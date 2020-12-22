УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4232 відвідувача онлайн
Новини Мовне питання
2 563 73
ВР (14824) українська мова (829) мова (735) штраф (1810) Слуга народу (2800) Кремінь Тарас (147)

Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь

Законопроєкт

Уповноважений щодо захисту державної мови Тарас Кремінь вважає, що законопроєкт про скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою є черговою атакою на мовний закон.

"Зареєстрований учора у Верховній Раді законопроєкт "Слуг народу" про скасування штрафів за відмову надавати інформацію та послуги державною мовою - це чергова атака на мовний закон", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена, передає Цензор.НЕТ.

За словами уповноваженого, це вже не перша спроба атаки на мовний закон.

Читайте також: "Слуги народу" на чолі з Бужанським хочуть скасувати штрафи за російську мову у сфері обслуговування

"І ці дії не мають нічого спільного із розвитком, з підвищенням статусу і ролі української мови в суспільстві. Та й взагалі, як на мене, парламент зараз мав би займатися боротьбою з пандемією, економічними питаннями, безпековою сферою, а не вкотре порушувати питання, які розколюють суспільство", - зазначив він.

Кремінь наголосив, що мовний закон найближчими роками чіпати не варто, і висловив сподівання, що законопроєкт не матиме перспективи ні в комітеті, ні в парламентській залі.

Законопроєкт слуг народу про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь 01
Законопроєкт слуг народу про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь 02

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
показати весь коментар
22.12.2020 13:57
+11
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 329
показати весь коментар
22.12.2020 15:18
+10
а чому на цензорі всі статті та блоги спочатку пишуться та публікуються мовой окупантів? За це потрібно точно штрафувати. Подивиться на український варіант сайту та все побачите самі.
показати весь коментар
22.12.2020 14:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Реванш сепарсько-колорадської гидоти триває і прогресує !!)))
показати весь коментар
22.12.2020 13:57 Відповісти
Законопроект "слуг народа" об отмене штрафов за русский язык в сфере обслуживания - это очередная атака на языковой закон, - Креминь - Цензор.НЕТ 2742
показати весь коментар
22.12.2020 13:58 Відповісти
А как объяснить, что сын бывшего совсем не знает МОВЫ?
показати весь коментар
22.12.2020 14:06 Відповісти
Рюзьгє курва, ти що тут робиш?
показати весь коментар
22.12.2020 14:15 Відповісти
Не переживай, тута, тута, в Канаду еще рано, а в эмэрыку не берут.
показати весь коментар
22.12.2020 14:24 Відповісти
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6696
показати весь коментар
22.12.2020 19:53 Відповісти
Очень просто...
показати весь коментар
22.12.2020 14:43 Відповісти
Прием карманников: что-то замутить поблизости чтобы лоха ОТВЛЕЧЬ лоха от его мыслей как сохранить свой лопатник с деньгами во внутреннем кармане. Если что-то патриотичное или про мову, значит грабить будут...
показати весь коментар
22.12.2020 14:10 Відповісти
а чому на цензорі всі статті та блоги спочатку пишуться та публікуються мовой окупантів? За це потрібно точно штрафувати. Подивиться на український варіант сайту та все побачите самі.
показати весь коментар
22.12.2020 14:10 Відповісти
Рынок. Какой аудитории больше, такая и на старте. Ну, я так думаю.
Вот к примеру. Ты пишешь статью. От её популярности, т.е. кол-ва прочитавших - зависит твой кошелек. И когда у тебя такой выбор становится... весь патриотизм обычно куда-то исчезает.
показати весь коментар
22.12.2020 14:33 Відповісти
до чого тут аудіторія? ви це ще скажить таке у раді та вас відразу до опзжопи запишуть безоплатньо. Як цензор такий патріотично український ЗМІ, то і публікації потрібно спочатку взагалі потрібно робити державной мовой, а потім вже перекладати та хоч би автоматичним гуголєм. А так статті пишуть якісь випадкові люди, хрюцькой мовой та й ще з помилками недолугими. Це що, зразок патріотизму?
показати весь коментар
22.12.2020 14:44 Відповісти
А я о чем?
Но все дело в том, что Цензор - такое же коммерческое издание, как, скажем... Корреспондент или Сегодня... или любое другое.
У Вас при загрузке странички рекламки тоже высвечиваются? А знаете, что издание таким образом денюжки зарабатывает. А там, заказчики, гады такие - им пофигу на патриотизм. Вот реально. Им важно, чтоб их продукт увидело больше людей. Чем больше читателей - тем больше стоит рекламный пакет.
