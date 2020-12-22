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Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The New York Times відзначив важливість розбудови інфраструктури в Україні та розповів, що за 2020 рік в рамках Національної програми "Велике будівництво було зроблено 4 тисяч кілометрів, що перевищує загальну кількість кілометрів, відремонтованих за попередні 10 років.

"Я вважаю, що це правильний крок. Скажу чесно, я цим дуже пишаюся, вважаю, що тут усі ми спрацювали. Бо інфраструктури, я вважаю, в країні не було. Точніше, вона була, але за неї було дуже соромно, доріг в Україні не було. Коли ми кажемо про наступний крок, я говоритиму про інвестиції, про концесію й так далі. А щоб когось запрошувати, треба розуміти, що людина повинна якось до тебе долетіти й доїхати", - зазначив він.

Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтервю The New York Times 01

На переконання Президента, якісна інфраструктура – це вітрина.

"Багато звинувачень на мою адресу, мовляв, під час пандемії я приділяв багато часу інфраструктурі. Зараз люди побачили, що наші швидкі почали добиратися до хворих швидко. Наші МНС (пожежні машини) почали доїжджати швидше. А в нас, на жаль, таке було – на сході України була велика пожежа, й траплялися випадки, коли не могли дістатися. А зараз не за добу можна доїхати, а з'явилася можливість добиратися за хвилини. Коли гасили пожежі, ми зберегли величезну кількість життів", - підкреслив Зеленський.

За словами голови держави, за чотири-п’ять років в України є шанс побудувати всі інфраструктурні вузли.

"Ми побудували багато мостів, що теж важливо. До речі, інфраструктуру будуємо, починаючи зі сполучення з окупованими територіями. Туди теж тепер добираються гуманітарні вантажі як з України, так і від Червоного Хреста. Там ми просто побудували мости, відкривали КПВВ – контрольно-пропускні пункти, цього не було. Те саме зробили на території, що прилягає до окупованого росіянами півострова Крим. Там теж відкрили сучасні КПВВ, люди приїжджають, вони можуть там отримати всі адміністративні, фінансові послуги, відпочити, прийняти душ. Це важливі зміни й важливі реформи не тільки в законах, на словах, а й на ділі", - заявив він.

Як повідомлялось, на думку економістів Національна програма "Велике будівництво" зіграла ключову роль в запобіганні значного спаду економіки в 2020 році, а в подальшому допоможе країні розвиватися. Якби не "Велике будівництво", в період нинішньої кризи падіння ВВП було б більшим - аж до 11%.

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Топ коментарі
+47
дебил
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22.12.2020 13:11
+42
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4081
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22.12.2020 13:16
+40
Оно больное, усыпите его
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22.12.2020 13:11
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дебил
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22.12.2020 13:11 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4081
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22.12.2020 13:16 Відповісти
да не будет он сидеть.

зачистят
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22.12.2020 13:24 Відповісти
Как Кипру , тот тоже строил много дорог и мостов . Схема уже обкатана, схема рабочая, по этой схеме вову и ведут.
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Кирпу я имел ввиду
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Кстати, после Кирпы таки остались станции в мраморе и граните. Даже самые глухие станции. Ну и попилили на них, вероятно, немало. Но станции стоят.
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22.12.2020 13:37 Відповісти
Ти папіліл?
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22.12.2020 13:40 Відповісти
Станции стоят , а Кирпы нету. Дороги и мосты тоже пока строят ,правда и Вова пака есть
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22.12.2020 13:56 Відповісти
Оптимист убогий.
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22.12.2020 13:28 Відповісти
Дебил и сволочь он. По "хорошей" дороге людей привезли быстренько в больничку, а там человек" быстренько" полежал неделю на хрен никому не нужный и помер. И клован вроде как не причем. Только дороги я не знаю, где делают, заканчивали видел делать дороги, которые начинали еще в 17-18голах и начале 19 года. При чем здесь зеленожопые мрази? Уграли полностью медицину, люди погибают, а гринпоц конченный себе мендаль ( или мендель?))) вешает за заслуги по дорогам.
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22.12.2020 14:31 Відповісти
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 2642
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22.12.2020 13:39 Відповісти
В городе положили 48 "полицейских " а нормы расхода и время доезда не корректировали Спасибо за" новые "дороги
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Оно больное, усыпите его
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22.12.2020 13:11 Відповісти
Таке враження, що Янелох займається самонавіюванням.
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22.12.2020 13:13 Відповісти
Маячня параноїдальної шизофреніі безмежна !!)))
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Лохторат надо регулярно окучивать

Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 3188
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22.12.2020 13:19 Відповісти
Жопа він а не лідер.
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22.12.2020 13:27 Відповісти
Зете, який передклад, як "близько" до оригінального тексту. Мабуть Янелох сам і перекладав, а може його шмендель.
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22.12.2020 13:38 Відповісти
Зараз "заплачу"
Зовсім шизонулись в тій ОПі. "Вони художники. Вони так бачать"
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22.12.2020 13:35 Відповісти
Дурнику, а ти знаєш різницю між кількістю та якістю?
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22.12.2020 13:14 Відповісти
Та він он не знає різницю між будівництвом доріг і ремонтом! Збудували то зовсім небагато доріг, з цих 4000 км більшісь - ремонт!
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22.12.2020 13:15 Відповісти
І не ремонт, а нові знаки "х...ова дорога".
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Нові знаки , це найдешевший та найшвидший різновід ремонта доріг !!))
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22.12.2020 13:23 Відповісти
И много скорых ездит по трассе Киев-Одесса, например?
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22.12.2020 13:14 Відповісти
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22.12.2020 14:33 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 7703
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22.12.2020 13:14 Відповісти
Президента Порошенка запросили на інавгурацію Байдена. Зечмо - ні. Оце номер! Ну, що, наржались, сукині діти? ))
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22.12.2020 13:16 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 3054
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22.12.2020 13:18 Відповісти
ждем гундосик от квартального дурочка... "байден - дурак, курит табак... больна нада мине туда на ту инаугурацию..."
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22.12.2020 13:19 Відповісти
а то КЛОУН ОНО И ЕСТЬ КЛОУН... циничный..дороги..да да для того чтобы русские танки быстрее доехали до Киева от же прости Госопди! выбрали сами себе на голову Шарикова...
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22.12.2020 13:15 Відповісти
ЗЄбанат!
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22.12.2020 13:15 Відповісти
...а как удобно и быстро теперь будет до кладбищ добираться - правда, поц криворогий?
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22.12.2020 13:15 Відповісти
Это точно. Главное теперь- дверцы плотно закрывать:
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 5837
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22.12.2020 13:20 Відповісти
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22.12.2020 13:22 Відповісти
Мародёр цинично хвастается, как ограбил и убил сотни больных ковидом....Неужели наше быдло простит ему такие преступления?
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22.12.2020 13:15 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 8019
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22.12.2020 13:16 Відповісти
этот идиот забыл добавить, что и по моргам развозить сподручнее по хорошим дорогам, деньги на которые ушли из "фонда"...
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22.12.2020 13:16 Відповісти
Читайте это в оригинале,т к зесрань так перевела,то хоть стой,хоть падай...)там, по версии зекретина,его назвали самым демократичным президентом на всем подсоветском пространстве -типа оно надежда американцев)))))
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Хотя в оригинале говорится, что Украина самое крупное демократической образование на пост-советском пространстве, а не ЗЕ самый демократичный демократ из всех демократов.

Особенности менделевского перевода...
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22.12.2020 13:20 Відповісти
Ещё в седой древности вместе со строительством дорог приходила и чума. Сейчас дороги нужно взрывать. Только на это тоже нужны деньги(((
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 4537
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22.12.2020 13:18 Відповісти
Хорошая сумочка, где купить такое экологическое чудо ?
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22.12.2020 13:45 Відповісти
Строительство дорог - правильный шаг. Скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам, - Зеленский в интервью "Нью-Йорк Таймс" - Цензор.НЕТ 904
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22.12.2020 13:20 Відповісти
та ні, воно не тупе, воно злочинець/аферист, з доріг найлегше вкрасти гроші... це те що дужеее тяжко перевірити...
а от у медиків легко перевріити ліжка, ліки і тд... все в суфорій звітності...
тому ковід фонд не у медиків а закопаний у дорогах....

