Кредитори України наполягають на перегляді тарифів на електроенергію для населення, - економіст
Перегляд тарифів на електричну енергію для населення і ліквідація перехресного субсидування є однією з вимог міжнародних кредиторів України.
Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідомив експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин.
"Уряд хоче на наступний рік, це є однією із вимог наших кредиторів припинити покладання спеціальних обов’язків і перехресне субсидіювання на ринку електричної енергії", - заявив економіст.
Він додав, що аналогічна реформа і перехід до єдиних цін на базі імпортного паритету уже відбулася на ринку природного газу.
"Україна відійшла від цієї практики на ринку газу і на сьогоднішній момент у нас немає низьких цін для населення і високих для промисловості. У нас є єдина ціна, яка формується за імпортним паритетом", - додав Пендзин.
Ліквідація перехресного субсидіювання на ринку електроенергії, за оцінками Пендзина, призведе до зниження цін для промисловості і як наслідок підвищення конкурентоздатності українських товаровиробників.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш як учетверо менше ніж середній тариф в Європі.
За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.
Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.
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Навіщо їм висіти пару раз? Досить повісити один раз.
Тоді можна буде відзвітувати про підвищення ледь не вдвічі ціни на електроенергію, а ще прибрати тих, хто бере тисячами, а платить як за сто. Таких хитрунів теж чимало. Особисто моя мама економить як може, сліпне над однією лампою, щоб вкластись в 100 квт. Шкода її і багатьох подібних пенсіонерів, але якби ціна була однакова, може, її життя стало світліше.))))
Контраверсійна думка, але чим менше пільг, тим більше справедливості.
Тоже мне-сравнивают они цены с Европой. Пора как Румынии-не оправдал надежд-к стенке,на кукан.
А ХТО ЦІ КРЕДИТОРИ ? НЕ ПІДСТАВНІ ЛЮДИ АХМЕТОВА І КОЛОМОЙСЬКОГО ЧАСОМ ?
Дивіться хто володіє Україною..
https://biz.censor.net/news/3238364/**********************************************************************************
Потом можно назвать, например, ещё, скажем, Ахметова.
Ну и дополнить список можно фамилией Ахметова.
получил столько денег сколько они считают нужным
сейчас по их понятиям он нищеброд
полагаю эти эксперты/«кредиторы» у Ахметова и работают по найму
Приберіть монополію в електропостачанні, зробіть здорову конкуренцію, а потім можна і розказувати нам скільки ми маємо платити. Вже "докерувались", що і по цій ціні люди платити не в змозі. Ой дотанцюються кварталівці до цугундеру.
експертХОЛУЙ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛОББІ Олег Пендзин