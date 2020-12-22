Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель
Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу в 2020 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.
"Рік ще не закінчився, не було ще й звіту Генерального прокурора про роботу в цьому році. Тому для остаточних висновків ще рано. Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу Генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу Генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.
Однак, за словами прессекретарки, якісну оцінку діяльності Генерального прокурора буде коректно давати тільки після того, як Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році.
Будь ласка, зачекайте...
Це та прокуратура, яка Коломойського посадила, яка Бахматюка екстадувалоа, яка офіс президента прикриває, яка вбивць Небесної сотні відновлює на посадах.
Про покращення життя советських громадян, про успіхи в побудові комунізму.
Від цієї "молодої" вазеленської плісняви неймовірно смердить совком.
Та вже було, було...
глядя как невесту бьют
Остальное не принималось во внимание, да и что это самое "остальное", Бубочка даже не в курсе.
А Мендель це в овальном кабінеті.
Офісі секретарка
А прокуратури в Україні вже немає....як немає і інших органів влади, які цілеспямовано знищуються .