Деньги, деньги и еще раз деньги.
С другой стороны - чем популярнее издание, чем больше у него активных читателей - тем больше у него возможностей продвигать свои идеи (мы же оба понимаем, что воистину независимых и нейтральных СМИ - нету априори?). В том числе - идею независимой Украины как таковой. И русскоязычная аудитория при этом - инструмент. Многочисленный. А следовательно приоритетный...
показати весь коментар
22.12.2020 14:56 Відповісти
Приоритетный для Цензора - я имею ввиду.
показати весь коментар
22.12.2020 14:59 Відповісти
як у цензора такі пріорітети, то йому б ліпше не лізти з "мовними питаннями" зовсім, але я вважаю, що це не так, бо сайт спонсується уж зовсім не опзжоперами. Ви мене ніяк не хочете зрозуміти. Я що, писав що непотрібно статті публікувати руськой мовой? це не так. Руську сторінку дуже легко зробити з української за допомогой гуглєсервісу автоматичного перекладу для сайтів, є такий інструмент для розробників сайтів, нема там нічого важкого. А от з контингентом "писунів" потрібно щось робити, бо вони працюють для такого видання дуже непрофесійно. І українська, і руськомовна сторінки повинні з'являтися одночасно. Про англійську я промовчу, бо там потрібно редагувати переклади уважно, або писати статті як слід професійним перекладачам.
показати весь коментар
22.12.2020 15:13 Відповісти
Ну если все так просто... то и вправду непонятно. Если там программно выставить автоматическую публикацию на двух языках... то и вправду странно что это еще не сделано.
Я же смотрел с позиции ... ну в общем денег.
показати весь коментар
22.12.2020 15:25 Відповісти
гроші тут ні до чого, це просто непрофесіоналізм тупий
показати весь коментар
22.12.2020 15:38 Відповісти
Тому, що *Цензор* півсвіту читає ! І навіть вороги України. Тож нехай собі читають доступным изыком.!
показати весь коментар
22.12.2020 16:23 Відповісти
Ще 2 роки тому задавав це питаня!
показати весь коментар
22.12.2020 20:38 Відповісти
за такое конечно несерьёзно штрафовать.. но ещё большее гониво - надеяться на то, что руцъкЫй дупоязык станет чем-то большим чем для "попистеть"..
показати весь коментар
22.12.2020 14:17 Відповісти
Штрафувати слід власників ,а не продавців ,касирів та шиномантажників!!! А власник потім сам повиписує преміальні за підставу !!)))
показати весь коментар
22.12.2020 14:20 Відповісти
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 6342
показати весь коментар
22.12.2020 14:21 Відповісти
така шняга вже була у 19 році...Тіпа " не будете підтримувати Зелю - прийде Вован "Стерх"? Тоді не підтримали сцивочолого - й прийшов путін. Нарешті від путіна здихалися - знову потрібно вибирати між Зелею та путіним? Ви за кого?
показати весь коментар
22.12.2020 14:36 Відповісти
О, це добре. Когда говорю с украиноязычными операторами - перехожу на украинский (людям же так удобнее меня понять), а когда можно - говорю на удобном мне языке. И от других такого не ожидаю, и никакой неприязни нет, даже хорошо для упражнений в языке. Чувствую себя почти, как в двуязычной Канаде. Я просто знаю, как это неудобно продолжать думать на своём языке, когда уже настроился на его волну, а тут надо переключаться на другую грамматику, поэтому я отношусь с пониманием и уважением. И что, это правда, что штрафовали операторов и кассиров за неприменение украинского лично из их кармана? Это уже перегиб, особенно со стороны украинцев, которые уже за многие века войн и завоеваний должны бы привыкнуть к тому, что кто-то говорит на иной мове и ему тоже может быть больно и неприятно. Навязывать язык - это как насильно менять пол или лечить от секс. отклонений, или просто быть эгоистом. Народ бывший столько столетий под другими народами и столько проливший крови - мы уже давно должны чётко осознать, что главное хороший человек, и что надо вместе поднимать Украину, чтобы почаще ездить на эти приевшиеся поездки в Европу. мы чего-то не про то болтаем, заводы стоят, ФОПы составляют основу работы для половины города, враг напал, но надо же - ну вот прям обязательно надо начать перплывать через реку и спорить, кто правильно плывёт, а за нами тянется на дно камень. Один утонет - другому станет чересчур тяжело. Я поражаюсь эгоизму, типа русскоязычный автоматический шпион Пу. Да хватит уже, давно уже пропаганда дошла до многих промытых зомби. Обманули, пропагандировали, родили конфликт. Ну дык что теперь - вечно теперь между друг дружкой драться, цепляться с пеной у рта? Не стыдно? Случай когда стыдно за ближнего.
