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Зеленський (22429) Венедіктова (829) Мендель (230) Офіс Генпрокурора (3157)

Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель

Оцінку роботи Венедіктової Зеленський дасть після її звіту, але поліпшення в Офісі Генпрокурора вже видно, - Мендель

Президент Володимир Зеленський оцінить діяльність Генерального прокурора Ірини Венедіктової на посаді після її звіту про роботу в 2020 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УП", про це заявила прессекретарка президента Юлія Мендель.

"Рік ще не закінчився, не було ще й звіту Генерального прокурора про роботу в цьому році. Тому для остаточних висновків ще рано. Суспільство могло побачити певну активізацію в роботі Офісу Генерального прокурора за час роботи Ірини Венедіктової. Якщо порівнювати з 2019 роком, бачимо збільшення показників успішності Офісу Генерального прокурора. Продовжується і реформа системи прокуратури", - сказала Мендель.

Однак, за словами прессекретарки, якісну оцінку діяльності Генерального прокурора буде коректно давати тільки після того, як Венедіктова представить звіт про свою діяльність в цьому році.

Також читайте: Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у справах "Привату": "Наступні кроки будуть зроблені найближчим часом"

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Топ коментарі
+25
Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
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22.12.2020 13:40
+14
Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
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22.12.2020 13:45
+12
Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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22.12.2020 13:39
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а що видно - що..., і кому...
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22.12.2020 13:37 Відповісти
Зеленський іноді плутає бумажки-ті,котрі йому дає Мендель,з тими,які пише його дружина для "Вечірнього варталу"...

Це та прокуратура, яка Коломойського посадила, яка Бахматюка екстадувалоа, яка офіс президента прикриває, яка вбивць Небесної сотні відновлює на посадах.
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22.12.2020 13:44 Відповісти
це слуги - вони служать господарям...
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22.12.2020 14:18 Відповісти
Когда надо заблокировать подозрение топ-взяточнику, она "работает" безупречно.
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22.12.2020 13:45 Відповісти
"око государево" - как она выразилась...
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22.12.2020 13:50 Відповісти
А може таки "очко" !!))
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22.12.2020 14:00 Відповісти
Ага. Мендель вам наговорить, - хоч стой хоч падай.
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22.12.2020 14:03 Відповісти
мандельше видно. у вавы такой кокс, что юлю уже не отпускает.
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22.12.2020 14:26 Відповісти
Бенядиктова,найдоброчесніший прокурор України ,всіх часів !!)))
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22.12.2020 13:39 Відповісти
а цей - невже ні...
Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 773
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22.12.2020 13:52 Відповісти
Нові кадри зростають і перевершуют своїх вчителів !!))
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22.12.2020 13:59 Відповісти
)) так и должно быть. если ученики не будут обгонять своих учителей, то не будет никакого прогресса.
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22.12.2020 14:14 Відповісти
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22.12.2020 14:15 Відповісти
та я памятаю - ранішше украв лям зЄлені - і ти рокфелер - а сьогодні ніщеброд... , житло пристойне не купиш...
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22.12.2020 14:16 Відповісти
Я так розумію, Мєндєль дають відкрити рота тільки тоді, коли треба тупо збрехати.
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22.12.2020 13:39 Відповісти
Зеленського другий рік поспіль визнано політиком року, - Мендель

