відповісти
Так раша сама його не прийняла, тому нічого замутить не зможе!
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23.12.2020 09:17 Відповісти
Не будь ребёнком!
Им достаточно заплатить какому-нибудь депутату-итальянцу...
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23.12.2020 11:14 Відповісти
Сопляк с третьего класса обзывает человека ребенком...
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23.12.2020 12:41 Відповісти
Мудаку - туда - Україна має ратифікувати Римський статут, щоб отримати компенсації від РФ за військові злочини, - Резніков - Цензор.НЕТ 7802
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23.12.2020 12:55 Відповісти
В будку московская шавка!
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23.12.2020 19:31 Відповісти
Всё. Зациклился.
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24.12.2020 11:26 Відповісти
В будку промосковский кретин в ошейнике!
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24.12.2020 14:09 Відповісти
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24.12.2020 16:05 Відповісти
В будку промосковская псина!
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24.12.2020 16:54 Відповісти
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24.12.2020 17:36 Відповісти
Ты еще жив,доходяга?
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27.12.2020 09:11 Відповісти
А где про будку и ошейник?
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27.12.2020 14:25 Відповісти
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31.12.2020 15:43 Відповісти
МАлАдец! Есть голос! Будь внимателен,-никогда не пропускай мои приказы,"ракетчик"!
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31.12.2020 15:53 Відповісти
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31.12.2020 17:48 Відповісти
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06.01.2021 15:34 Відповісти
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06.01.2021 16:33 Відповісти
Вернете все РАБссиянцы,что украли...включая мощи Ярослава Мудрого...крысы позорные...всему свое время...
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22.12.2020 12:04 Відповісти
Два раза бравшие Чечню с помощью АТО и десятка три зачисток Чечни это статус Самой РАБссии...
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22.12.2020 12:09 Відповісти
За Беслан и Норд Ост РАБссия не ответит..то их быдло ДОХЛО...
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22.12.2020 12:10 Відповісти
Сжигая паспорта Украины в Донецке и Луганске на площадях в 2014 году вы крысами Путлера стали,а не Украинцами...
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22.12.2020 12:14 Відповісти
Не преувеличивай значение твоей страны,-твоя рашка теперь,фактически,страна третьего мира.
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22.12.2020 14:50 Відповісти
Разогнался. РФ не признаёт даже Международный трибунал, мотивируя

превосходство своих законов над другими.
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22.12.2020 12:21 Відповісти
Гаага ждет Мавзолейных Мудаков....и за Боинг и за письмо Януковича которое зачитал дохляк Чуркин в СовБезе ООН 3 марта 2014 года ...все это звенья преступлений РАБссии...
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22.12.2020 12:22 Відповісти
25 декабря 1991 года сдох СССР от инфаркта...РАБссия от Инсульта сдохнет...без почестей...,такова се ля ви...Мавзолейые Хмыри...
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22.12.2020 12:25 Відповісти
Резніков, поясніть, з якої причини його не підписували. Щоб знати аргументи "за" та "проти". Чи як завжди, у пліснявих, потрібно підписати, бо вам захотілось "досягень" для піару? Ну, як з "формулою фуйла- штайнмаєра"?
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22.12.2020 12:28 Відповісти
Он подписан уже давно. Учи матчасть. Речь идет о ратификаци.
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22.12.2020 12:30 Відповісти
Дякую, я в курсі, що він виконється. Та це не відповідь на питання. І на всяк випадок, щоб не сперечатися.
"Ратифіка́ція - процес, згідно з яким надається згода уповноваженим органом законодавчої влади на обов'язковість міжнародного документа, який з моменту затвердження набирає юридичну силу та становить частину національного законодавства.

До ратифікації такий документ, як правило, не має юридичної сили і не є обов'язковим для сторони, що його не ратифікувала."
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22.12.2020 12:39 Відповісти
Дружище я читал Закон Украины "Про международные договора" и знаю, что такое Ратификация)). Вики хорошо, но Законы лучше))
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3767-12#Text https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1906-15#Text

Ты же спросил, почему не подписали)? А подписание и ратификация - два разных процесса). Кроме ратификации может быть присоединение, утверждение принятие))).
почитай Закон и ты поймешь, почему до сих пор мы не ратифицировали Статут) Трудоемкий процесс, требующий политической воли/решения КС и даже внесения изменения в Конституцию!
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22.12.2020 13:14 Відповісти
Именно этой сфере сильна наша Елена Зеркаль и после прихода зеленых мразей по требованию мокселей ее вынудили уйти с должности Замминистра и перестать в международных судах жарить во все щели наших врагов - кацапов!
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22.12.2020 13:17 Відповісти
Ратификация Римского Статута очень важна для привлечения всех тварей ватных к криминальной ответственности!
Москальщина/Кацапстан может не признавать его - вату никто спрашивать не будет! Их просто посадят "на бутылку")).
Мы подписали этот международный Договор еще в 2000 году, но кацапские шакалы очень не хотят ратификации Украиной Римского Статута.
Нужно обязательно сделать это и как можно скорее.
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Я не хочу, щоб наших добровольців судили, як хорватів. Люди, ви бачили, як кілька років тому хорватський генерал просто в суді випив отруту?
Геннадій Друзенко - фаховий правник і волонтер, ось цитата з його статті: "РФ не ратифікувала Римський статут і не визнає юрисдикцію МКС. Ба більше, Росія нещодавно відкликала свій підпис під цією міжнародною угодою. А український парламент навпаки визнав ad hoc юрисдикцію "Гаазької Феміди" у подіях, пов'язаних з російською агресією та анексією Криму. Це означає, що перша і основна мішень "гаазького правосуддя" - саме українські добровольці, які не мали статусу комбатантів у російсько-українській війні."
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22.12.2020 13:51 Відповісти
Не вижу логики.....
Рашка не ратифицировала.....
КАК ратификация статута Украиной может повлиять на рашку?
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22.12.2020 14:46 Відповісти
Открой,и читай Римский Статут. Хотя бы Преамбулу,и ты тогда поймешь,кто на этой странице идиот.
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22.12.2020 15:15 Відповісти
 
 