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Новини Коронавірус і карантин
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грип (309) карантин (18171) смертність (194) статистика (2247) COVID-19 (19763) коронавірус (19920)

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат. Таблиця

За період із січня по жовтень 2020 року коронавірус забрав життя 8350 українців, грип і пневмонія - 6818 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, дані оприлюднені на сайті Держстату.

Згідно з даними Держстату, всього за перші десять місяців 2020 року в Україні померло 485 734 осіб.

Грип і пневмонія стали причиною смерті 6 818 осіб.

За даними Держстату, у січні-жовтні інфекційні та паразитарні хвороби стали причиною смерті 5783 осіб, серед них туберкульоз 2 441, від ВІЛ померли 2 456 українців.

Злоякісні новоутворення стали причиною смерті 64 556 громадян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голубовська про COVID-19: В Україні збільшується смертність у більш молодих людей. Це просто страшно. Пік ще попереду

Найбільш часта причина смерті - хвороби системи кровообігу, від якої померло 325 156 осіб, у тому числі від ішемічної хвороби серця - 225 928 осіб.

Крім того, 23043 українці загинули в результаті зовнішніх причин. Серед них транспортні нещасні випадки - померли 3 185 громадян, утоплення - 1 335, загибель на пожежі - 839, випадкове отруєння (крім алкоголю) - 1 251, отруєння алкоголем - 1 675, самогубства - 5 198, наслідки нападу з метою убивства - 1 122.

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 01
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 02
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 03
За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат 04

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Топ коментарі
+3
Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
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22.12.2020 14:47
+3
Статистика 2018 рік:
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
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22.12.2020 14:47
+2
Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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22.12.2020 14:08
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Так вот как украинская власть избавляется от *баласта* и неработоспособных. А когда то Гитлера называли фашистом, Сколько там еще осталось украинцев? 30-35млн еще есть?
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22.12.2020 14:08 Відповісти
А причем тут украинская власть и Гитлер? Уряд винний в тому що не вилікував всіх від раку чи що?
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22.12.2020 14:14 Відповісти
А притом. А кто еще виноват что власть не выделяет на лечения и на медицину деньги, а вместо етого финансирует яхты, самолеты и заграничные замки олигархов? Почему украинских тяжело больных возят лечиться даже на сраную Беларашку где медицина намного лучше чем в Украине?
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22.12.2020 14:25 Відповісти
Статистика 2018 рік:
Білорусь, смертність - 134 621 чол.
Україна, смертність - 574 571 чол.
Населення Білорусі в 2018 році - 9,5 млн. Якщо екстраполювати кількість населення Білорусі до населення України, то отримаємо однаковий рівень смертності. Щось "намного лучше" медицина в Білорусі не дуже їх рятує, еге ж?
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22.12.2020 14:47 Відповісти
Реформа Супрун в действии. Мы уверено продолжаем ее.
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22.12.2020 14:34 Відповісти
ото як раз в бєздєйствіі...бо знову тільки гроші вирішують все! Зегніди..ви йього хотіли..іште!!!
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22.12.2020 14:43 Відповісти
быдло может и называло, красножопое быдло то.
может ты с Муссолини перепутал?
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22.12.2020 17:03 Відповісти
Ох уж этот великий и ужасный ковид...
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22.12.2020 14:11 Відповісти
Короче по сравнению с основными причинами смертей ковид это просто ерунда, тот же грипп только более опасный. Истерия же нагнетается искуственно.
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22.12.2020 14:13 Відповісти
Вы хотели сказать "тот же грипп только не опасный, где то как ОРЗ")
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22.12.2020 14:40 Відповісти
Можно сказать и так, люди стали не те, для кого то и грипп опасен, для кого то ковид, со спидом тоже такое было, забыли, многие тоже померли. А чем дальше, идет накопление всего этого, а с поколением люди стают слабее и это заметно.Так чего спорить. Говорят ученые, умирают не от вируса, а от осложнений.
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22.12.2020 15:04 Відповісти
Ага ..іскуственно Сусідка 45 років ..Вчора померла раптово...бо 12 річний син вчився в класі де був ковідний..В сина і признаків не було..а мати за 2 доби відійшла.. і головне не було температури.. а коли кинулась вже пізно
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22.12.2020 14:47 Відповісти
Є тест, розтин чи як встановлена причина смерті ?
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22.12.2020 15:44 Відповісти
так ..ковід ..
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22.12.2020 18:28 Відповісти
Але як це сталося ?
Лежала людина вдома без температури, боліло горло і померла ?
Ну, мають же бути якісь симптоми, які розвиваються. Погіршення стану.
У мами померли дві знайомі, але вони довший час перебували на кисневій масці.
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23.12.2020 00:48 Відповісти
коли температура піднялась до 37..пішла в лікарню..але там вже не врятували...
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24.12.2020 15:37 Відповісти
зато по два локдауна в год..
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22.12.2020 14:14 Відповісти
Кажись готовят народ к отмене локдауна.
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22.12.2020 14:14 Відповісти
Брехня, всім відомо,що всі ці люди померли від ковіду, що за фейкньюз?
P.S. я сам прямо зараз хворію на нього, так що я не з Фомів....
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22.12.2020 14:24 Відповісти
Выходит не все помирают? Так где правда? Дай бог тебе выздоровления, есть статистика, брехня есть, мне нэ видомо, що вси. многие вылечились.
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22.12.2020 14:40 Відповісти
мне нэ видомо, що вси\\\\\\\

тьху(
че кривляешься то?

п.с., под ругательством "бог" ты подразумеваешь Яхве? того что уничтожил ваще все живое? а ты шутник однако, лучше бы Святого Сралина попросил "дать"
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22.12.2020 17:05 Відповісти
нічєво, лістайтє дальше

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko

https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko Fizik https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko @sergeykovalenko https://mobile.twitter.com/sergeykovalenko/status/1341100987810009088 17 ч

Пишут, что 2/3 смертей от ковида мы точно не видим.
15%-18% рост нехарактерной смертности осенью...
и это мы знаем игры со статистикой у нас.

За 10 місяців 2020 року в Україні померло 485,7 тис. осіб: від хвороб системи кровообігу - 325,1 тис., онкології - 64,5 тис., COVID-19 - 8,3 тис., - Держстат - Цензор.НЕТ 4333
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22.12.2020 14:35 Відповісти
В Украине взлетел общий уровень смертности, реальную картину коронавируса больше спрятать не получится. Каждый месяц умирает на 7-8-9 тыс. больше человек, чем в прошлом году. И пока нам говорят, что смертность от коронавируса - всего 16,6 тыс. сограждан за все время, реальная статистика в разы больше. Эти ужасные цифры несложно обнаружить, определив, во сколько человеческих жизней обошлась нации вороватая нерешительность «слуг».Смертность в 4 раза выше официальной, (с)
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22.12.2020 14:54 Відповісти
Ужос-ужос! Мифсєумрьом!
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23.12.2020 00:19 Відповісти
мировая брехня высшей гильдии это ковидло, "денежная лживая пирамида" всех времен и народов
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22.12.2020 15:23 Відповісти
кацапы за работой
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22.12.2020 15:49 Відповісти
тебе кацапы в борщ нас*али шо ты их так почитаешь?)) а по сопливой короне есть шо?
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22.12.2020 18:50 Відповісти
Дайте рядышком колонку с 2019 годом. Вот тогда и поговорим. А так - тупой развод для тупого быдла.
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22.12.2020 16:59 Відповісти
 
 