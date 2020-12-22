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Бутусов Юрій (3479) Грищук Максим (45) Вовк Павло (299) Антикорупційний суд (1878) Венедіктова (829) Офіс Президента (1998) Татаров Олег (424)

Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов

Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов

Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника Генерального прокурора.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні о 14:00 заступник голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів Олег Татаров запрошений у НАБУ для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу на період слідства у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Сьогодні клопотання щодо Татарова надійде до Вищого антикорупційного суду.

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Клопотання Грищук підписав учора. І вчора ж Генеральна прокуратура ухвалила рішення про скасування свого наказу від серпня 2020-го про призначення Максима Грищука виконувачем обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури та заступника Генерального прокурора.

Джерела Цензор.НЕТ у САП кажуть, що статус глави САП Максим Грищук, попри скасування наказу, не втрачає. Грищук також залишається процесуальним керівником у справі Татарова, тут також без змін. Він втрачає тільки статус в.о. заступника Генерального прокурора, який був у Грищука чотири місяці. Закон не передбачає статус в.о. заступника генпрокурора, тому формально Генпрокуратура просто виправляє свій наказ, і це виправдане рішення. Але питання тільки одне - а чому виправити наказ ГПУ вирішила лише зараз? Саме того дня, коли Грищук підписав запобіжний захід для Татарова і через чотири місяці дії наказу? Збіг? Не думаю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ ініціює арешт Татарова з правом на заставу, - Ситник

Як і раніше, Генпрокурор Ірина Венедіктова не повернула до складу групи процесуальних керівників чотирьох прокурорів, які керували справою Татарова із самого початку. Щодо цих прокурорів, включно з Романом Симківим, проводиться службова перевірка.

Очевидно, апаратні інтриги навколо САП прямо або побічно пов'язані із ситуацією навколо справи Олега Татарова і справи глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Вовк продовжує переховуватися, будучи оголошеним у розшук, і робить це явно за підтримки влади. Татаров продовжує працювати в Офісі Президента, і жодних рішень про його відсторонення ОП неопубліковано", - розповів Бутусов.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.

Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.

Читайте також: Шабунін про Татарова: Тільки силовики прийшли - сховався під стіл Єрмака і строчить в Telegram

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".

21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.

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Топ коментарі
+106
Тобто , Венедиктова у свавільний спосіб, використовуючи службове становище, захищає злочинців від справедливого покарання.
Отака боротьба.
Тому, навряд чи Байден запросить наше Зе на інавгурацію.
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22.12.2020 14:27
+74
Подяка Грищуку за сміливість.
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22.12.2020 14:29
+54
Это уже не позор, это круговая порука предателей.
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22.12.2020 14:31
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....полным ходом идет возвращения ЯНУКОВОЩА !!!
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22.12.2020 16:42 Відповісти
Узкоглазая веникова и зелений попугай.
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22.12.2020 17:02 Відповісти
мiсце цiй ботоскнiй шмарi на сранях-рязанях, а не в Українi, тим бiльше на такiй посадi.

на рашу-паРашу, кацапка прищуренная, на историческую родину-уродину, на рашу-паРашу, на обосРаху пилять!


Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8317
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22.12.2020 17:28 Відповісти
ботоКснiй шмарi