показати весь коментар
22.12.2020 14:46 Відповісти
не язык делает из человека гражданина или националиста или патриота, а стремление жить по своим традициям, соблюдать свою линию, остаивать интересы. Мне грустно было бы смотреть на испанца в США, сражающегося с выходцем из британской или французской семьи. Они не занимаются этим, потому что их цель - вместе делать дело ради себя и родной страны. А то что у нас - это способ нас разделить и править, и плохо, что я не понимаю, кому это нужно.
показати весь коментар
22.12.2020 14:51 Відповісти
скорее всего, эта привычка искать соринку в чужом глазу - из-за нашей безысходной бедности и безнадёги. мы как спорпионы или пауки в банке, за неимением более слабого - жалить соседа. Ненависть. Кто её сеет?
показати весь коментар
22.12.2020 14:53 Відповісти
все що ви написали є опзжоперська пропаганда. Вам що, хтось не дає розмовляти руськой мовой, чи думать як вам заманеться? то ви мабуть того закону і не бачили ніколи, я вже не кажу, що не читали. Спочатку ви його прочитайте, але в вас мабуть нема часу чи бажання. Легше приєднатися до тих хрюцьких мемів, приєднатися в стогнаннях як тут пригнічують бідних "рускаязичних"
показати весь коментар
22.12.2020 15:21 Відповісти
Там в законе процедура, на самом деле, довольно проста.
Вот допустим... ну ... блин кофейня.
- Вітаю, бажаєте кави, чи круасан?
- Добрый день, прежде всего желаю, чтобы меня обслуживали на русском языке, как более понятном мне. Вы согласны?
- Согласен. Хотите кофе или круассан?
Примерно так. По обоюдному согласию сторон допускается использование другого языка.
Любого. Хоть суахили.
показати весь коментар
22.12.2020 15:28 Відповісти
Але ти чуєшь від продавчині-"Гаварите пажалуйста па-руски",або "Гаварите по-людски" !!!))
показати весь коментар
22.12.2020 15:58 Відповісти
В таких не купую. У великих магазинах викликаю менеджера і вона обслуговує мене українською.
показати весь коментар
22.12.2020 20:24 Відповісти
От за це - штраф!
показати весь коментар
22.12.2020 20:41 Відповісти
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 4200
показати весь коментар
22.12.2020 19:58 Відповісти
Простите, но моделируем ситуацию.
Ваш отец, дед и прадед, как я понимаю, говорили на украинском языке.
Мои на русском.
Мы оба - граждане Украины. Причем украинский язык я знаю... получше многих из тех, кто считает себя великими патриотами, допуская детские ошибки в речи.
Но это лирическое отступление. Продолжим. Ситуация:
Сам я из Запорожья, Вы... ну допустим из Львова.
У Вас, насколько я знаю, принято креститься, проезжая мимо церкви, а у нас - нет.
И тут Вы такой: так, проезжая мимо церкви обязательно крестись!!!! Ибо все должны (раз я делаю)!!!!!
А я говорю: Так, проезжая мимо церкви ни в коем случае не крестить!!! Никто не должен (раз я не делаю)!!!
Ну глупо же выглядит, нет?
Ситуация 2:
У нас в стране принимают обязательным польский. Нравится?
показати весь коментар
23.12.2020 10:10 Відповісти
Не пиши маячню. Питання мови в цивілізованих країнах давно вирішене. Державну мову потрібно знати. Якщо не знаєш, то ти не можеш працювати на державній роботі, не маєш права вибиратися на виборні посади, не маєш права і вибирати. Як на мене найкращий стимул до вивчення мови - це як в Прибалтиці, паспорт негромадянина з обмеженими правами. Совкове покоління ускоязичних громадян України з часом вимре, молодь зі школи буде вчити українську мову, так що з часом все стане на свої місця.
А "глупо" виглядає ситуація, коли я в своїй державі не можу купити в магазині чи отримати послугу на пошті, тому що там працюють принципові рускі нацистофашисти, яких від звуків української мови тіпає від ненависті. Прикладів - море. Хоча тобі це напевно подобається, адже ти так шукаєш аргументів на їхній захист.
показати весь коментар
23.12.2020 21:20 Відповісти
С тем, что государственный язык надо знать - я согласен. И с тем, что в работе с органами государственной власти, с государственными учреждениями и организациями нужно использовать исключительно государственный язык - тоже. Потому как государство. Тут не может быть двух мнений.
