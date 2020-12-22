Українські дипломати за рік допомогли звільнити з-за ґрат майже 1600 громадян України, - Кулеба

Понад 1600 українців були звільнені з-за ґрат за кордоном після втручання українських консулів, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Це ті історії, які не потрапляли в новини і в соцмережі, але це конкретні врятовані долі українців і возз'єднані сім'ї", - сказав Кулеба в промові у межах конференції керівників закордонних дипломатичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він заявив, що МЗС є чим похвалитися цього року, зокрема Україна отримала статус Партнера з розширеними можливостями НАТО; разом із Польщею та Литвою Україна створила Люблінський трикутник; Міжнародний кримінальний суд у Гаазі заявив про достатні підстави для початку офіційного розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності у Криму та на Донбасі у контексті російської агресії.

"Підписана і вже ратифікована Україною та майже ратифікована Великою Британією історична Угода про стратегічне партнерство і зону вільної торгівлі між Україною та Великою Британією. Набуде чинності незабаром (завершені всі процедури) Угода про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Досягнуто якісно нового стратегічного партнерства з Туреччиною. Вперше за 70 років членства представник України очолила Дунайську комісію. Віталій Марків повернувся додому. Окрім нього, ми повернули з-за грат із усього світу 30 громадян із таких дуже резонансних відомих кейсів, які потрапляли на шпальти новин", - зазначив глава МЗС.

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Він наголосив, що МЗС повністю перезавантажило просування українського експорту за кордоном і залучення інвестицій до України.

"Провели велику цифровізацію в Міністерстві закордонних справ. Лібералізували візову політику, відкривши Україну для світу, і зробили наші сервіси для українських громадян за кордоном зручнішими, запровадивши електронну чергу в консульствах. Україна вперше здійснила закупівлю в системі закупівель НАТО", - розповів він.

Крім того, Кулеба наголосив, що саме завдяки підтримці та діям українських дипломатів понад 250 тис. українців змогли повернутися додому в умовах локдаунів, введених в усьому світі навесні цього року.

"Були випадки, коли дипломати ночували в аеропортах, а єдині рейси, які сідали в тих закритих аеропортах, були рейсами українських літаків. Тому що українські дипломати домовлялися про те, щоб українцям був відкритий шлях додому. Так само, ми допомогли привезти в Україну тони гуманітарної допомоги. Але, маючи ці всі результати, перед нами стоять ще більші завдання", - зазначив він.