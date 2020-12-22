Кредитори України наполягають на перегляді тарифів на електроенергію для населення, - економіст

Перегляд тарифів на електричну енергію для населення і ліквідація перехресного субсидування є однією з вимог міжнародних кредиторів України.

Про це в ефірі телеканалу "Україна24" повідомив експерт Економічної дискусійного клубу Олег Пендзин.

"Уряд хоче на наступний рік, це є однією із вимог наших кредиторів припинити покладання спеціальних обов’язків і перехресне субсидіювання на ринку електричної енергії", - заявив економіст.

Він додав, що аналогічна реформа і перехід до єдиних цін на базі імпортного паритету уже відбулася на ринку природного газу.

"Україна відійшла від цієї практики на ринку газу і на сьогоднішній момент у нас немає низьких цін для населення і високих для промисловості. У нас є єдина ціна, яка формується за імпортним паритетом", - додав Пендзин.

Ліквідація перехресного субсидіювання на ринку електроенергії, за оцінками Пендзина, призведе до зниження цін для промисловості і як наслідок підвищення конкурентоздатності українських товаровиробників.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що більш як учетверо менше ніж середній тариф в Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриває витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн.

Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства та Європейська комісія. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.