зи. я не проти доріг, але це нагадує бенкет у час чуми...
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22.12.2020 13:21 Відповісти
идиот...
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22.12.2020 13:21 Відповісти
а скорые по трассам между городами что ли ездят, а дороги в городе причем к ним зеля
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22.12.2020 13:21 Відповісти
Ви це замітили. Бог яке відношення мають дороги-автомагістралі, які криворізька мафія відремонтувала до міських і сільських доріг, по яким їздять "скорі" і які ремонтували і будували громади. Я точно знаю, що "скорі" з Одеси не їдуть за хворим в Київ і навпаки, вони їздять у своїх містах, а це парація мерів. Навіщо ти Зелох брешин на весь світ? Де гроші з ковідного фонду?
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22.12.2020 13:36 Відповісти
Не знаю, где он строил и как, но у нас ямы снова замазали, что через месяц все по-прежнему, но деньги кто-то за это распилил.
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22.12.2020 13:21 Відповісти
а этот "политик" знает, что т.н. "скорые" вообще перестали выезжать на вызовы? он в курсе декретов своего парламента и правительства?
P.S. "велiкэ будiвництво" - это большое воровство. "Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза"(c)
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22.12.2020 13:22 Відповісти
Він шизофренік
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22.12.2020 13:23 Відповісти
Москаль,це не нація,це діагноз-параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,з маячнею "Русского мира" !!!))
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22.12.2020 13:26 Відповісти
Нет, он не шизофреник. Он лживый цинично-трусливый вор.
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22.12.2020 13:26 Відповісти
Одне одне не заперечує !!)))
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22.12.2020 13:27 Відповісти
Шизофренік не розрізняє «добре» від «поганого», він «зациклюємося на своїх властних, видуманих хворобливою уявою переживаннях.
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22.12.2020 13:29 Відповісти
В безмежній простраціі маячні !!))
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Его диагноз по критериям МКБ-10 - (d) устойчивые бредовые идеи, которые неадекватны по своей сути и культуре, нелепы, невозможны и (или) грандиозны по содержанию.
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22.12.2020 14:12 Відповісти
)) плагиат от светки курициной. " "слуги народа" очень много сделали достижений: они подняли экономик… экономику, мы стали более лучшие… одеваться, и не было того что щас - это очень большие достижения! в сельском хозяйстве очень хорошо. стало больше… земель за-а… много, ну… я не знаю даже как сказать… засеивать больше земель… а-а-а вот, овощи там, рожь - вот это всё. что ещё сказать… строительство дорог - правильный шаг. скорые стали добираться к больным быстрее по новым дорогам. - вы считаете это достижение "слуг народа"?) да, это большое достижение! очень хорошее даже! видите ну… да… видите ну у нас в киеве очень хорошая стала медицина… а… что ещё… благоустройство в городах хорошее… с жильём… никаких проблем. люди подмогают очень хорошо" (С) )
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22.12.2020 13:24 Відповісти
ЗеДолбоДятлы, какая же это цыничная сволочь, это ваш Зеленский.
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22.12.2020 13:24 Відповісти
позорище тупое
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22.12.2020 13:27 Відповісти
Когда Владимир Зеленский начинает рассказывать про то, что нам нужно построить Лас-Вегас, или там Диснейленд, или силиконовую долину, или Голливуд, или зиккурат, или гиперлуп - вы не обращайте внимания.
Это просто слова красивые. «Диснейленд»… «Лас-Вегас»… «Эрекция»… «Эякуляция»…
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22.12.2020 13:28 Відповісти
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 2480
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22.12.2020 13:44 Відповісти
ага, особливо в моєму районі. міст в с.чижівка знесли, почали заново. а об*їздна дорога до райцентру м.новоград волинський іде по грунтовці, щей ен км лишніх. тож бажаю щоб Зе і його виборців по таким дорогам возили
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22.12.2020 13:28 Відповісти