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22.12.2020 17:30 Відповісти
У зелебобиков прослеживается ИСТЕРИКА. Венедиктова закусила удила и думает что такая наглость пройдет безнаказанно. Ермак начинает подозревать , что Зеля, в последний момент, несмотря на свою абсолютную "кукольность", может сдать его с потрохами и кто его знает каким боком вся эта история выперет для самого Зели. Что уж говорить про Шифера или как там его - Шефира, Подоляка, Смирнова и конечно же тов.Мендель. Сама Венедиктова, в силу своей умственной ограниченности, до сих пор не поняла, что ее уже ничего не спасет от тюряги и для нее самое время сделать ноги как это блистательно сделал, причем своевременно, Рябошапка, Данилюк ну и т.д. Вал предательства и саботажа этой ОПГ во главе с Зеленским нарастает и очень скоро раздавит эту "гопкампашку", а вот кукловоды скорее всего останутся вне юрисдикции, чкурнув в Землю Обетованную.
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22.12.2020 17:12 Відповісти
Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9025
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22.12.2020 17:23 Відповісти
Что касается назначения Бутусова на должность внештатного советника Министра Обороны, то скорее всего этот, с позволения сказать, министр теперь клянет на чем свет стоит, того , кто подсунул ему эту идею с приглашением Юрия Евгеньевича. Потому что Бутусов с его настойчивостью и целеустремленностью вывернет наизнанку вся эту минобороновскую мешкуху лампасников-дармоедов и воров. Поэтому следует ожидать откровенного саботажа со стороны т.н. ХЕНЕРАЛОВ - сподвижников Тарана+Хомчака.
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22.12.2020 17:18 Відповісти
У власти снова банда.
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22.12.2020 17:23 Відповісти
За таких обставин бенядиктова має бути звільнена тим хто її призначив (вова янєлохМінє42).
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22.12.2020 17:40 Відповісти
де те все борцы за правду времен Порошенко? Пикетируют дома зЭ/Ярмака/Венядиктовой? чето не видно их
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22.12.2020 17:43 Відповісти
Так им никто не платит вот и не пикетирует, ФСБ бабки по своим каналом не шлёт лже патриотам, сейчас ФСБ занято трусами Навального
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23.12.2020 02:29 Відповісти
Бенедиктова Пора Турчинову и Порошенко ,включать хунту
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22.12.2020 17:59 Відповісти
Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5120 https://censor.net/ru/user/471221 Я бы не сказал , что она дешевая , Украинскому народу она очень дорого обойдется
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22.12.2020 18:04 Відповісти
На фоне преступлений и правонарушений представителями зелёной власти витёк-шапкокрад со своей бандой был учителем пения в детском хоре мальчиков
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22.12.2020 18:10 Відповісти
По сравнению с величайшим он был боссом, способным дать "пенделя" подчиненным.
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22.12.2020 18:21 Відповісти
Я думаю что люди , которые работают за границей , могут создать фонд , для смены власти , если 12 лярдов правильно распределить , эту гопоту можно сбросить . Главное , кто готов возглавить Украину , Ваня, Юлю не предлагать
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22.12.2020 18:15 Відповісти
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22.12.2020 20:04 Відповісти
Главное, чтобы те кто готовы возглавить Украину имели поддержку во всех регионах. Если в какой-то области Юго-Востока поддержки не будет, туда х*йло введёт войска.
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22.12.2020 20:05 Відповісти
Ой！
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22.12.2020 20:25 Відповісти
есть только один успешный кризисный менеджер - это пастор
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23.12.2020 01:00 Відповісти
И Петю тоже.
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22.12.2020 20:11 Відповісти
Казалось бы причем тут ЗЕ....
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Зелохи вы же соринку видели а самих брёвна плавают, как не мешают. Лохи лохи что же вы наделали
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22.12.2020 18:42 Відповісти
СБД від Пані-з-Лисячим-Писком.
(Для тих, хто не в курсі: СБД - симуляція бурхливої діяльності).
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22.12.2020 19:42 Відповісти
Детективные "истории". Лохам на развлечения и на развод. У Порошенко подобное было. И на инвалидных колясках в тюрьму возили, а одного и на кровати несли. И никого не посадили и на рабочие места вернули. Да ещё и дали компенсации за вынужденное отсутствие на работе. И здесь то же будет.
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22.12.2020 19:59 Відповісти
Є різниця, навіть дві: більшість зашкварених була в бігах. Худо-бідно якісь реформи проводилися.
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22.12.2020 20:07 Відповісти
Венедиктова не хочет поинтересоваться: откуда у "честного" Татарова, его папаши и всего семейства миллионное состояние, дорогая недвижимость, роскошный образ жизни?!
Правда Венедиктова и сама не может объяснить откуда у нее и мужа деньги и недвижимость. Воровка спасает такого же вора.
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22.12.2020 21:34 Відповісти
На обезьянник своих избирателей Вовка говорил, что снимет Венедиктову за отсутствие дел против коррупционеров и преступников, а в своем зажОПУзеркалье это зщашифровано значило - он ее снимет только на самом деле , если она тварей не спасет.
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22.12.2020 21:45 Відповісти
Итак, поздравляем Украину - опозажопу слилась в гибридном совокуплении с ОПУ и Украина получила новую официальную аббревиатуру с гадуюшником ЗЕленых тварейпод названием ЗАЖОПУ и под руководством Ермак-Зеленский-Татаров можно написать и так Татаров-Еермак-Зеленский - ДА КАКАЯ РАЗНИЦА - властная структура ЗАЖОПУ
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22.12.2020 21:50 Відповісти
на 1000% свой прокурор! Зе и фсбшний Ермак эффективно боряться с коррупцией и взяточниками.

