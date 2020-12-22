УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4584 відвідувача онлайн
Новини
53 602 137
кредитори (152) Електрика (2041)

Кредитори України наполягають на перегляді тарифів на електроенергію для населення, - економіст

Кредитори України наполягають на перегляді тарифів на електроенергію для населення, - економіст

Перегляд тарифів на електричну енергію для населення і ліквідація перехресного субсидування є однією з вимог міжнародних кредиторів України.

Про це  в ефірі телеканалу "Україна24" повідомив експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Уряд хоче на наступний рік, це є однією із вимог наших кредиторів припинити покладання спеціальних обов’язків і перехресне субсидіювання на ринку електричної енергії", - заявив економіст.

Він додав, що аналогічна реформа і перехід до єдиних цін на базі імпортного паритету уже відбулася на ринку природного газу.

"Україна відійшла від цієї практики на ринку газу і на сьогоднішній момент у нас немає низьких цін для населення і високих для промисловості. У нас є єдина ціна, яка формується за імпортним паритетом", - додав Пендзин.

Ліквідація перехресного субсидіювання на ринку електроенергії, за оцінками Пендзина, призведе до зниження цін для промисловості і як наслідок підвищення конкурентоздатності українських товаровиробників.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш як учетверо менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
Это Ринат и Игорь, кредиторы?
показати весь коментар
22.12.2020 13:31
+27
При Порошенко точно такие же мантры были про газ - мол, это не власть повышает тарифы, это МВФ (читай - кредиторы) требуют. Блазень идет по проторенной дорожке, которая его выведет туда же, куда вывела Пороха.
Один президент видосики снимает, другой крестился, когда про транш говорил... Не везет Украине с президентами
показати весь коментар
22.12.2020 13:46
+20
а можно ссылку на требования кредиторов? а то скоро там уже требования стерилизации мужчин будут, а мы по прежнему будем узнавать об этом через "экспертов"?
показати весь коментар
22.12.2020 13:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
і що,без варіантів?
показати весь коментар
22.12.2020 16:29 Відповісти
Я спеціально цим питанням не цікавився. Але гіпотетично, то хіба кидати ліву проводку (де це виходить) повз лічильник. Я взагалі до цього намагаюсь підходити інакше. Якщо якийсь товар (життєво необхідний) стає занадто дорогий, то треба думати, як зекономити його споживання або чим його можна замінити. Красти це не вихід, як на мене. Навіть, якщо крадеш в Ахмєтова.
показати весь коментар
22.12.2020 17:49 Відповісти
...щось придумаю...але цій гниді..(Ахм..) зайві гроші платити не буду
показати весь коментар
23.12.2020 08:40 Відповісти
Нічого ще пару раз повисите
*******
Навіщо їм висіти пару раз? Досить повісити один раз.
показати весь коментар
22.12.2020 21:28 Відповісти
Кредиты берет Зеленский с компанией (и непонятно, где эти деньги деваются), а отдавать почему то должен народ. А может потрясти всех наших "слуг народа"? Тогда наверное не только кредиты не понадобятся, но и со всеми долгами Украина рассчитается и еще будет запас на годы вперед. Правда "слугам" придется искать новый источник доходов, а то и - не дай Бог! - работать - но давно пора бы.