Интересно: Кто научил этого клоуна основам манипулятивной риторики? Суть которой не обсуждать "КАК" это было сделано, акцентировать внимание на "ЧТО" было сделано. Ведь никто не спорит что 4 000 км. новых дорог - это хорошо. Но то, как это делалось и делается - это криминал чистейшей воды! А то, что при этом полностью провалена готовность нашей медицины к борьбе с эпидемией ...
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Дибилоид? Какие скорые? По каким дорогам? По межобластным трассам ?
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22.12.2020 13:31 Відповісти
І катафалки теж швидше їздити почали !!)))
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22.12.2020 13:35 Відповісти
Давно вже пора ініціювати відсторонення цього чувака за неспроможність виконувати обов'язки.
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Ранувато. Мудрий нарід ще не наївся халяви, яку він очікував від Голого Бородька.
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22.12.2020 13:42 Відповісти
Дол-бо-***
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22.12.2020 13:38 Відповісти
Кожний раз коли воно відкриває рота стає соромно, це при тому що ні за нього ні за його збіговисько зрадників не голосував.
зебіли вам хоч інколи соромно за нелоха якого ви підсунули?
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22.12.2020 13:38 Відповісти
чому їм має бути соромно, він це уособлення зевиборця, тупий як пробка з діпломом юріста.
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22.12.2020 14:30 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3238408/stroitelstvo_dorog_pravilnyyi_shag_skorye_stali_dobiratsya_k_bolnym_bystree_po_novym_dorogam_zelenskiyi
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22.12.2020 13:44 Відповісти
Яке воно тупе, огидне, обмежене і жалюгідне створіння...
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22.12.2020 14:12 Відповісти
БРЕХЛО Уймите его
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22.12.2020 14:24 Відповісти
цей зебік реально у своєму видуманому наркотичному світі живе.
злили величезну кількість грошей на кап ремонт основних магістралей, а це дай боже 1% від всіх дорогі по яким їздять швидкі.
***** не думав що колись буду вважати профессора генієм думки та шикарним оратором. Це дно, яке з кожним днем лише поглиблюється....
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22.12.2020 14:28 Відповісти
«Велике крадівництво» под омофором Зеленского с Шефиром - «Зеркало недели» Декабрь 22, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/12/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b5-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%96%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d1%86%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bf%d0%be%d0%b4-%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b7.html#comments Комментарии: 2
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 2574Трусливость прокуроров и окружения замглавы офиса президента Андрея Смирнова защищает от проблем с Национальным антикоррупционным бюро Украины подрядчиков Укравтодора, находящихся под омофором Владимира Зеленского и Сергея Шефира.
Об этом https://zn.ua/macrolevel/pod-omoforom-zelenskoho-s-shefirom.html говорится в сегодняшней статье «Зеркала недели».
После избрания Владимира Зеленского президентом Украины основной «расходной отраслью» госбюджета стал ремонт дорог. Из-за дискриминационных требований Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодора) и практики укрупнения тендеров до миллиардных сумм сформировался картель из шести фирм: «Автомагістраль-Південь», «Онур», «Ростдорстрой», «Автострада», «Техно-Буд-Центр», «Альтком», объединившихся осенью 2019 года в Национальную дорожную ассоциацию Украины. Эти фирмы https://nashigroshi.org/2020/12/20/25-38-mlrd-mynuloho-tyzhnia-tretynu-vsikh-tenderiv-ukravtodoru-za-rik-zaharbala-avtomahistral-pivden/ поделили между собой 67% всех подрядов Укравтодора на ремонт и строительство дорог. Летом в коллаборации с ними начала выигрывать тендеры фирма «ПБС» из окружения Игоря Коломойского, у которого сейчас 9% дорожного пирога. Пока что Антимонопольный комитет Украины официально отказывается расследовать деятельность картеля и действия Укравтодора, которые привели к его созданию. Хотя мировая история доказывает, что создание картелей в дорожной отрасли вызывает повышение до 30-40% цен на ремонт дорог за счет стоимости стройматериалов (США, Швеция). По данным https://nashigroshi.org/2020/12/04/vartist-seredn-oho-remontu-kilometra-dorohy-za-rik-zrosla-v-2-razy-cost-ukraine/ CoST , в Украине в 2020 году стоимость ремонта дорог увеличилась вдвое. Это также иллюстрируется почти троекратным ростом стоимости строительства бетонной трассы Н-31.