Но в частной жизни... включая реализацию товаров и услуг... это исключительно желание клиента и того, кто эти услуги оказывает. Это называется "свобода выбора", отличительная черта демократии, знаешь ли.
Насчет принципов... мне, пребывая во Львове (а я там бываю часто) и в голову не придет требовать от местных жителей русского. Именно требовать - понимаешь? Справедливо должно быть и обратное - принципиальные люди вроде тебя ... не должны указывать мне, какой язык использовать в общении с НЕгосударственными органами в родном для меня Запорожье. Потому как не дома, а в гостях. Как я во Львове.
З.Ы.: Меня во Львове, кстати, на русском... будут РАДЫ обслуживать?
Заметь - я исхожу из того, что мы оба граждане, оба платим налоги и в частности - военный сбор. Оба, понимаешь?
В Прибалтике, кстати, паспорт не обязывает скажем таксиста говорить на латышском или эстонском. Он обязывает его сдать экзамен по государственному языку и тчк.
У нас такие экзамены сдают... в школах. А среднее образование, как ты наверняка в курсе, является всеобщим и обязательным. Украинский язык - часть т.н. "инвариативной" части, т.е. он изучается обязательно и без вариантов.
Так что у нас обязательный экзамен по украинскому языку, как в Прибалтике - уже сдают вообще ВСЕ.
З.Ы.Ы.: А что было сделано для того, чтобы "принципові рускі нацистофашисти, яких від звуків української мови тіпає від ненависті" (с) - захотели говорить по-украински? САМИ, без принуждения? Ммммм?
Запреты порождают только ненависть. Плодя запреты... ты правда рассчитываешь на другую реакцию?
показати весь коментар
24.12.2020 10:19 Відповісти
Я насправді радий, що ти вимкнув "дурака" і почав писати адекватні речі. Ніхто, ще раз повільно: НІХТО НІКОЛИ не вказував в нашій державі як кому говорити вдома, на кухні в тролейбусі чи з продавцем. Якщо ти так чіпляєшся за Львів - у Львові якраз і немає застережень відносно мови. Протягом всієї історії Львів був на перехресті різних держав, і тому справжні львівяни абсолютно толерантні до польської, угорської, німецької, англійської і навіть до рускої мов. Але на рахунок "запрєтів рускаго язика" наведи якісь приклади, фактаж. Чи це з ТВраша?? Тому і відношення до упоротих принципових рускочєлюстних може бути теж дуже принципове: не подобається, то є програма переселення в росію рускоязичних.
Рускоязичники НІКОЛИ не захочуть говорити українською, бо це їхній визначальний, основний принцип. На рахунок мови спілкування: щось ти маніпулюєш, дійсно ти не можеш вимагати, щоб з тобою розмовляли на рускому язику, але я як громадянин України маю повне право вимагати , щоб зі мною розмовляли на українській мові. От тут і різниця. Законна.
А ти "нєнавість, нєнавість... "
Нєнавість це у вас до українського, але ви не можете признатися в цьому.
показати весь коментар
24.12.2020 17:43 Відповісти
Действующий языковой закон действительно не указывает никому, на каком языке говорить дома, в троллейбусе ... но указывает, на каком языке по умолчанию нужно говорить продавцу в магазине. Да, помню, там есть оговорка, что по согласию сторон может использоваться любой язык. Но требование там есть. Это я к тому, что не стоит манипулировать, договорились?)
Нет, я не спорю, во Львове меня никто за русский не побежит распинать на ближайшем заборе, то все выдумки русских пропагандо... дистов. Но спросил я, все же, о другом.
Ты вот говоришь мол у нас ненависть к украинскому... а вопрос звучал будут ли РАДЫ меня обслуживать на русском. Я отвечу, раз не ответил ты: Нет, не будут и отличие в восприятии от украинского - будет. И будет существенным. Ничего не напоминает, нет? Один в один же отношение! Продуцируя ненависть - на что ты рассчитываешь в ответ?
Относительно программы переселения... видишь ли. У таких русскоязычных вроде меня и отцы и деды и прадеды и так далее говорили по-русски. Живем мы здесь уже... в общем долго. Уж поверь - в том же Запорожье мы живем как бы подольше... чем украиноязычные, которых там немного и все в основном приезжие с Запада... Понимаешь к чему я? Ты полстраны (ну ладно... 35-40% по разным оценкам - но это как минимум) выселять собрался? А не слишком ли... эмм... претенциозное заявление от условного жителя Львова ... выходит в стиле: "Мне из Львова виднее как там в Запорожье надо жить, а потому оттуда надо выселить всех недачелавекафф!."... как-то так выходит.