показати весь коментар
22.12.2020 14:50 Відповісти
Хочуть переглянути тарифи? Я ЗА! Зменшити тариф в два рази!
показати весь коментар
22.12.2020 15:01 Відповісти
Население Украины настаивает о пересмотре тарифов для олигархов.
показати весь коментар
22.12.2020 15:07 Відповісти
нельзя уже повышать. но повысят.
показати весь коментар
22.12.2020 15:14 Відповісти
Это где эти скрытые »эксперты» увидели зависимость финансирования МВФ от увеличения тарифов на электроэнергию для населения? Придумывают всякую хрень - лишь бы поднять цену на то, что этого не стоит. «Усиление конкурентности промышленности» на экспортном направлении - это вообще миф. Не нужно приписывать сюда тарифы для населения - конкурентность на мировых рынках товаров зависит от технологий, инвестиций и человечного капитала на предприятии, а не от стоимости кВт часа для бабки в засранном депутатами селе.
показати весь коментар
22.12.2020 15:31 Відповісти
Між іншим,одна з найпростіших вимог, якщо такі існують, для виконання. Прибрати зовсім пільговий тариф, зробити всім однаково -1.68, краще, менше, середнє між 0.9 і 1.68, але навіть остання цифра не виклече якихось протестів. І так майже всі використовують більше 100 квт. Ті, хто економить, як правило, на субсидіях, та й навіть вони зможуть знайти додаткові 80 гривень.
Тоді можна буде відзвітувати про підвищення ледь не вдвічі ціни на електроенергію, а ще прибрати тих, хто бере тисячами, а платить як за сто. Таких хитрунів теж чимало. Особисто моя мама економить як може, сліпне над однією лампою, щоб вкластись в 100 квт. Шкода її і багатьох подібних пенсіонерів, але якби ціна була однакова, може, її життя стало світліше.))))
Контраверсійна думка, але чим менше пільг, тим більше справедливості.
показати весь коментар
22.12.2020 15:37 Відповісти
Скоро банки тем, кто взял кредиты будут диктовать, кому с кем и как часто заниматься сексом!
показати весь коментар
22.12.2020 15:37 Відповісти
...ЦИТАТА ( что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.Источник: https://censor.net/ru/n3238414 )... В Германии з/п у медсестры 2.500 евро, у нас,в частной клинике "Одрекс" з/п у медсестры в реанимации на 2017г составляла 5,500грн. Ну,допустим, подняли за 3 года и уже 10.000 грн ( в чём очень сомневаюсь).Вот вам и разница-75000грн и 10000, во сколько раз???
Тоже мне-сравнивают они цены с Европой. Пора как Румынии-не оправдал надежд-к стенке,на кукан.
показати весь коментар
22.12.2020 15:43 Відповісти
Хотите верьте, хотите нет, но именно выборы Зеленского стало для меня решающим в вопросе вложения денег в солнечную электростанцию. Эта мелкая зелена шмаркля до командуется ,что будем с фонариками у себя дома ходить.
показати весь коментар
22.12.2020 16:36 Відповісти
брехлива зелена мразота
показати весь коментар
22.12.2020 16:51 Відповісти
Пересмотр тарифов на электрическую энергию для населения и ликвидация перекрестного субсидирования является одним из требований международных кредиторов Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3238414

