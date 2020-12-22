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Донбас (22348) нормандська четвірка (1526) Резніков (1442)

Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б"

Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за

Віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що припинення війни вирішується не в мінському форматі, а на рівні політичних керівників країн "нормандського формату".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Резніков заявив в інтерв'ю "Суспільному".

"Я, наприклад, вважаю, що "План Б" - це ярлик. Це умовні речі. Ми вже сьогодні працюємо за "Планом Б" - коли працюємо над реінтеграцією, не чекаючи деокупації, коли пишемо закон про державну політику перехідного періоду. Цього не було за 6 років, у нас конфліктують нормативні акти, закони, постанови, укази. У нас є люди, які були в полоні до 2016 року і досі не отримали допомоги, бо не були суб'єктами отримання допомоги", - зазначив віцепрем'єр.

На запитання журналіста про те, чи не буде ситуація розвиватися, як в Азербайджані (вони так само вели переговори на "Мінському майданчику" за посередництва ОБСЄ, конлікт розтягнувся на десятки років і перейшов у гарячу фазу), Резніков відповів: "Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука. - Ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоб війни було менше або більше. Але припинення війни вирішується не в "Мінську", а на рівні політичних керівників країн, президентів, як мінімум чотирьох лідерів - Німеччини, Франції, України і Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Компенсацію за зруйноване житло вже отримали 49 сімей з Донбасу, - Резніков

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Топ коментарі
+16
шикарный план- главное никто не знает что это за план такой-
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22.12.2020 14:09
+16
айкосы, сосны, пинг-понг и отдых раз в месяц по 4 недели...
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22.12.2020 14:13
+12
Надувать щеки с умным видом - это и есть "план Б"
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22.12.2020 14:12
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шикарный план- главное никто не знает что это за план такой-
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22.12.2020 14:09 Відповісти
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22.12.2020 14:12 Відповісти
айкосы, сосны, пинг-понг и отдых раз в месяц по 4 недели...
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22.12.2020 14:13 Відповісти
ну як ніхто не знае...- ви що забули про то запитання по - Маріхуані ( Канабісу)- сленгове ПЛАН....
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22.12.2020 14:59 Відповісти
У Зеленського є "план"...
Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б" - Цензор.НЕТ 4220
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22.12.2020 16:03 Відповісти
Сидеть под обстрелами-это еще план А?
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22.12.2020 14:11 Відповісти
Надувать щеки с умным видом - это и есть "план Б"
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22.12.2020 14:12 Відповісти
Наркомани на городі, спочатку план А вкурили, тепер план Б запалюють, і після цього несуть бредятіну, і хуцпу.
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22.12.2020 17:52 Відповісти
у них и плана А не было, какой там Б..
Хотя судя по вечным зашварам - у шмаркли ВСЕ соответствую "Б"... точь-в-точь по фразе говорящей лошади..
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22.12.2020 14:12 Відповісти
а план на "Х", когда начнется??
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22.12.2020 14:13 Відповісти
Да-да-да!Ваш план-це сховатись за планом.
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22.12.2020 14:13 Відповісти
Роби, падло, роби.
Під себе.
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22.12.2020 14:14 Відповісти
Умиляют цитаты Леонида Макакыча - авторитета всех полудурковатых коммуняк . План Б это демонтаж Украины , чтобы наконец то увидеть ,, мир ,, в глазах ,***** ?
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22.12.2020 14:15 Відповісти
раніше переговорники співали "а-а-а-а..." як птахи, а тепер просто бєкають, бо сказати нема чого людською мовою
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22.12.2020 14:16 Відповісти
план "бэ" или банкомат, возможно "беспилотник", с которого скидывают пенсии сепарам.... я всю дорогу об этом толдычу...
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22.12.2020 14:17 Відповісти
Риба, щука і рак.


"План Б" щодо Донбасу скасовується: радник Єрмака Подоляк заявив, що Зеленський продовжить переговори з Путіним - це набагато ефективніше.

https://censor.net/ua/news/3236056/plan_b_schodo_donbasu_skasovuyetsya_radnyk_yermaka_podolyak_zayavyv_scho_zelenskyyi_prodovjyt_peregovory
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22.12.2020 14:21 Відповісти
говорила говорила и сама себе не верила (с)
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22.12.2020 14:26 Відповісти
"Процитую Леоніда Макаровича (Кравчука. - Ред.): ми в "Мінську" можемо домовлятися, щоби війни було менше або більше..." Джерело: https://censor.net/ua/n3238425
в цьому вислові старого довбойоба нікого нічого не бентежить?
а саме те, що українська делегація, як з'ясовується, може домовлятися, щоб війни було більше!?
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22.12.2020 14:28 Відповісти
Давайте шевелитесь с планами, а то внучек самостоятельно выучит алфавит. За два года всего две буквы.
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22.12.2020 14:28 Відповісти
А ведь можно было вообще не игаться с Путиным в одностороннее перемирие, в пенсии террористам, и привилегии при поступлении в институты их детям.
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22.12.2020 14:28 Відповісти
А план б ,це теж капітуляція? Тоді чим він відрізняється від плану а.
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22.12.2020 14:29 Відповісти
Хай скаже прізвище того, хто зараз "Б".
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22.12.2020 14:33 Відповісти
А непрерывно требовать чтобы Россия выполнила пункт 10 Минских угод слабо?
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22.12.2020 14:37 Відповісти
Мы уже сегодня работаем по "плану Б"