Я так скажу: пока что нашим "мажновладцям" очень сильно везет, что наше население в целом инертно. Будь иначе - подобные призывы (о переселении) закончились бы куда как хуже. Потому как Род и Родина - выше любого правительства.
Вообще в торговле приказывать - идея так себе. Потому как клиенту не прикажешь. В наш век конкуренции он может просто развернуться и уйти. К другому продавцу. Тем более в условиях корона-кризиса.
И в итоге... получится знаешь что? Получится еще один повод отвлечения внимания населения от действительно важных вопросов. Впрочем, оно так и выходит.
З.Ы.: Розмовляють не "на українській мові", а "українською мовою" (я уверен ты оценил весь сюр ситуации - русскоязычный я знаю твой родной язык лучше тебя )
показати весь коментар
28.12.2020 09:24 Відповісти
Це твої хворі фантазії, без ніякої логіки. Тобі розповісти що робили з україномовними на Донбасі ТВОЇ УЗКОЯЗИЧНІ ЗЕМЛЯКИ?
показати весь коментар
28.12.2020 20:47 Відповісти
Там будет о распятых мальчиках, да? А если серьезно... то наши там тоже отнюдь не ангелы. Война она такая... места для благородства оставляет мало.
А знаешь что? Всего того о чем ты все-таки можешь сказать... могло бы и не быть. Вообще.
Если бы был реализован компромисс, о котором я тебе писал.
показати весь коментар
30.12.2020 09:40 Відповісти
И кстати. Приезжая во Львов, а я по работе бываю там часто - я не испытываю ни малейших проблем, говоря на украинском языке.
показати весь коментар
28.12.2020 09:26 Відповісти
Так і говори далі українською мовою, і в Запоріжжі, і в себе дома, які проблеми?
А проблема в тому, що такі як ти ненавидять українське в будь-якому прояві, але як хитрі і лукаві ніколи вголос про це не скажуть.
показати весь коментар
28.12.2020 20:30 Відповісти
Дружище, ты, видимо, невнимателен. Мой отец, дед и прадед - все они говорили на русском языке. И так - у 90% населения Запорожья. Может даже и у более. РОДной язык для нас - русский.
В твоем случае все с точностью до наоборот... я надеюсь. Потому как если твои предки говорили к примеру на русском... а ты на украинском... то ты, выходит просто предатель их памяти (теперь ты понял почему я говорю по-русски?).
Но все же. Если твои предки говорили на украинском... то что тебе мешает приезжая в город где говорят на русском - говорить на русском (ты ведь его понимаешь раз дискутируешь тут со мной). Ну - так как это делаю я во Львове?
Вот так оно и выходит, кстати. Мы с тобой оба - граждане Украины. Оба пытаемся сделать её лучше. Оба платим налоги (я надеюсь ты тоже).
Хочешь вот прям совсем-совсем откровенно? Я скажу. Знаешь... ты отчасти прав. Я таки отчасти ненавижу Майдан и ассоциированную с ним украинизацию.
Да только не за то, за что ты думаешь.
А за то, что Майдан в разы снизил покупательную способность моей зарплаты и восстановить я ее смог только к 2018.
Майдан и украинизация меня тупо задержали в росте моего благосостояния на 5 (пять!!!) лет! Пять лет моей жизни.
Только за это.
показати весь коментар
30.12.2020 09:25 Відповісти
Так ти просто пристосуванець? Потрібно було з того і починати!
показати весь коментар
31.12.2020 09:24 Відповісти
Кто из нас приспособленец - мы уже выяснили, о тайный любитель венгерского языка.
показати весь коментар
01.01.2021 14:58 Відповісти
Да, для лучшего понимания ситуации и моего видения я тебе пример приведу.
Дано: Ты. Твои отец, дед и прадед говорили на украинском языке. Я. Мои - на русском.
Задача: В Украине к власти приходит провенгерская власть из, скажем, Закарпатья (чтоб ни тебе, ни мне). Не важно как. Просто - допустим. И объявляет государственным языком - венгерский. Законы, конституцию - переписывают соотв. образом и так далее.
И?
Побежишь учить? Будешь ли так же - защищать интересы теперь уже государственного языка венгерского? Требовать всеобщего экзамена?
Ну или попроще задачка. Приходит к власти условный медведчук и Ко...

Мораль: Если мы хотим строить свое, по-настоящему независимое, государство, то разъединяющие нас вопросы по типу языка - должны быть отложены в долгий ящик. И решаться они должны путем компромисса и популяризации. Блин - да напишите что-то вроде Игры Престолов на украинском, снимите кино... и люди САМИ будут учить украинский. А принуждением...
