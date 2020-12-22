За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця
За період із січня по жовтень 2020 року коронавірус забрав життя 8350 українців, грип і пневмонія - 6818 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, дані оприлюднені на сайті Держстату.
Згідно з даними Держстату, всього за перші десять місяців 2020 року в Україні померло 485 734 осіб.
Грип і пневмонія стали причиною смерті 6 818 осіб.
За даними Держстату, у січні-жовтні інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5783 осіб, серед них туберкульоз 2 441, від ВІЛ померли 2 456 українців.
Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 64 556 громадян.
Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від якої померло 325 156 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 225 928 осіб.
Крім того, 23043 українці загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки - померли 3 185 громадян, утоплення - 1 335, загибель на пожежі - 839, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 251, отруєння алкоголем - 1 675, самогубства - 5 198, наслідки нападу з метою убивства - 1 122.
Будь ласка, зачекайте...
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
может ты с Муссолини перепутал?
Лежала людина вдома без температури, боліло горло і померла ?
Ну, мають же бути якісь симптоми, які розвиваються. Погіршення стану.
У мами померли дві знайомі, але вони довший час перебували на кисневій масці.
P.S. я сам прямо зараз хворію на нього, так що я не з Фомів....
тьху(
че кривляешься то?
п.с., под ругательством "бог" ты подразумеваешь Яхве? того что уничтожил ваще все живое? а ты шутник однако, лучше бы Святого Сралина попросил "дать"
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko
https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч
Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.