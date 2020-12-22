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Новини Агресія Росії проти України
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мінування (1214) Міноборони (7016) обстріл (27087) операція Об’єднаних сил (6725)

Від початку доби ворог 5 разів порушив режим "тиші" на Донбасі: бив зі 122-мм артилерії та 82-мм мінометів, а також дистанційно мінував позиції ЗСУ

Від початку доби ворог 5 разів порушив режим

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано п'ять випадків порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на донецькому напрямку, поблизу Водяного, з напрямку тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі 122-міліметрової артилерійської системи, а також ручних та станкових протитанкових гранатометів.

Крім того, біля цього ж населеного пункту ворог вдався до дистанційного мінування наших позицій, з використанням переносного комплексу мінування.

Також повідомляється, що на луганському напрямку з 82-міліметрових мінометів противник здійснив обстріл позицій неподалік Луганського, а також використовував 120-мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю поблизу Південного.

"В результаті ворожих обстрілів, втрат серед українських підрозділів немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог за добу шість разів порушив режим припинення вогню, застосувавши 82-мм міномети і гранатомети. Поранено двох воїнів, - штаб ОС

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Головне шо ми не порушили "рiжим тiшини". Так зебiли?
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22.12.2020 14:22 Відповісти
Дистанційно мінують. А наші зелебобики такі міни знищили. Чтобі не стєлять.
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22.12.2020 14:27 Відповісти
Даже 122мм артиллерия врага работает. Наверное неприцельно работают, раз еще *перемирие* не нарушено. Думаю пока по Кончазаспе не попадут то ничего не изменится в етой стране
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22.12.2020 14:31 Відповісти
а тут мир - банкомат не катит= дистанционное скидывание укро.бабла сепарам, желательно прям в окопы...
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22.12.2020 14:40 Відповісти
и все в шоколаде: одни получают премии за то что стреляют, другие-за то что не стреляют. Это и есть план Б
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22.12.2020 14:50 Відповісти
Так вот он какой - план "Б" по-Резникову
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22.12.2020 14:55 Відповісти
А що робити стратеху Валедемару? Правильно, відводити військо на 20 кілометрів, щоб не змогли добити "Акації", "Гвоздіки" і ні в якому разі не стріляти у відповідь.
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22.12.2020 15:13 Відповісти
 
 