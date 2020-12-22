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акція (1434) Київ (19120) протест (2377) транспорт (1357) патрульна поліція (1431)

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.

Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.

"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - сказано в повідомленні.

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Зазначимо, що готується акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагають скасування карантину.

У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція 01

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Топ коментарі
+1
Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
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22.12.2020 13:18
+1
Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
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22.12.2020 13:45
+1
Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
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22.12.2020 14:33
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А шо так??? Гепу хоронят??? Ну, потерпите, кияне. В харькове зароют, у вас движение откроют. Все ж таки с Лудшым прощаются... учителей-плакальшиц нагнали, работников ХТС, ХТТП и прочих гепиных 30-40... вот оно в Киеве и аукнулось...
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22.12.2020 13:00 Відповісти
Я теж подумав, що Києву заманулося вхопити свою частку мощів Гепи
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22.12.2020 13:45 Відповісти
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22.12.2020 14:07 Відповісти
сплошной карантин..
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22.12.2020 13:03 Відповісти
выглядит так, как будто у полиции все под контролем и улицы перекрываются по какому-то заранее согласованному плану.
А по факту - полиция потеряла контроль над майданом в очередной раз, и это фопы перекрывают хрещатик, а не полиция.
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22.12.2020 13:16 Відповісти
Акції заявляють завчасно. І маршрут. Так і написано.
Не усі стихійні.
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Перекрыть весь центр Киева для барыг которые себе наделали ФОПов чтобы уйти от налогов? А непойдете вы нах.? Я знаю только одно, если власть заранее перекрывает города то ето она устраивает демонстрации. Для чего именно- узнаем позже. Кто то очень хочет пропихнуть в бюджет удобный ему закон или выделить денег чтобы их раздербанить.
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Надеюсь, все пройдет тихо мирно в соответствии с законами Украины.
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22.12.2020 13:41 Відповісти
Вот как теперь называются акции протестов - "массовые мероприятия"! - Вроде как совсем и не протесты, тусовки!...
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22.12.2020 14:33 Відповісти
73% поклонников бубочки придут поддержать любимого преЗЕдента?
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22.12.2020 15:11 Відповісти
... акция протеста представителей движения SaveФОП, которые требуют отмены коронавируса (COVID-19)
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22.12.2020 16:13 Відповісти
 
 