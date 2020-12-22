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Новини Коронавірус і карантин
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Марина Порошенко про боротьбу з COVID-19: Столичні лікарні отримають додаткове фінансування ще до кінця року

Марина Порошенко про боротьбу з COVID-19: Столичні лікарні отримають додаткове фінансування ще до кінця року

Понад 10 київських медзакладів отримають додаткове фінансування ще до кінця року. Київрада підтримала пропозицію фракції "Європейська Солідарність" про виділення додатково 422 млн грн на боротьбу з коронавірусом.

Під час виступу на позачерговому засіданні Київради голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров'я та соціальної політики Марина Порошенко наголосила, що треба терміново виправляти катастрофічні помилки, які влада зробила від початку пандемії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"З перших днів моєї роботи на чолі постійної комісії з питань охорони здоров’я та соціальної політики я ставлю перед виконавчим органом – Київською державною адміністрацією – актуальні питання, які турбують сьогодні кожного киянина. Чи достатньо робиться в столиці, аби медичні працівники почували себе в безпеці? Чи відчувають лікарі повну підтримку міської влади, в тому числі і фінансову? Чи забезпечені пацієнти, необхідними ліками та киснем у процесі лікування? Я переконана, що саме відповіді на ці питання в період пандемії коронавірусу мають бути ключовим пріоритетом будь-якої відповідальної влади", – зазначила Марина Порошенко.

Вона наголосила, що саме тому вже на перше засідання профільної Комісії було винесене питання щодо спрямування 422 млн грн додаткових інвестицій на боротьбу з короновірусом.

"Йдеться про понад десять столичних лікарень, які вже в найближчі дні зможуть закупити необхідні ліки для лікування хворих на COVID-19. Шкода, що цього не було зроблено ще влітку чи восени. Тому цю помилку ми виправляємо вже новим складом Київради. І сьогодні ми зібралися за нашої ініціативи. 422 мільйони – це сотні врятованих життів уже сьогодні. Це – сигнал лікарям та пацієнтам, що київська влада не залишає киян сам на сам з хворобою", - переконана представниця "Європейської Солідарності".

"Але це – лише перший крок. Попереду – у четвер – Київрада планує ухвалювати бюджет столиці на наступний рік. До цього документу ми маємо як зауваження, так і пропозиції. Особливо в частині, яка стосується медичної сфери. Без цих змін до бюджету, а це 12 правок на збільшення фінансування медичної галузі на загальну суму в 450 млн грн бюджет не буде відповідати запиту киян на ефективне, своєчасне і сучасне медичне забезпечення", – переконана Порошенко.

Фракція "Європейська Солідарність" закликає до виваженого та професійного підходу до розгляду бюджету міста на наступний рік – зазначила Марина Порошенко.

"Щоб власним прикладом показати центральній владі, що під час пандемії ми повинні захищати здоров’я і життя наших громадян, а не закопувати бюджет в асфальт київських мостів і землю столичних парків", – резюмує Марина Порошенко.

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Топ коментарі
+8
В добрий час ,пані Марина !!)))
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22.12.2020 13:29
+8
А чем занимается Зеленская? Ну, кроме как выцарапывает глазки и вырывает патлы Мендель.
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22.12.2020 13:33
+7
А чому ти не висрав свій сарказм на гілці де казки Зеленського про дороги?
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22.12.2020 13:45
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А хто у Київі мер?
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22.12.2020 13:28 Відповісти
союзник Марини
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22.12.2020 13:48 Відповісти
Прогнозую,що з часом буде Марина.
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22.12.2020 14:02 Відповісти
В добрий час ,пані Марина !!)))
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22.12.2020 13:29 Відповісти
Сегодня она первая оповестила нежели вчера.
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22.12.2020 13:30 Відповісти
А чем занимается Зеленская? Ну, кроме как выцарапывает глазки и вырывает патлы Мендель.
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22.12.2020 13:33 Відповісти
Ой спасительница наша.
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22.12.2020 13:43 Відповісти
А чому ти не висрав свій сарказм на гілці де казки Зеленського про дороги?
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22.12.2020 13:45 Відповісти
Це ж адепт Зеблазня , тому сцаря критикувати зась 🤣
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22.12.2020 14:07 Відповісти
чмо омєрзiтєльноє, навiщо ти тут розписуєшься в своєму iдiотизмi?
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22.12.2020 16:09 Відповісти
ПНХ.
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22.12.2020 17:10 Відповісти
НХ твоя жопа хороша, срань ты лапотная, кацапсина ты убогая.))



