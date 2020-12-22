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актор (140) Міністерство культури (734) росія (63589) СБУ (12510) Гуськов (15)

Актор із РФ Гуськов, який називав Крим "російським", потрапив до чорного списку Мінкульту

Актор із РФ Гуськов, який називав Крим

За поданням СБУ російського актора Олексія Гуськова включено до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики.

"11 грудня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова. Відповідним наказом МКІП від 21 грудня № 2415 російського актора було включено до переліку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії з внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Відомості в Переліку своєчасно й оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства культури і інформаційної політики України в рубриці "ООС" підрубриці "Інформація".

Станом на 22 грудня 2020 року, в переліку значиться 157 осіб.

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Топ коментарі
+13
Очередной *****...
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22.12.2020 13:52
+11
Зачем здесь парашные дегенератские рожи рекламируют?
Разве что как рекламу восстановленных в параше вытрезвителей...
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", загремел в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 3445
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22.12.2020 13:51
+10
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 7364
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22.12.2020 13:54
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Черговий нікому невідомий кацап.
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22.12.2020 13:46 Відповісти
Мертвечук, ЗаЖОП, А.Деркач не створюють загрозу національній безпеці.
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22.12.2020 14:34 Відповісти
Зачітний заголовок 😂👍
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22.12.2020 13:50 Відповісти
Зачем здесь парашные дегенератские рожи рекламируют?
Разве что как рекламу восстановленных в параше вытрезвителей...
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", загремел в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 3445
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22.12.2020 13:51 Відповісти
Очередной *****...
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22.12.2020 13:52 Відповісти
Звичайний росєянін,мутована потвора кремлівської селекціі,істота без роду та племені!!)))
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22.12.2020 13:55 Відповісти
ПІДТРИМУЮ гуськов підр .
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22.12.2020 16:08 Відповісти
Лото он какой то злобный.
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22.12.2020 21:52 Відповісти
А коли українські гниди від московських вршей "загремят" на нари,на довічне за державну зраду,як загроза суверенітету України!!)))
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22.12.2020 13:53 Відповісти
Российский актер Гуськов, называвший Крым "русским", попал в черный список Минкульта - Цензор.НЕТ 7364
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22.12.2020 13:54 Відповісти
жена гуськова -зачет-кстати немоляева тоже крымнашистка-
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22.12.2020 14:08 Відповісти
Жена Гуськова Лидия Вележева. А Немоляева жена Лазарева и ей 83 года.
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22.12.2020 14:52 Відповісти
Понятно. Значит, вы из другого поколения и фильм "Гараж" не смотрели.
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22.12.2020 17:29 Відповісти
Смотрел. И "Служебный роман" смотрел, там, где "ну эта в кофте с жуткими розочками". Ну в данном контексте эта фотка в тему, согласен.
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22.12.2020 17:37 Відповісти
Каждый подневольный раб, а киношники и прочие плясуны-певуны в их числе, считает своим "гражданским" долгом подлизнуть подтоптанному сцарю и напомнить его "величественное" завоевание бесполыми и безшевронными зелеными гуманоидами Украинского Крыма. А коль так, то НЕ Х** ШАСТАТЬ!!!
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22.12.2020 13:58 Відповісти
проблема не в том что признал или нет.. вот писали что не признал Гафт но и признал и возмущался- мол почему войну между Россией и Украиной затеяли америкоссы.. проблема в приспособленцах... чтобы выжить пережить закрыв глаза на абсурд или правду.. вот.... что страшно...
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22.12.2020 14:03 Відповісти
Эта тварь родилась в 58-м в Польше, в 6 лет переехало в Киев и после школы свалило на рабсею...
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22.12.2020 14:04 Відповісти
у них на рашке все эти недоактеришки любители рюсского мира-
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22.12.2020 14:07 Відповісти
Совок давно подох, но из актеров старой советской школы(если так можно назвать) люблю и уважаю Леонова и Евстигнеева. Хорошо, что они не дожили до этого времени и им не пришлось становиться кремлевскими приспособленцами. Для меня они остаются светлыми людьми. Ну а теперешняя актерская кацапня... Да хрен на них всех и ***** им в обнимку.
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22.12.2020 14:11 Відповісти
А вот Басилашвили до сих пор живой и не зашкварился.
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22.12.2020 17:33 Відповісти
Согласен. Там есть еще пару ложек меда в этой большой бочке с говном - Ахеджакова, сын Любови Полищук (забыл имя). Но это все исключения, которые подтверждают правило.
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22.12.2020 17:52 Відповісти
Оперативненько так. И 7 лет еще не прошло.
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22.12.2020 14:13 Відповісти
А жену Гуськова?
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22.12.2020 14:19 Відповісти
Я помню .даже радилса в советской россие.тогда Я мечтал толка об одном сидет в футболной стадионе смотрет на табло Азербайджан-Аргентина(даже местал сам играт за сборную НЕЗАВИСИМОГО СТРАНЫ) .сегодя чекисткая россия оккупировал Крим -в этот раз Я не МЕЧТАЮ -УВЕРЕН НА ВСЕ 100% снова увижу ПРАПОР УКРАИНЕ в КРИМУ- а пуст пока обнуленные рабы кричат "крымнашш"
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22.12.2020 14:24 Відповісти
Кто не в курсе - он киевлянин с Борщаговки(
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22.12.2020 14:29 Відповісти
Ну и хрен на него и на таких же как он.
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22.12.2020 16:09 Відповісти
Какая на хрен Борщага??? Он на Ушинского жил.
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22.12.2020 16:11 Відповісти
Как Гуськов? Опять Гуськов? Почему Гуськов? - Должен же быть кто-то четвертый.
(с) «Гараж»
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22.12.2020 15:35 Відповісти
Я думал под трамвай попал, когда заголовок итать насал. Расстроился потом.
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22.12.2020 16:32 Відповісти
Ничего, всем оккупантам Аннушка разольет масло.
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22.12.2020 21:55 Відповісти
 
 