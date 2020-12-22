Марина Порошенко про боротьбу з COVID-19: Столичні лікарні отримають додаткове фінансування ще до кінця року

Понад 10 київських медзакладів отримають додаткове фінансування ще до кінця року. Київрада підтримала пропозицію фракції "Європейська Солідарність" про виділення додатково 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Під час виступу на позачерговому засіданні Київради голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко наголосила, що треба терміново виправляти катастрофічні помилки, які влада зробила від початку пандемії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"З перших днів моєї роботи на чолі постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики я ставлю перед виконавчим органом – Київською державною адміністрацією – актуальні питання, які турбують сьогодні кожного киянина. Чи достатньо робиться в столиці, аби медичні працівники почували себе в безпеці? Чи відчувають лікарі повну підтримку міської влади, в тому числі і фінансову? Чи забезпечені пацієнти, необхідними ліками та киснем у процесі лікування? Я переконана, що саме відповіді на ці питання в період пандемії коронавірусу мають бути ключовим пріоритетом будь-якої відповідальної влади", – зазначила Марина Порошенко.

Вона наголосила, що саме тому вже на перше засідання профільної Комісії було винесене питання щодо спрямування 422 млн грн додаткових інвестицій на боротьбу з короновірусом.

"Йдеться про понад десять столичних лікарень, які вже в найближчі дні зможуть закупити необхідні ліки для лікування хворих на COVID-19. Шкода, що цього не було зроблено ще влітку чи восени. Тому цю помилку ми виправляємо вже новим складом Київради. І сьогодні ми зібралися за нашої ініціативи. 422 мільйони – це сотні врятованих життів уже сьогодні. Це – сигнал лікарям та пацієнтам, що київська влада не залишає киян сам на сам з хворобою", - переконана представниця "Європейської Солідарності".

"Але це – лише перший крок. Попереду – у четвер – Київрада планує ухвалювати бюджет столиці на наступний рік. До цього документу ми маємо як зауваження, так і пропозиції. Особливо в частині, яка стосується медичної сфери. Без цих змін до бюджету, а це 12 правок на збільшення фінансування медичної галузі на загальну суму в 450 млн грн бюджет не буде відповідати запиту киян на ефективне, своєчасне і сучасне медичне забезпечення", – переконана Порошенко.

Фракція "Європейська Солідарність" закликає до виваженого та професійного підходу до розгляду бюджету міста на наступний рік – зазначила Марина Порошенко.

"Щоб власним прикладом показати центральній владі, що під час пандемії ми повинні захищати здоров’я і життя наших громадян, а не закопувати бюджет в асфальт київських мостів і землю столичних парків", – резюмує Марина Порошенко.