Резкое увеличение дорожного пирога до 100 млрд грн в год - рекорд Украины за все времена. Эта сумма составляет десятую часть всего (!) государственного бюджета Украины и в три раза превышает расходы воюющей страны на оборонный заказ.
Таким образом, обычаи в этой отрасли испортились так же стремительно, как выросла тендерная маржа. Масштабами коррупции в «Большом строительстве» озаботились даже в Европе, которая обычно щедро и без лишних вопросов кредитовала наши ремонты. На прошлой неделе Европейский банк реконструкции и развития впервые в истории отношений с Укравтодором включил специальный антикоррупционный раздел в контракт от 18 декабря по предоставлению кредита на 450 млн евро на ремонт трассы Киев-Одесса и обхода вокруг Львова.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0%D1%82-%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%82.html "Велике крадівництво" вершат люди Труханова, Коломойского и Юзика: состав «дорожного картеля», о котором заявил Уманский
- https://www.economics-prorok.com/2020/11/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%81-%D0%BE.html «Велике крадівництво»: как мародеры с ОП разграбили коронавирусный фонд - экс-вице-премьер
Этому «прорыву» предшествовал неслыханный ранее https://nashigroshi.org/2020/12/07/khto-zlyv-stranie-kompromat-na-favorytiv-zelens-koho/ скандал . В **** узнали, что в начале 2020 года некоторые сотрудники Укравтодора могли содействовать фирме «Онур» в подмене тендерного предложения, чтобы она выиграла тендер на ремонт участка одесской трассы стоимостью 65 млн евро. Европейцы потребовали от руководителя Укравтодора, чтобы он отстранил от европейских проектов четырех конкретных клерков, и Александр Кубраков выполнил это требование.
Контуры антикоррупционного «десанта» сейчас неизвестны, но уже понятно, что уровень проникновения европейцев в схемы Укравтодора будет более высоким, чем раньше. И, возможно, им удастся проникнуть так глубоко, что строительство дорог в Украине перестанет быть тем, чем стало при Владимире Зеленском, - наибольшей кормушкой политических коррупционеров нового режима.
Основная схема «дорожного крадительства» очень проста. В стоимости любого ремонта или строительства дорог 85% составляет стоимость строительных материалов как товара. То есть из 100 млн грн на ремонт дороги вы должны отнести 85 млн в магазин за асфальт, щебенку и т.п. На зарплату, прибыль, налоги и оплату строительной спецтехники направляют жалкий остаток в 15 млн грн.
То есть нечистым на руку игрокам достаточно завысить стоимость строительных материалов (https://nashigroshi.org/tag/dorohy/ примеров множество ), и дальше все просто. «Маржа» через «скрутки» обналичивается в «конверты» и распределяется среди всех, кому надо. Поскольку речь идет о десятине от всего госбюджета, то крошек от распила хватает многим.
Крошки долетают и до СБУ, которая уже десятилетиями смотрит на любой схематоз общеукраинского масштаба через инкассаторское окошко.
До Ирины Венедиктовой крошки долетают в виде спасательного круга. Она недавно испугалась возможной отставки, поэтому устроила ревизию всех (!) дел всех региональных прокуратур на предмет плюс-минус перспективных производств о хищениях на дорогах. Размер ее папки с делами неизвестен, но он точно будет солидным аргументом в мотивации Зеленского оставить ее на должности.
Государственная аудиторская служба заняла страусиную позицию, поскольку то ли не смогла, то ли не захотела добиться расторжения ни одного соглашения, заключенного на тендерах с очевидными нарушениями.
И все вместе с радостью кивают на институт государственной экспертизы, который со времен Януковича курирует глава Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. Его коллеги не смогли найти ни одной серьезной проблемы у крупных ремонтников ни по качеству, ни по цене их работ.