А так... пока мы бьемся за языки... нас земли лишили, говоря по-простому. Презмпции невиновности - начали лишать (карантинные требования предполагают что ты по умолчанию больной, т.е. виновный)... пока мы бились за языки в 2013... покупательная способность зарплаты упала в 3 раза... и ооооооооочень долго восстанавливалась (у многих так и не восстановилась) понимаешь?
показати весь коментар
28.12.2020 09:40 Відповісти
Це ви бєтесь за язик, бо ненавидите українську мову. Зелох сказав: "какая разніца на каком язикє", але не посмів докінчити фразу "ліш би не украінскій".
Відповім тобі на твої фантазійні питання: запровадять угорсьську - то я буду вчити угорську, нічого страшного. Вчив же я в дитинстві нерідну руску чи англійську мови.
Мораль: давайте відложим мовне питання в "довгий ящик" (з цим я згоден з тобою на 100%) і почнемо всі говорити українською державною мовою. А вже згодом, коли покращиться добробут, то почнем потрохи запускати в "мовний оббіг" інші мови і язик.Компроміс? Компроміс, не заперечиш.
показати весь коментар
28.12.2020 20:43 Відповісти
Ой, как интересно.
Т.е. тебе на деле пофигу - прикажет какой-то условный х.. с баштана ... и ты побежишь выполнять = вот он твой "патриотизм" на деле. Т.е. для тебя слово чужака выше твоих предков... за язык которых ты ратуешь... нда. Печаль. Честно.
Компромиссом это будет когда будет указан четкий срок. Или показатель улучшения благосостояния. Да и то - отчасти.
Я предлагаю еще один компромисс. Как в Швейцарии. Где у романского языка на котором то ли 0,5% то ли 1,5% говорит - статус государственного. Понимаешь о чем я?)
Так вот, более реальный компромисс.
1) В общении устном и письменном с органами гос. власти - только государственный украинский язык.
2) Во ВСЕХ остальных сферах - применяются любые языки по желанию сторон.
3) На развитие украинского языка как государственного фиксируется некий % госбюджета. Неизменный, за попытку уменьшить - тюремное заключение. На который пишутся и публикуются книги, издаются фильмы и т.д.
4) Данная ситуация "замораживается" на 200 лет. После чего проводится референдум, по возможному дополнению списка государственных языков, решение которого будет ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ.
показати весь коментар
30.12.2020 09:34 Відповісти
Фантазьор, запхай свої вологі фантазії собі в ...!
показати весь коментар
31.12.2020 09:25 Відповісти
Страшно, да? ))
показати весь коментар
01.01.2021 14:59 Відповісти
"Порівняння швейцарської багатомовності з мовною ситуацією в Україні недоречне і робиться, як правило, людьми, які не знають нічогісінько про Швейцарію.Про це заявив в https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3060233-mihael-mozer-avstrijskij-profesorukrainist.html інтерв'ю Укрінформу професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер."Такі порівняння справді інколи наводяться, але для мене вони виглядають недоречними з кількох причин. https://www.ukrinform.ua/tag-svejcaria Швейцарія та Україна - дуже різні країни, як щодо історії, так і сьогодення", - прокоментував Мозер питання про те, що прихильники російської як другої державної мови в Україні часто вказують на швейцарську багатомовність.Австрійський мовознавець зазначив, що мовна ситуація у Швейцарії, де є 4 офіційні мови, не зовсім проста: "Порівнювати швейцарську мовну ситуацію з українською ******* люди, які про Швейцарію не знають нічогісінько. Якщо хтось думає, що у Швейцарії все чудово з мовним питанням і швейцарці по всій країні однаково добре володіють усіма чотирма офіційними мовами, то він дуже помиляється".За його словами, у різних кантонах конфедерації фактично побутує лише одна мова. "Насправді Швейцарія є глибоко федеративною країною, і в різних кантонах фактично побутує лише одна мова. Якщо швейцарець їде, наприклад, з німецькомовного кантону у франкомовний, то йому слід мати ґрунтовні знання з французької. І освічена людина з німецькомовної частини Швейцарії зазвичай знає французьку на достатньому рівні. Але дещо інша ситуація, коли хтось із франкомовного кантону їде у німецькомовний: франкомовні швейцарці переважно не знають німецької", - зазначив Мозер.Він вказав на те, що третьою офіційною мовою - італійською - "розмовляють головним чином лише італійські швейцарці". "Четверта офіційна мова - ретороманська. Але про неї подекуди забувають навіть у самій Швейцарії - часто можна побачити написи не чотирма мовами, а лише трьома. Цією мовою послуговується невелика кількість людей", - додав мовознавець."
