Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The New York Times відзначив важливість розбудови інфраструктури в Україні та розповів, що за 2020 рік в рамках Національної програми "Велике будівництво було зроблено 4 тисяч кілометрів, що перевищує загальну кількість кілометрів, відремонтованих за попередні 10 років.

"Я вважаю, що це правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Бо інфраструктури, я вважаю, в країні не було. Точніше, вона була, але за неї було дуже соромно, доріг в Україні не було. Коли ми кажемо про наступний крок, я говоритиму про інвестиції, про концесію й так далі. А щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати", - зазначив він.

На переконання Президента, якісна інфраструктура – це вітрина.

"Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів", - підкреслив Зеленський.

За словами голови держави, за чотири-п’ять років в України є шанс побудувати всі інфраструктурні вузли.

"Ми побудували багато мостів, що теж важливо. До речі, інфраструктуру будуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ. Це важливі зміни й важливі реформи не тільки в законах, на словах, а й на ділі", - заявив він.

Як повідомлялось, на думку економістів Національна програма "Велике будівництво" зіграла ключову роль в запобіганні значного спаду економіки в 2020 році, а в подальшому допоможе країні розвиватися. Якби не "Велике будівництво", в період нинішньої кризи падіння ВВП було б більшим - аж до 11%.