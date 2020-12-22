Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б"
Віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що припинення війни вирішується не в мінському форматі, а на рівні політичних керівників країн "нормандського формату".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному".
"Я, наприклад, вважаю, що "План Б" - це ярлик. Це умовні речі. Ми вже сьогодні працюємо за "Планом Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було за 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази. У нас є люди, які були в полоні до 2016 року і досі не отримали допомоги, бо не були суб'єктами отримання допомоги", - зазначив віцепрем'єр.
На запитання журналіста про те, чи не буде ситуація розвиватися, як в Азербайджані (вони так само вели переговори на "Мінському майданчику" за посередництва ОБСЄ, конлікт розтягнувся на десятки років і перейшов у гарячу фазу), Резніков відповів: "Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука. - Ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії".
Будь ласка, зачекайте...
Хотя судя по вечным зашварам - у шмаркли ВСЕ соответствую "Б"... точь-в-точь по фразе говорящей лошади..
Під себе.
"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше.
https://censor.net/ua/news/3236056/plan_b_schodo_donbasu_skasovuyetsya_radnyk_yermaka_podolyak_zayavyv_scho_zelenskyyi_prodovjyt_peregovory
в цьому вислові старого довбойоба нікого нічого не бентежить?
а саме те, що українська делегація, як з'ясовується, може домовлятися, щоб війни було більше!?
"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I&t=19s&ab_channel=POWER
вот видео, как Лавров сказал, что Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
Це натяк на те,що Зеленський нічого ж не обіцяв,а для "гарячої" фази передасть цю проблему наступнику..