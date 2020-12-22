Актор із РФ Гуськов, який називав Крим "російським", потрапив до чорного списку Мінкульту

За поданням СБУ російського актора Олексія Гуськова включено до переліку осіб, що створюють загрозу нацбезпеці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства культури і інформаційної політики.

"11 грудня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова. Відповідним наказом МКІП від 21 грудня № 2415 російського актора було включено до переліку", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.

Відповідно до статті 15 Закону України "Про кінематографію", МКІП здійснює дії з внесення змін до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

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Відомості в Переліку своєчасно й оперативно оновлюються, з ними можна ознайомитися на офіційному сайті Міністерства культури і інформаційної політики України в рубриці "ООС" підрубриці "Інформація".

Станом на 22 грудня 2020 року, в переліку значиться 157 осіб.