Оценку работы Венедиктовой Зеленский даст после ее отчета, но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель - Цензор.НЕТ 3788
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22.12.2020 13:40 Відповісти
Вовочка знал много языков, но самый шершавый был у М...
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22.12.2020 14:10 Відповісти
Судя по лицу гимнаста, вцепилась не зубами. Интересно, какое давление должно быть на всос, чтобы удержать эти 50кг?
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Ответ очевиден - 50 кг
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25.12.2020 02:46 Відповісти
Цэ пыз...ць!!!
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22.12.2020 13:41 Відповісти
А що була якась діяльність? Вже когось посадили? А кого і коли,чи я щось пропустив? Штепа як і раніше не з"являється на суд .
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22.12.2020 13:42 Відповісти
Вам же написали що покращення в офісі прокуратури вже помітили , вид в офісі ніколи не були і не бачили , який ремонт був при попередниках і зараз 😏
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22.12.2020 13:54 Відповісти
А що не можна було зняти відосик щоб не було питань? Платники податків мають знати як крадуться їхні гроші.
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22.12.2020 14:01 Відповісти
Звісно є. Два обвинувачення в навмисному вбивстві майдановців і особисто ворогові портнова Чорновіл і відмазуванні від звинувачення в корупції єрмакові і татарову. ы повны гальма справ коломойського. Це очевидно те що цінить зеленський
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22.12.2020 13:45 Відповісти
Совок рапортує про досягнення.
Про покращення життя советських громадян, про успіхи в побудові комунізму.
Від цієї "молодої" вазеленської плісняви неймовірно смердить совком.
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22.12.2020 13:46 Відповісти
Шо, і венедіктову просять на вихід? Вслід за шмигалем?
Та вже було, було...
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22.12.2020 13:46 Відповісти
охренеть! кричали гости
глядя как невесту бьют
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22.12.2020 13:49 Відповісти
Венедиктова назначалась с главным заданием - посадить Пороха.
Остальное не принималось во внимание, да и что это самое "остальное", Бубочка даже не в курсе.
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22.12.2020 13:51 Відповісти
Сладкая парочка - Мендель с Венедиктовой
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22.12.2020 13:52 Відповісти
А чем на фото у него левя рука занята?
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22.12.2020 13:56 Відповісти
Зе + мендель - это мощный политический танлем.
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22.12.2020 13:58 Відповісти
Это хорошо, а где же посадки?
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22.12.2020 14:01 Відповісти
Ну вот щаз, как тартарова посодють! Но это не точно.
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22.12.2020 16:05 Відповісти
но улучшения в Офисе Генпрокурора уже видны, - Мендель Что там за улучшения в офисе? Новый стол и кресла из красного дерева и кожи девственниц?
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22.12.2020 14:05 Відповісти
****! Та перемени відни нивааруженим глазом !
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22.12.2020 14:05 Відповісти
Какие успехи,если Порошенко до сих пор "шалит" на воле.))
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22.12.2020 14:06 Відповісти
В материальном плане для семьи есть успехи, муж постарался да и жильё неплохое.
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Шторки нові повісила, на двері нова табличка, і ще стало дурно пахнути!!!!!
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22.12.2020 14:07 Відповісти
Положительные изменения состоят в том, что активно взялись прессовать женщин-активисток, как то Таня Чорновол, София Федына, Маруся Зверобой, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко? Да, это фантастический успех! Как раз это те, кто мешает шмаркле чувствовать себя "найвеличнішим"! Потерпілим- да, а "найвеличнішим"-нет!!!
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22.12.2020 14:18 Відповісти
Какие улучшения? Крышка унитаза чище стала?
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22.12.2020 14:33 Відповісти
наверно золотую поставили
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22.12.2020 14:59 Відповісти
Пытка маразмами мендель
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22.12.2020 14:34 Відповісти
После просмотра порнухи с "коллегами по офису" в необузданных размерах, привидится еще и не такое...
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22.12.2020 14:38 Відповісти
Хто б сумнівався. Але кожний окремо буде сидіти за свої злочини. Ще 2 роки вона зможе прикривати чийсь зад, а далі?
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22.12.2020 15:18 Відповісти
мерзавцы
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22.12.2020 17:58 Відповісти
мєндєльчіха жгьот.
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22.12.2020 18:07 Відповісти
😁😁😁 генпрокурор на "ручнику"
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22.12.2020 19:35 Відповісти
Не в о.ко це Вовочка
А Мендель це в овальном кабінеті.
Офісі секретарка
А прокуратури в Україні вже немає....як немає і інших органів влади, які цілеспямовано знищуються .
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22.12.2020 20:11 Відповісти
В верхах жОПы- паника. Ермак срывающимся голосом визжал на Венедиктову слов не добирая во весь голос. "Уволим б...ь на..й" - это самое цензурное. Причина - санкция САП на арест Татарова.
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22.12.2020 22:17 Відповісти
 
 