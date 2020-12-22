Глава ОП Єрмак - єдиний, хто заперечує проведення операції щодо вагнерівців. Операція була, а Єрмак - бреше, - Бутусов. ВIДЕО
Усі обставини вказують на причетність глави Офісу Президента Андрія Єрмака до зриву операції із затримання групи найманців-вагнерівців.
Про це заявив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов в ефірі програми Яніни Соколової "Соромно".
"Я висуваю звинувачення згідно з інформацією, яка, наголошую, не є припущенням, а не спростована безпосередніми учасниками операції. Тобто рівень її достовірності дуже високий. Хочу нагадати, що за весь цей час факт проведення операції заперечувала лише одна людина - глава Офісу Президента Андрій Єрмак. А в мене є два джерела, які підтверджують мою інформацію, - операція була і вона була зірвана. Більше того, хочу сказати, що це не просто мої припущення. Минулого понеділка на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони було заслухано командира спецпідрозділу ГУР МО, який безпосередньо відповідав за захоплення терористів і за ведення з ними оперативної гри. Цей полковник відповів на всі питання депутатів комітету. Він розповів усе і підтвердив у деталях те, що я писав ... Я спілкувався навіть з депутатами "Слуги народу" - ніхто не може спростувати факту проведення операції. Наголошую - влада брехала. І Андрій Єрмак брехав. Він єдиний, хто заперечує проведення операції. Жоден з інших учасників наради не сказав, що операції не було. Президент намагався ухилитися від відповіді на це запитання, а інші учасники наради не заперечували проведення операції. Підкреслюю, що на комітеті цьому полковнику було поставлено запитання про причини зриву операції і він прямо відповів, що перенесення операції означало її зрив. А ми знаємо хто ініціював це перенесення", - сказав Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
так реальніе действия Ермака и придумали
а кто-то собирался захватівать именно самолёт ?
это тебе Скабеева так сказала или Люся Арестович ?
І да, ти свого кацапського триколора встидаєшся? Чо в тебе прапорці міняються? Брись у спам, козломорде!
перед этим турецким спецслужбам украинские спецслужбы выдали одного очень замечательного курда, который очень важен для турецких спецслужб.
неужели ты считаешь, что турецкие пилоты отказали бы турецким спецслужбам ?
Начать с его брата - по ходу он такой же лошара, как и кацапские фсбэшники....
а вот волонтеров или майдановцев - этих он садит охотно, и не дух, а много больше.
суд венидиктовой?
или ещё какой ватный суд?
Алллилуйя!
Мнения / Видео 22-дек, 19:399 587 0
Главный расследователь международной организации Bellingcat Христо Грозев работает над документальным фильмом о провале спецоперации Главного управления разведки Минобороны и СБУ по захвату "вагнеровцев" в Беларуси.
Об этом он рассказал в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. По словам Грозева, все было продумано гениально
"Украинская военная разведка (ГУР Минобороны) вместе с СБУ придумали план, как обмануть, ГРУ, ФСБ и "вагнеровцев". Это все было придумано гениально. И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда, что это выдумка российских спецслужб", - отметил он.
Грозев считает, что власти испугались и решили не вступать в конфронтацию с Россией.
В свою очередь журналист Юрий Бутусов, который писал о срыве этой спецоперации, заявил, что уже дал интервью Bellingcat.
"Я уже дал интервью журналистам для этого проекта в Киеве, здесь уже работала съемочная группа. И сам Грозев также посетит Киев", - написал он на своей странице в Facebook.
Журналист считает, что Bellingcat обеспечит провалу спецоперации максимальный международный резонанс.
"Причина такого резонанса - участие спецслужб стран НАТО, в том числе США, в операции по захвату российских террористов, часть которых воевала и на Донбассе, и в Сирии", - пояснил он.
«Я можу підтвердити, що це було питання нашого міжнародного військового співробітництва. І мало це на меті зібрати, витягнути і тих, хто брав участь у терористичній атаці на літак МH-17, і тих, хто брав участь в збитті ІЛ-76 з українськими десантниками в Луганському аеропорту. І тих, хто робив терористичні атаки проти цивільного населення», - повідомив Порошенко.
Він також підтвердив наміри міжнародної мережі Bellingcat, яка свого часу зібрала свідчення проти російських терористів у справі MH-17, провести власне розслідування щодо спецоперації по «вагнерівцям».
«Можу сказати, що я дуже добре знаю методи роботи Bellingcat і я дуже дякую їм за ту велику дослідницьку роботу, яку вони зробили і яку ми використали як Україна в справі у Гаазі проти де-факто терористів, які збили літак MH-17. Матеріали Bellingcat були дуже корисні», - нагадав п'ятий Президент.
Порошенко також зазначив, що за його даними необхідні матеріали щодо справи «вагнерівців» вже є у розпорядженні Bellingcat.
«Я раджу тим, хто брав участь в тій нараді, коли була «злита» операція українських розвідників і наших партнерів, хто зашкодив тому, щоб витягнути і отримати найцінніших свідків у злочинах Росії, які допоможуть притягнути військове керівництво РФ до відповідальності, в тому числі в міжнародних судах, - ви зробили велику помилку», - переконаний Порошенко.
«Краще починати співпрацювати зі слідством. Не треба перешкоджати створенню ТСК у Верховній Раді. Єдине, чого ви добилися - ця тема стала цікавою. Ще одну новину я хочу вам сказати: я маю точну інформацію, що всесвітньо відома компанія Netflix буде знімати художній фільм по операції з «вагнерівцями», - повідомив Петро Порошенко.
«Володимире Олександровичу, ви дуже помилилися, коли намагалися стверджувати, що нічого цього не було», - звернувся він до Зеленського.
«Від вас зараз залежить, в якому вигляді там буде представлена Україна, бо паскудити Україну по всьому світу я точно буду намагатися вам не дати», - застеріг п'ятий Президент.
«Це і є державна зрада. І зараз треба встановити коло осіб, які не просто давали вказівки і зливали цю інформацію росіянам, а ще й намагалися заплутати сліди, знищуючи журнали відвідин, знищуючи докази проведення цієї операції», - говорить лідер «Європейської Солідарності».
«Я хочу наголосити, що велика кількість співробітників правоохоронних органів, СБУ, співробітників розвідки готові давати свідчення по цій справі. Тому замовчати це питання не вдасться», - переконаний Порошенко.