Команда президента Зеленского, и сам Зе за полтора года пребывания у власти, превратилась в организованную преступную группировку, крышуемую непосредственно президентом (через "сливной бачок", - Венедиктову).
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22.12.2020 22:10 Відповісти
Татаров як і більшість офісу президента ,агент фсб ,і начальник Венедіктової під прикриттям.А до речі чого така мовчанка про генерала сбу якого розкрили спецслужби США.ЩО він фсбешник - повна тиша.😈
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22.12.2020 22:22 Відповісти
я сплю и вижу страшный сон... оказалось, что может быть тупее и грубее чем при яныке...
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22.12.2020 22:32 Відповісти
А пдрс-зелені притихли бо сюди Порошенка ніяк неможливо приліпити!
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22.12.2020 22:36 Відповісти
Параша тут ні до чого ,запитай в любого парашобота !😆
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22.12.2020 22:39 Відповісти
А вони вже давно в такі новини не заходять. Татьяну Лайф можна побачити лише в «жовтих новинах» як сьогодні про затримання повій, та про шедеврального Навального. Україна їх вже не цікавить, вони її злили кловану та вмили брудні руки.
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22.12.2020 23:20 Відповісти
Всё это бл??ство может разрулить только Порох.
Как задрало это т упое совковое быдло!!!!!
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22.12.2020 23:08 Відповісти
Реакция як у собаки Павлова куме.
-Так.Тренована
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22.12.2020 23:49 Відповісти
Придурки доиграются и получат звизды, когда у дедушки Байдена и Тоши Блинкена дойдут до них руки)
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22.12.2020 23:54 Відповісти
Говорили балакали, (обіцяли) сіли та й заплакали....?!Ворон ворону...??!Обіцянка цяцянка а дурному й радість...?
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23.12.2020 00:37 Відповісти
Любопытно, что в ОП Татаров был по важному делу - в понедельник вечером на экстренном заседании Кабмин назначил главой Государственной фискальной службы Вадима Мельника, кандидатуру которого поддержал в ОП Татаров. У них оказалась давняя история знакомства со времен Януковича, когда Мельник занимал пост начальника управления по расследованию особо важных дел ГФС. Зе назначает ставлеников зека януковича.

Таким образом, Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского,
и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности.

Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие немощного президента,
который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен януковича -Портновым.
Вообщем Зеленский боится уволить Татарова, потому что это испортит его отношения с марионеткой кремля Портновым.
Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга. Зе дно и лохи кто голосовал за него.
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23.12.2020 00:49 Відповісти
Что охраняешь - то и имеешь - 100-процентный прокурор!
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23.12.2020 09:34 Відповісти
А я так рассчитывала не увидеть эту косоглазую кошку в следующем году на посту Генпрокурора! Да куда там! Она так начала рыть землю, что похоже, шефу это понравится. Почти ценой жизни защищает тАТАРОВА от справедливого возмездия! И плевать ей на репутацию!
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23.12.2020 13:14 Відповісти
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