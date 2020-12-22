У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід, - патрульна поліція. СПИСОК вулиць
У центрі Києва тимчасово обмежать рух транспорту через масовий захід.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Telegram.
Запланований маршрут: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабська площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична - вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.
Орієнтовний час початку проведення заходу з 13:00.
"Плануйте свій маршрут з урахуванням перекриття зазначених вулиць і можливого часткового обмеження руху на прилеглих", - сказано в повідомленні.
Зазначимо, що готується акція протесту представників руху SaveФОП, які вимагають скасування карантину.
Топ коментарі
+1 ALEX SUROVV
показати весь коментар22.12.2020 13:18
+1 Volodymyr Zaiets
показати весь коментар22.12.2020 13:45
+1 Mart
показати весь коментар22.12.2020 14:33
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Будь ласка, зачекайте...
А по факту - полиция потеряла контроль над майданом в очередной раз, и это фопы перекрывают хрещатик, а не полиция.
Не усі стихійні.