показати весь коментар
31.12.2020 09:30 Відповісти
О да, мнение некоего преподавателя, живущего в Австрии - конечного же важно. Он же лучше меня, живущего в Украине всю свою сознательную жизнь знает, что для моей страны лучше)))
Что он, сидя в Вене знает о взаимоотношениях жителей Днепра и Запорожья? К примеру.
При этом он довольно точно описал языковую ситуацию в Швейцарии. Фактически... если бы он жил в Запорожье и часто бывал во Львове - то он бы знал, что ситуация схожа. А так как он ни там ни там судя по всему ни разу не был...
Своими словами он фактически подтвердил мои слова - замени кантон на область и ты получишь ситуацию у нас. Но есть одно существенное различие - у них разные языки приняты как государственные...и никаких проблем с этим (а-ля у нас на Донбассе, где язык был одним из поводов) - нет.
показати весь коментар
01.01.2021 14:57 Відповісти
Рано здався проти язикової зброї ворогів. Сказав би:
-- Пардон, мсьє, я не знаю ні французької, ні русскої.
показати весь коментар
22.12.2020 20:31 Відповісти
Деньги, уважаемая Оксана, еще раз деньги.
Моделируем ситуацию. 16 января, как раз после локдауна, но еще с карантинными ограничениями. Рядом два кафе.
В продолжение диалога... клиент говорит что-то вроде "Ну ладно... пойду поищу место, где мне будет удобно - О! Рядышком еще одно кафе, пойду загляну".
В одном - официант не сдается, в другом - сдается.
Который из них заработает? Какое из заведений получит выручку?
И главное: учитывая и так... сложную ситуацию... рискнет ли хозяин заведения отказаться от выручки?

Оно так не работает. Надо по-другому. Через популяризацию.
показати весь коментар
23.12.2020 09:59 Відповісти
Для україномовних громадян України мовної проблеми не існує,проблема з мовою у власників "русскоязичной" щелепи , у "споконвечного русскоязичного населения" !!!!)))
показати весь коментар
22.12.2020 14:59 Відповісти
Українофоби, які не хочуть перебиратися на расею, а хочуть расейський язик в Україні, завжди порівнюють Україну з емігрантськими країнами. От, а там... Звалюйте туди. Україна -- це українська національна країна, і ви повинні прислухатися до порядку. На раші вимагайте, щоб нацменшини мали свій язик офіційний. Геть звідси!
показати весь коментар
22.12.2020 20:18 Відповісти
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 3516
показати весь коментар
22.12.2020 19:56 Відповісти
О, це добре. Когда говорю с украиноязычными операторами - перехожу на украинский (людям же так удобнее меня понять), а когда можно - говорю на удобном мне языке. И от других такого не ожидаю, и никакой неприязни нет, даже хорошо для упражнений в языке. Чувствую себя почти, как в двуязычной Канаде. Я просто знаю, как это неудобно продолжать думать на своём языке, когда уже настроился на его волну, а тут надо переключаться на другую грамматику, поэтому я отношусь с пониманием и уважением. И что, это правда, что штрафовали операторов и кассиров за неприменение украинского лично из их кармана? Это уже перегиб, особенно со стороны украинцев, которые уже за многие века войн и завоеваний должны бы привыкнуть к тому, что кто-то говорит на иной мове и ему тоже может быть больно и неприятно. Навязывать язык - это как насильно менять пол или лечить от секс. отклонений, или просто быть эгоистом. Народ бывший столько столетий под другими народами и столько проливший крови - мы уже давно должны чётко осознать, что главное хороший человек, и что надо вместе поднимать Украину, чтобы почаще ездить на эти приевшиеся поездки в Европу. мы чего-то не про то болтаем, заводы стоят, ФОПы составляют основу работы для половины города, враг напал, но надо же - ну вот прям обязательно надо начать перплывать через реку и спорить, кто правильно плывёт, а за нами тянется на дно камень. Один утонет - другому станет чересчур тяжело. Я поражаюсь эгоизму, типа русскоязычный автоматический шпион Пу. Да хватит уже, давно уже пропаганда дошла до многих промытых зомби. Обманули, пропагандировали, родили конфликт. Ну дык что теперь - вечно теперь между друг дружкой драться, цепляться с пеной у рта? Не стыдно? Случай когда стыдно за ближнего.
Не язык делает из человека гражданина или националиста или патриота, а стремление жить по своим традициям, соблюдать свою линию, остаивать интересы. Мне грустно было бы смотреть на испанца в США, сражающегося с выходцем из британской или французской семьи. Они не занимаются этим, потому что их цель - вместе делать дело ради себя и родной страны. А то что у нас - это способ нас разделить и править, и плохо, что я не понимаю, кому это нужно.
