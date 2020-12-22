В умовах локдаунів з усього світу вдалося повернути додому понад 250 тис. українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в умовах запроваджених жорстких карантинів з усього світу вдалося повернути на Батьківщину понад 250 тисяч українців.

Про це Кулеба заявив у рамках Конференції керівників закордонних дипломатичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Саме завдяки підтримці та діям українських дипломатів понад 250 тисяч українців змогли повернутися додому в умовах локдаунів, введених в усьому світі навесні цього року", - сказав він.

За його словами, також МЗС допоміг привезти в Україну тонни гуманітарної допомоги. Але, маючи всі ці результати, перед нами стоять ще більші завдання".

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Міністр зазначив, що пандемія не зупинилася, проблеми в світі залишаються, і з'являються нові виклики. "І тому ми будемо продовжувати працювати. Для безпеки держави, для просування українського бізнесу і залучення іноземних інвестицій в українську економіку і захисту українських громадян за кордоном", - додав глава МЗС.

Кулеба вважає, що цей рік був "божевільним" і "важким".

"Масштаб виклику, коли в усьому світі одночасно вибухнула пандемія, проблеми, локдаун поставили завдання зовсім іншого масштабу. Можна порівняти цей рік тільки з 2014 роком - з трагедією російської агресії проти нашої держави. Але я радий сьогодні сказати, що українська дипломатія успішно склала краштест і пройшла ці випробування", - зазначив Кулеба.