С точки зрения настоящей правоохранительной деятельности, больше всего продвинулись детективы НАБУ. Им в кооперации с Центральным антикоррупционным бюро Польши удалось взять Славомира Новака, возглавлявшего Укравтодор во времена Кононенко-Порошенко. Сразу после задержания в июле стало известно, что ему инкриминируют получение взяток от участников тендеров Укравтодора. И тут началось самое интересное - украинское и польское расследования пошли с разной скоростью.
Польские следователи начали допрашивать всех причастных и заподозрили не только Новака как взяткополучателя, но и подрядчиков как взяткодателей.
Зато украинское следствие забуксовало. Я подал запрос в Офис генпрокурора с вопросами, расследуется ли в Украине так же, как и в Польше, причастность компаний «Онур» и «Альтком» к взяткам и планируется ли вручение каким-либо лицам подозрение в совершении преступления, предусмотренного статьей 369 Уголовного кодекса Украины - «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
У Венедиктовой соизволили сказать лишь одно: в рамках украинского уголовного производства №52019000000000809 подозрение сообщено лишь Новаку по части 4 статьи 368 УКУ как взяткополучателю.
А вот на вопрос о подозрениях взяткодателям согласно статье 369 УКУ отвечать отказались, спрятавшись за тайну следствия. Фактически это означает, что любимцам Укравтодора обвинений в даче взяток не предъявляли. Более того, есть основания считать, что эти любимцы Укравтодора находятся под омофором офиса президента.
Оказалось, что обысканные детективами подрядчики Укравтодора отбивали и отбили изъятое в ходе обысков добро (деньги, телефоны и т.п.) через Высший антикоррупционный суд. Из судебного реестра стало известно, что адвокатом обысканных по этому делу является Ким Веремийчук. Ранее он был помощником нардепа Святослава Олейника из группы юристов Андрея Портнова, которые с 2000-х годов работали в основном на Игоря Коломойского. Но в последнее время Веремийчук известен как совладелец адвокатских объединений «Призма»и «Энджи Лекс». Вместе с ним их бенефициаром значится Юрий Иващенко - партнер заместителя главы офиса президента Андрея Смирнова по фирме Smyrnov Law Office. Того самого Смирнова, который пришел в ОПУ под шлейф слухов о близких отношениях с тем самым Портновым и вместе с которым на Банковой появился скандально известный Олег Татаров, которого НАБУ как раз хочет задержать за взяточничество.
Еще раз - партнеры заместителя главы офиса президента защищают бизнесменов, которые являются одними из крупнейших участников программы президента Владимира Зеленского «Большое строительство».
Добавим еще одну траекторию связей.
Юрий Иващенко когда-то был одногруппником Елены Лукаш, в 2013 году стал ее заместителем в Министерстве юстиции, а потом - ее адвокатом по делу о хищениях в Минюсте. Андрей Портнов, публично защищавший Лукаш, называл Иващенко «нашим коллегой».
В фирме «Энджи Лекс» в 2019 году партнером Веремийчука и Иващенко был адвокат Игорь Черезов. Он известен как адвокат экс-руководителя государственной «Объединенной горно-химической компании» Руслана Журило по делу НАБУ. Прокурорами в этом деле, которое на каком-то этапе едва не завершилась мировым соглашением прокуроров с подозревае
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22.12.2020 14:30 Відповісти
Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 9300
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22.12.2020 14:45 Відповісти
Оригінал від New York Times: "Тим не менше, як найбільша демократія в колишньому Радянському Союзі Україна залишається природним довгостроковим партнером для США."

Будівництво доріг - правильний крок. Швидкі почали добиратися до хворих швидше новими дорогами, - Зеленський в інтерв'ю The New York Times - Цензор.НЕТ 8262
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22.12.2020 14:49 Відповісти
гнида гнійна .. про цього клоуна у мене тільки лайливі слова .. стільки горя і ганьби, від нього, і у людей і у всій країні .. і робить він це все усвідомлено, і ніщо мене не переконає в протилежному!
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22.12.2020 16:16 Відповісти
А ещё удобно ездить скорым с больными между убогими больницам в которых нет мест, нет врачей и нет лекарств, акакаяразница
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22.12.2020 19:52 Відповісти
А этот ублюдочный идиот лучше бы заявил, что благодаря его тупости и воровству, дороги на кладбище получили большую пропускную способность.
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22.12.2020 21:57 Відповісти
 
 