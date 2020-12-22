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В умовах локдаунів з усього світу вдалося повернути додому понад 250 тис. українців, - Кулеба

В умовах локдаунів з усього світу вдалося повернути додому понад 250 тис. українців, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що в умовах запроваджених жорстких карантинів з усього світу вдалося повернути на Батьківщину понад 250 тисяч українців.

Про це Кулеба заявив у рамках Конференції керівників закордонних дипломатичних установ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

"Саме завдяки підтримці та діям українських дипломатів понад 250 тисяч українців змогли повернутися додому в умовах локдаунів, введених в усьому світі навесні цього року", - сказав він.

За його словами, також МЗС допоміг привезти в Україну тонни гуманітарної допомоги. Але, маючи всі ці результати, перед нами стоять ще більші завдання".

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Міністр зазначив, що пандемія не зупинилася, проблеми в світі залишаються, і з'являються нові виклики. "І тому ми будемо продовжувати працювати. Для безпеки держави, для просування українського бізнесу і залучення іноземних інвестицій в українську економіку і захисту українських громадян за кордоном", - додав глава МЗС.

Кулеба вважає, що цей рік був "божевільним" і "важким".

"Масштаб виклику, коли в усьому світі одночасно вибухнула пандемія, проблеми, локдаун поставили завдання зовсім іншого масштабу. Можна порівняти цей рік тільки з 2014 роком - з трагедією російської агресії проти нашої держави. Але я радий сьогодні сказати, що українська дипломатія успішно склала краштест і пройшла ці випробування", - зазначив Кулеба.

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Топ коментарі
+10
звучит прям как наказание какое-то..
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22.12.2020 12:12
+6
Кулеба, я думав ти розумна людина...
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22.12.2020 12:13
+6
т.е. 250 тыс. нищенствующих. и мечтающих при первой возможности опять выскочить отсюда..перемога офигенная..
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22.12.2020 12:13
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звучит прям как наказание какое-то..
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22.12.2020 12:12 Відповісти
саме так, бо повернулись люди не по причині створених обіцяних умов праці і створенню робочих місць, а повернулися на голодування і смерть.
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22.12.2020 12:28 Відповісти
Рюзьгє курва, ти голодний?
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22.12.2020 12:31 Відповісти
а з яких пір рузге може українською? чи то ти про себе?
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22.12.2020 19:22 Відповісти
Кулеба, я думав ти розумна людина...
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22.12.2020 12:13 Відповісти
Сомнительное достижение
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22.12.2020 12:47 Відповісти
т.е. 250 тыс. нищенствующих. и мечтающих при первой возможности опять выскочить отсюда..перемога офигенная..
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22.12.2020 12:13 Відповісти
рождество отпразднуют и снова в путь) не переживай за них ...лучше думай куда смоешься после отставки, бездельник.
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22.12.2020 12:18 Відповісти
"удалось"....
Приговор, вообще-то....
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22.12.2020 12:19 Відповісти
ну кроме слов - "вот же падлы" - не остается ничего... лучше бы эти твари из бездействующего мида и кабмина давали работу украинцам, а не возвращали их в нищету... хотя что такое кулеба - это рупор зеленськага... если зеленьськай не может правильно поставить задачу, то исполнитель не знает что исполнять... но так как привыкли по часу говорить тосты ни о чем, вот и говорит...
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Оце то "переможище". Яким чином "вам вдалось"? Ви шо, ковід?

Нахвалюють себе, бо більше ж нікому.
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22.12.2020 12:20 Відповісти
Зачем?
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22.12.2020 12:21 Відповісти
то у віруса питай. а зелені це собі приписують. ну факт є факт - люди повернулися. тільки не завдяки обіцяним зелении робочим місцям і умовам життя.
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22.12.2020 12:23 Відповісти
хіба це вернуть? загнать назад без можливості поїхати знов.
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22.12.2020 12:22 Відповісти
А вы так старались...,а люди оказались не такими дурными как вы.
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22.12.2020 12:22 Відповісти
Вы думаете это ваша заслуга ?
У людей контракты, визы закончились, или предприятия закрылись, а ваша зелёная политика тут не при чем
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22.12.2020 12:22 Відповісти
це завжкий логічний ланцюжок. на поверхні лежит "люди повернулись".
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22.12.2020 12:24 Відповісти
Логическое мышление нынче не в почете , видосиков бы по больше ))
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22.12.2020 12:26 Відповісти
а звідки воно візьметься, коли самі вчителі не можуть логічно побудувати план уроку. будують урок на минулому, бо ********** не володіють: одна зробила план уроку на тему розвиток укр.мови, розказала про минувщину, а ось про ********** "закон з 16 січня 2021 про обслуговування держмовою" уже мізків не вистачило. а урок для 10-11 класу і вище було створено. а тоді питаєшся взідки придурки з пропагандою у макітрі - бо нікому розказати. І слово Kiev не знає як писати, бо просто зцарапала із книжки, яку будували на основі рос.транслітерації. Аргументація така: у книжці так написано, до МОН і укладача підручника притензі, тобто на власні мізки вона не спирається, бо їх немає, що дали у зуби те і жує.
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22.12.2020 12:36 Відповісти
Они так рады возвращению, не передать...
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22.12.2020 12:29 Відповісти
Ну помогли вернуться,договорившись за пропуск,в основном нелегалов.
А дальше? Будут заниматься "фруктовыми делами"тут.
Очень сомневаюсь,что пойдут работать тут меньше,чем за 500$!
За минималку в 200$ точно пахать не будут!
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22.12.2020 13:15 Відповісти
Они и стали причиной эпидемии в Украине
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22.12.2020 13:36 Відповісти
 
 