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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн G7: Доступ до вакцини необхідний на початку 2021 року

Шмигаль обговорив закупівлю вакцини проти COVID-19 з послами країн G7: Доступ до вакцини необхідний на початку 2021 року

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з послами країн Групи Семи і Європейського Союзу. Сторони обговорили актуальні питання співпраці та плани на наступний рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Шмигаль наголосив, що на сьогодні найважливішим завданням Уряду залишається пом’якшення впливу COVID-19 на економіку. Зокрема, успішно реалізується Державна програма стимулювання економіки.

"Уряд затвердив 100 пріоритетних інвестиційних проектів у різних галузях. Проекти можуть бути реалізовані із залученням інвесторів, зокрема на умовах державно-приватного партнерства, міжнародної технічної допомоги або за рахунок кредитних коштів та бюджету. Запрошуємо брати участь у приватизаційних аукціонах та концесійних конкурсах в Україні", — сказав прем'єр-міністр.

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Очільник Уряду й посли країн Групи Семи та Європейського Союзу обговорили також ключові параметри Державного бюджету на 2021 рік. Як підкреслив Денис Шмигаль, виконання бюджету в першому кварталі наступного року дасть можливість говорити про перегляд деяких його параметрів у частині збільшення фінансування важливих для України програм.

"У бюджеті також передбачене створення спеціального фонду, кошти з якого виділятимуться на закупівлю вакцини від коронавірусу", — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна спільно зі Світовим банком та Європейським інвестиційним банком опрацьовує можливості закупівлі вакцин проти COVID-19. За його словами, відповідна робота ведеться на рівні посольств США, Великої Британії, Німеччини та компаній-виробників вакцини.

"Україні необхідний доступ до вакцини вже на початку наступного року, щоб ми могли якнайшвидше розпочати процес вакцинування лікарів та інших груп населення, що перебувають у зоні ризику. Ми високо цінуємо зусилля наших міжнародних партнерів, спрямовані на допомогу Україні забезпечити населення належною кількістю вакцини", — сказав Глава Уряду.

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Топ коментарі
+4
А що ж не купуєте вітчизняну? Розроблену у МОЗ під керівництвом Степанова, ту що Главзебіл піарив?
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22.12.2020 12:56
+3
послы послушали шмыгу и улыбнулись...хорошо, что все в масках и не заметно)
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22.12.2020 12:55
+3
Так вроде как с начала этого года все зеленые ушлепки визжали что все под контролем и ко всему готово. Не так давно рассказывали что одни из первых вакцину получим. По итогу в очереди с африканцами.
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22.12.2020 12:58
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послы послушали шмыгу и улыбнулись...хорошо, что все в масках и не заметно)
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22.12.2020 12:55 Відповісти
очередная показушние фоточки от зе и 95 квартала
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22.12.2020 13:03 Відповісти
А що ж не купуєте вітчизняну? Розроблену у МОЗ під керівництвом Степанова, ту що Главзебіл піарив?
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22.12.2020 12:56 Відповісти
то віртуальна вакцина її "прошивають" через додаток "diia.gov.ua")
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22.12.2020 13:03 Відповісти
Так вроде как с начала этого года все зеленые ушлепки визжали что все под контролем и ко всему готово. Не так давно рассказывали что одни из первых вакцину получим. По итогу в очереди с африканцами.
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22.12.2020 12:58 Відповісти
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года - Цензор.НЕТ 3119
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22.12.2020 13:00 Відповісти
Да, да. В очереди. После того, как что останется после африканцев... Грустно. Хотя следовало бы обратить внимание на своих разработчиков, дать финансирование, возможности, закупить новейшее оборудование. Но... пока у власти лица зеленской национальности, нам суждено оставаться на задворках цивилизации.
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22.12.2020 13:02 Відповісти
Кстати, в центрах биотехнолгий РФ работает несколько выпускников вузов Украины, мозги нынче (и уже давно) в Украине никому не нужны. Тем более, власти. А наши (украинские) специалисты востребованы во всем мире (кроме Украины, разумеется). К сведению "секты против вакцин": ничего нового в создании вакцин нет уже больше 50 лет, все давно описано в учебниках.
Жаль, Цензор не опубликовал интервью со специалистами на эту тему.
Шмыгаль обсудил закупку вакцины против COVID-19 с послами стран G7: Доступ к вакцине необходим в начале 2021 года - Цензор.НЕТ 8435
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22.12.2020 13:09 Відповісти
Создание вакцины - тоже достаточно тривиально. Вопрос в качестве исследований вируса, прогнозирование поведения вакцины в человеческом организме и наличие технологий для проведения экспериментов. Но всяким Шмыгалям, привыкшим жить на проценты от олигархов, до вакцин ли? до украинской науки? до здоровья нации? Они временщики, их дома в Европе, Украина - офис по выкачиванию средств из бюджета. А люди? - "А хто эта?"
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22.12.2020 13:13 Відповісти
З цих ефективна лише чумаківська.
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22.12.2020 14:49 Відповісти
Мда... тяжело представить сколько нужно нам времени, что б угнаться за цивилизованным миром. В какую отрасль не глянь, отстаем минимум лет так на 20. За науку... мозги... а чего тут ожидать то... все финансируется по остаточному принципу. И то... даже то, что туда перепадает пилится и растаскивается. И я за то, что б таланты себя реализовывали, жаль конечно что едут в казлорылию. Но, это их выбор, коль наша страна стала мачехой.
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Все справедливо ,за абеткою вслід за Угандою отримає зеуряд безкоштовну вакцину для бідних країн але не у 21 році,а може у 22-23 році,якраз під завершення правління Зеленського!
"Україна отримає вакцину від COVID-19 після 2022 року, https://www.economist.com/ The Economist "
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22.12.2020 13:10 Відповісти
Це політичний сюрреалізм якийсь!Я не можу зрозуміти..це типу,що б іноземні Уряди потурбувалися про наших громадян замість власного уряду,їм що більше нема чого робити?
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22.12.2020 13:00 Відповісти
Стимуляція економіки, це різновид мастурбаціі ??)))
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22.12.2020 13:04 Відповісти
пилить - не перепилить.. пилилова - на года..
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22.12.2020 13:06 Відповісти
Цікаво, на якому місці Україна в черзі за вакцинами в Світі? Думаю, що в кращому випадку в ТОП-100.
А якби Президентом був би зараз П.Порошегко -впевнений, щоб були на рівні -20, на рівні з іншими країнами Європи, тобто в ТОП50
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22.12.2020 14:39 Відповісти
Все это мировое плацебное барахло надо б вколоть короноверующим
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22.12.2020 14:48 Відповісти
Цей придурень в курсі,що вакцину купують у виробників ,причому напряму ? До чого тут посли ?
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22.12.2020 14:51 Відповісти
 
 