Скорее всего, эта привычка искать соринку в чужом глазу - из-за нашей безысходной бедности и безнадёги. мы как спорпионы или пауки в банке, за неимением более слабого - жалить соседа. Ненависть. Кто её сеет?
Мне надоело ненавидеть, меня тошнит от нашей окружающей ненависти, я выбираю путь любви. Вы понимаете, я хочу не потратить жизнь на ненависть, а провести её в любви. Мне так гораздо приятнее. Я не хочу остаться потерянным поколением, чи чтобы мои потомки стали моей копией страдальца, и чтобы внуки только начали выздоравливать и я уже загнулся. Мне надоела эта ненависть везде. Я хочу любить людей.
показати весь коментар
22.12.2020 14:56 Відповісти
Особливо надихає на толерантність , коли чуєшь відповідь на запитання українською, -"Гаварите пажалуйста па-руски "з французьким прононсом !!)))
показати весь коментар
22.12.2020 15:04 Відповісти
..Файно ...*ПРоносна щелепа * !
показати весь коментар
22.12.2020 15:11 Відповісти
Законопроєкт "слуг народу" про скасування штрафів за російську мову у сфері обслуговування - це чергова атака на мовний закон, - Кремінь - Цензор.НЕТ 329
показати весь коментар
22.12.2020 15:18 Відповісти
Це або мізки промиті, або спеціальний упертий пропагандон Pax Rutheniana тобто хрюцького миру. Страдалец вы несчастный за непонятную, но широкую русскую душу, которой разные англы и йудеи не дают никак встать с колен, А вся кие националисты, бандеровцы и фашызды вам очень спать на диване мешают. Такие как вы сами создаёте и себе, и всем проблемы, потому что нихера вы слышать от оппонентов не хотите, так как мешает вам в том наличие особой русской хромосомы. Ну-ну, ліків від вашої хвороби нема, хворійте і далі своєю дрючбой "братських" народів.
показати весь коментар
22.12.2020 15:32 Відповісти
Ну коли у влади жодних успіхів, провал в усіх напрямках ,тут п'ята колона запускає заїзжену тему функціонування української мови ,все це кремлівський сценарій " ми один народ" ось тільки мова їм заважає.
показати весь коментар
22.12.2020 15:22 Відповісти
А были реальные случаи отказа обслужить на украинском?
Ну кроме провокаций блогеров.
Мы, например, ни на каком не обслуживаем, если человек ведет себя по хамски.
показати весь коментар
22.12.2020 15:31 Відповісти
так далі і робить
показати весь коментар
22.12.2020 15:33 Відповісти
Нема мови = нема народу = нема країни . І цим сказано все .
показати весь коментар
22.12.2020 15:36 Відповісти
Язык есть средство понимания, а не цель народа, которая заключается в хорошей жизни.
показати весь коментар
22.12.2020 15:51 Відповісти
У російських нацистів немає ніякого "поніманія", вони убивають в Україні українців за українську мову. Як можна з ними переходити на російську, ганьба і зрада.
показати весь коментар
22.12.2020 20:47 Відповісти
Нема мови = нема народу = нема країни . І цим сказано все .
показати весь коментар
22.12.2020 15:37 Відповісти
100% !!!
показати весь коментар
23.12.2020 16:27 Відповісти
«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
*
«Язык - это наследие, получаемое от предков и оставляемое потомкам наследие, к которому нужно относиться со страхом и уважением, как к чему-то священному, неоценимому инедоступному для оскорбления
Ф. Ницше
показати весь коментар
22.12.2020 16:12 Відповісти
В крывом рогу, на зєльоном 95-м кварталі, хоч на суахілі ботайте! Нам пофіх! Але в Україні - УКРАЇНСЬКА! Фсосалі, малороси каломойські?!
показати весь коментар
22.12.2020 16:35 Відповісти
Ці виродки самі собі шукають шибеницю...
показати весь коментар
22.12.2020 17:01 Відповісти
Малеенькими кроками засранці повертають країну на шлях Сябрів..........
Кому Зелес... буде вручати ключи від України.
З пинєю питання вже вирішено...........
показати весь коментар
22.12.2020 19:34 Відповісти
Якщо приймуть не штрафувати - буде як з подвійним громадянством!
Заборонено,але як немає покараня,(ну ні якого!),то мают і по 2,і по 3 громадянства! І НІЧОГО!
показати весь коментар
22.12.2020 22:57 Відповісти
 
 