А ХТО ЦІ КРЕДИТОРИ ? НЕ ПІДСТАВНІ ЛЮДИ АХМЕТОВА І КОЛОМОЙСЬКОГО ЧАСОМ ?
показати весь коментар
22.12.2020 19:01 Відповісти
Пусть приходят после смены президента.
показати весь коментар
22.12.2020 19:17 Відповісти
Купив за гривню а перепродасть за чотири.
Дивіться хто володіє Україною..
https://biz.censor.net/news/3238364/**********************************************************************************
показати весь коментар
22.12.2020 19:30 Відповісти
Спочатку підвищення зарплат і пенсій, в 4,5 рази, 1.68/0.37= 4.54.
показати весь коментар
23.12.2020 00:11 Відповісти
Если списывать затраты по роттердамному принципу,то у нас вся экономика убыточна и нуждается в дотациях,все приватизаторы,кто не может работать на нормальных тарифах и требуют повышения ставок,должны сдать захваченную собственность и заплатить неустойку.
показати весь коментар
22.12.2020 19:45 Відповісти
"международные кредиторы Украины"...А НЕЛЬЗЯ ЛИ УСЛЫШАТЬ ФАМИЛИИ ЭТИХ САМЫХ "КРЕДИТОРОВ"? КТО И СКОЛЬКО ВЫДАЛ "КРЕДИТОВ"? А ТО, КАК ТО "ДЖИНСОЙ" ПОПАХИВАЕТ!!!!!!
показати весь коментар
22.12.2020 20:18 Відповісти
Назвать "кредиторов" можно: Ахметов.
Потом можно назвать, например, ещё, скажем, Ахметова.
Ну и дополнить список можно фамилией Ахметова.
показати весь коментар
22.12.2020 20:55 Відповісти
походу шмыгаль тоже "инвестор"...от ахметова.
показати весь коментар
22.12.2020 21:23 Відповісти
Нужно указать направление этим кредиторам. И пусть идут.
показати весь коментар
22.12.2020 20:28 Відповісти
минимальная зарплата в Польше "нетто"(на руки "чистыми" в 2020 году - 1870 злотых. ЭТО "МИНИМУМ", НИЖЕ КОТОРОГО ПЛАТИТЬ НЕЛЬЗЯ В ПОЛЬШЕ. теперь умножьте 1870 на 7(курс злотого к гривне) - получается в гривнах 13090! чуть больше чем в два раза больше минималка в Польше чем в Украине! идем дальше. 1 кВт электричества в Польше для населения(с доставкой) стоит 0.55 злотого(умножим на 7) - 3,8 гривны за 1кВт. ПОЛУЧАЕТСЯ МЫ И ПОЛЯКИ ПЛАТИМ ПОЧТИ ОДИНАКОВУЮ ЦЕНУ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СООТНОШЕНИИ ЦЕНА ЗА 1КВТ К МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЕ! ТОГДА КАКОГО ЧЛЕНА, МИФИЧЕСКИЕ "ИНВЕСТОРЫ" ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН НА ЭЛЕКТРИКУ В УКРАИНЕ???????????
показати весь коментар
22.12.2020 20:42 Відповісти
і це ви лише про мінімальну зарплатню у Польщі. А є ще такий показник як середня зарплатня. Так от в Україні вже не залишилось майже прошарку, який отримує середню з/п. Є прошарок злиднів (які ледь ледь отримують мінімальну і трошки вищу ніж мінімальна з/п), і є прошарок дуже заможних. А між ними порожнеча, тобто, середнього класу вже майже не залишилось. Напевно в Польщі прошарок середнього класу значне жирніший ніж в Україні, тож, навіть такий розрахунок не є об'ктивним і таким, що відображаює реальний економічний стан суспільства в Україні.
показати весь коментар
22.12.2020 22:07 Відповісти
Это потому, что не все в Польше предприниматели.
показати весь коментар
22.12.2020 23:57 Відповісти
A кредиторы не настаивают, чтобы таможня перестала красть 3 миллиарда долларов в год ?
показати весь коментар
22.12.2020 20:52 Відповісти
нет, они настаивают чтоб Ахметов наконец-то
получил столько денег сколько они считают нужным
сейчас по их понятиям он нищеброд
полагаю эти эксперты/«кредиторы» у Ахметова и работают по найму
показати весь коментар
23.12.2020 00:00 Відповісти
от шкода, що і зарплатня в Україні "нє пєрєсматрівалась" з 20надцятого року.
Приберіть монополію в електропостачанні, зробіть здорову конкуренцію, а потім можна і розказувати нам скільки ми маємо платити. Вже "докерувались", що і по цій ціні люди платити не в змозі. Ой дотанцюються кварталівці до цугундеру.
показати весь коментар
22.12.2020 22:01 Відповісти
експерт ХОЛУЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛОББІ Олег Пендзин
показати весь коментар
23.12.2020 09:47 Відповісти
Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн - приняли неделю назад бюджет - покажите соответствующую статью расхода???
показати весь коментар
23.12.2020 11:25 Відповісти
Кредиторы Украины настаивают на пересмотре тарифов на электроэнергию для населения поквартально на 95%
показати весь коментар
23.12.2020 12:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 