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22.12.2020 17:21 Відповісти
Прям Хиллари Клинтон!
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22.12.2020 14:27 Відповісти
А ти куда прешься "***** крашенная" (Любовь и голуби)?
Живи молча на натыренное мужем и не рыпайся .
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22.12.2020 14:39 Відповісти
Это ты куда прешься,пыль обссаная ,в сравнении с ней)))
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22.12.2020 15:03 Відповісти
Ну что ей сказать?
Наверное надо напомнить что, бы как всегда, взяла "дежурный огурец"
и проаргазмировав успокоилась?
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22.12.2020 15:33 Відповісти
Ты мне ,зесрань,про свои извращения не рассказывай-мы и так знаем,что зебилы-дегенераты)
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22.12.2020 16:27 Відповісти
Вот незадача!
https://censor.net/ru/user/413106 пролетела!
Огурчик подло сгнил и не суётся... ...
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22.12.2020 16:41 Відповісти
Даже не собиралась смотреть куда тебе что не суется,зеимбецил гребаный)
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22.12.2020 16:48 Відповісти
Мама дорогая, какое оно злое когда неудовлетворённе !Может подсказать ему, что оно может попробовать использовать ручку от вантуза? .
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22.12.2020 16:57 Відповісти
Лять...зесрань мало того,шо огурец не по назначению использует,так еще и вантуз...дефективный...фууууу(((((
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22.12.2020 17:37 Відповісти
https://mobile.twitter.com/artgoot
https://mobile.twitter.com/artgoot
Ніhttps://mobile.twitter.com/artgoot ватний Домбабве https://mobile.twitter.com/artgoot 25% @artgoot

https://mobile.twitter.com/artgoot https://mobile.twitter.com/artgoot



Знаєте, що рятуює досі країну?
Інерція, мать її... ми досі движемося за інерцією часів Пороха....
Блт, але ви почали гальмувати... ска... сам https://mobile.twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa

вже в ахє, бо ні грошей, ні заслуг Порошенко вже присвоєно не буде більше...
бо скінчилися... упс... ги-ги....
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22.12.2020 14:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/MrHimikus

https://mobile.twitter.com/MrHimikus Himikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus @MrHimikus https://mobile.twitter.com/MrHimikus/status/1340605121391161344 20 дек.

Ну, так на то і був розрахунок тих, хто ставив це чмо до влади.
Інерція мала тримати економіку 3-4 роки. За цей час обманутий нарід мав вибрати тільки їх у всі гілки влади. А далі - узурпація всього і вся.
Тіко не склалось - коронавірус завадив і різко прискорив падіння їх рейтингів
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22.12.2020 14:52 Відповісти
Истинная Первая Леди Украины...,правда для 73 % быдла Зелемойских это не так....
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22.12.2020 15:42 Відповісти
Из бюджета Киева ...
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22.12.2020 15:43 Відповісти
що корисного зробило Зе-чмо з бюджету країни,крiм того, що його майже повнiстю просрало?
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22.12.2020 16:11 Відповісти
До начала Инаугурации Байдена осталось меньше 30 дней...
Зелемойские готовьтесь...
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22.12.2020 15:46 Відповісти
Боже, одна доброта Марина з Петром. А фінансування ви дорогенькі будете направляти з того фонду, що Петя на останньому році правління з бюджету витягнув? З наших карманів і нам же добро. Ну як не розцілувати цих сук шоколадних?
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22.12.2020 18:58 Відповісти
 
 