Українські правоохоронці спільно з німецькими колегами викрили міжнародну шахрайську "схему" з обігом у 8-10 млн євро на місяць

Нацполіція спільно з Офісом Генпрокурора і німецькими колегами викрили міжнародну шахрайську "схему" з місячним обігом у 10 млн євро. До організації "схеми" причетні громадяни України. Більшість постраждалих - жителі Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

У межах міжнародного співробітництва Департаментом стратегічних розслідувань, Головним слідчим управлінням Нацполіції, Офісом Генерального прокурора спільно з іноземними колегами Генеральної прокуратури міста Бамберга Федеративної Республіки Німеччина задокументували злочинну діяльність групи осіб, які організували масштабну міжнародну шахрайську "схему".

За отриманою інформацією від іноземних колег українські поліцейські розпочали власне кримінальне провадження за ознаками шахрайства та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Українські поліцейські встановили, що до організації "схеми" причетні громадяни України, які фактично керували роботою спеціально створених сайтів, здійснювали виведення коштів через підконтрольні суб’єкти господарювання та легалізували їх на території України шляхом придбання дороговартісної нерухомості та автомобілів, а також інвестування у різні бізнес-проєкти.

Аби заволодіти коштами громадян, зловмисники спеціально створили вебресурси, за допомогою яких проводилася купівля-продаж різних активів - банківські метали, іноземна валюта, криптовалюта, цінні папери тощо. У разі інвестування громадянам обіцяли шалені прибутки від проведення таких операцій. Щоби ввести інвесторів в оману, за допомогою програмного інтерфейсу сайтів імітувалися угоди з купівлі-продажу цих активів та фіктивне зростання у 100 і більше разів прибутку від вкладених коштів.

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Після подання заявок на виведення прибутку до громадян телефонували працівники спеціально створених кол-центрів, представлялися агентами торговельних платформ та вимагали внести у вигляді комісії за обслуговування додатково 15% від суми отриманого прибутку. Після оплати акаунти інвесторів блокувались, а розміщені на них кошти привласнювали організатори шахрайської схеми.

Більшість потерпілих від шахрайської "схеми" є громадянами Німеччини, Австрії, Швейцарії та Великої Британії. У квітні цього року правоохоронні органи Європи припинили роботу кол-центрів, що розташовувалися у Сербії та Болгарії, та затримали 9 осіб.

Також встановлено, що кошти інвесторів, які сплачувалися через такі сайти, фактично зараховувалися на рахунки афілійованим організаторам компаній у Великій Британії, Угорщині, Чехії, Естонії та інших країнах для подальшої їх легалізації.

За попередніми даними, місячний обіг шахрайської "схеми" становив від восьми до десяти мільйонів євро.

18 грудня правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання фігурантів та в офісних приміщеннях. Вилучили готівки еквівалентом у понад мільйон доларів США, "чорнові" записи, документи на офшорні компанії, через які виводилися кошти, комп’ютерну техніку та інші речі, що підтверджують злочинну діяльність фігурантів справи.

Наразі на рухоме та нерухоме майно загальною вартістю понад 50 мільйонів євро накладено арешти, у тому числі на автомобілі еліткласу, квартири та будинки.

Триває слідство.