Резніков про переговори стосовно Донбасу: Ми вже сьогодні працюємо за "планом Б" - Цензор.НЕТ 6639
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22.12.2020 14:41 Відповісти
Це? Пересилить жітелеЙ доМбаса на підконтрольну Україну?
"План "Б" - все, кто чувствует себя украинцами. И если у нас будет долгий-долгий путь возвращения территорий, то приоритетом все равно будут люди, мы должны им обеспечить возможность быть тут", - заявил Зеленский. Пристайко, со своей стороны, отметил, что план "Б" может включать https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%B5-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5/a-47134137 миротворческую миссию для Донбасса. Это, как полагают многие эксперты, приведет к замораживанию конфликта на востоке Украины."
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22.12.2020 14:44 Відповісти
Замороження не передбачає зупинки бойових дій. Це буде лише виснажувати країну. До того ж, такий план йде на користь раше. Зебоби вже не вимагають від Заходу посилення санкцій за агресію и невиконання мінська. Захід також не палає бажанням ще більше тиснути на рашу, та ще й почне поступово знімати вже накладені санкції, тому Україна залишиться сам на сам з агресором. Замість розбудови армії, оборони, розвитку економіки, Україна буде витрачати величезні кошти на "обслуговування" захоплених територій. Зараз світ більше стурбований епідемією та економ. кризою, тому Зевладі потрібно не заглядати в очи ху#лу, а побільше туди плювати, та актівізувати Західну підтримку.
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22.12.2020 16:22 Відповісти
Припинення війни, це та ж сама війна. То що пропонує влада, - "Припинити стріляти", чи повну деокупацію захоплених територій?
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22.12.2020 14:58 Відповісти
"план ЖО" ...
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22.12.2020 15:12 Відповісти
План Б - це козья ножка? Скручуть всі? А конопля хоч суха?
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22.12.2020 15:16 Відповісти
""плану Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации... Это не план Б. Это план Штайнмайера - то есть слива
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22.12.2020 15:26 Відповісти
План Б: Бляха муха.. все пропало!!!
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22.12.2020 15:33 Відповісти
Марионетка кремля рассказывает, что "Особый статус" для референдума о вступлении в РФ.
https://www.youtube.com/watch?v=i1ATUWEx6-I&t=19s&ab_channel=POWER
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22.12.2020 15:44 Відповісти
Никакого особого статуса нельзя допустить! и от переговоров с РФ вообще надо отказаться!
вот видео, как Лавров сказал, что Минские договоренности сформулированы однозначно в российских интересах.
https://www.youtube.com/watch?v=7Fsgd5JWOCg&ab_channel=POWER
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22.12.2020 15:46 Відповісти
иди на Х,,,Й!!!! весь ваш пархатый Сброд "работает", под планом....
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22.12.2020 15:48 Відповісти
Россия - это страна террорист! А с террористами не ведут переговоров! Россия ни на какие уступки не идет и РФ двигается всегда только на продвижение в своих интересах и никаких уступков не делает - это говорили и Лавров и тот, что сдох в ООН что был забыл как его, Чуркин или как, они говорят доктрина русской дипломатии - не делать уступков! Потому Украине нужно отказаться от любых переговоров с РФ! А важно добиваться новых санкций от Запада против РФ и важно добиться отключить РФ от SWIFT и нужно признать РФ - страной террористом! И тогда РФ обанкротится и развалится! И Украина вернет и Донбасс и Крым!
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22.12.2020 15:51 Відповісти
Минской площадке" при посредничестве ОБСЕ, ситуация может растянуться на десятки лет и перейти в горячую фазу.Источник: https://censor.net/ru/n3238425
Це натяк на те,що Зеленський нічого ж не обіцяв,а для "гарячої" фази передасть цю проблему наступнику..
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22.12.2020 16:10 Відповісти
Як же набридли всі ці ЗЕ перевертні!
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22.12.2020 16:21 Відповісти
Ви уже всі в план "Г" вимазались.
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22.12.2020 16:35 Відповісти
блин еще один стратег..... ты хоть разъясни народу что это за план, в чем его суть и содержание, какие пункты уже заработали? насколько я помню с прошлого года у зельца план Б означал полную заморозку конфликта с прекращением всяких сношений с лугандоном. что уже всё по другому? ну тогда как..... а то как в мультике - у нас для вас прсылка но я её вам не дам! и второе что это за терминология такая интересная - "война может быть больше или меньше".... шо это за дебелизм а резников? война или есть или её нет, я так понимаю! все у вас как то хитро по малански.....
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22.12.2020 16:40 Відповісти
то есть никакого плана небыло, а зеля просто ляпнул шо попало
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22.12.2020 17:17 Відповісти
...план А,Б,В..........Ю,Я - на лет 50 , короче многие не доживут счастливого будущего, сократить нельзя , изверги!!!))
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22.12.2020 19:08 Відповісти
Стена. Визовое сообщение. Паспорт негражданина.
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22.12.2020 20:02 Відповісти
 
 