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аудит (558) тендер (2345) Укроборонпром (1725)

"Укроборонпром" оголосив тендер на аудит своєї діяльності за 2020 і 2021 рр. вартістю 34 млн грн

Державний концерн "Укроборонпром" оголосив тендер на послуги незалежного аудиту держконцерну і його підприємств за 2020 і 2021 роки із залученням міжнародних експертів на очікувану вартість 34 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до тендерної документації, оприлюдненої на порталі ProZorro, кінцевий термін подачі пропозицій - 22 грудень 2021 року, а початок аукціону - 1 березня 2021 року.

Зазначається, що переможець конкурсної процедури повинен надати послуги з аудиту консолідованої/комбінованої фінансової звітності замовника, а також всіх підприємств-учасників замовника і акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передані замовнику.

Також читайте: Глава "Укроборонпрому" Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну

Нагадаємо, вчора глава "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ про корпоратизацію концерну.

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И Козлевич против своей воли снова погрузился в пучину Уголовного кодекса, в мир главы третьей, назидательно говорящей о должностных преступлениях.(с)
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22.12.2020 12:49 Відповісти
Аудит консолідованої фінансової звітності - це зовсім не аудит діяльності. Це, як кажуть в Одесі, дві великі різниці. Під час аудиту фінансової звітності не проводять аудит системи внутрішнього контролю зокрема. Якщо фінансова звітність буде відповідати міжнародним стандарта, вважається, що питань до менеджменту немає. Менеджмент не такий дурний, щоб не виконувати вимоги міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і звітності, але це дає впевненості акціонерам, що в діяльності менеджменту немає зловживань, шахрайства і корупції.
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22.12.2020 12:52 Відповісти
 
 