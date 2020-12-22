Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника генпрокурора, - Бутусов
Грищук підписав запобіжний захід для Татарова - і Венедіктова позбавила його статусу в.о. заступника Генерального прокурора.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні о 14:00 заступник голови Офісу Президента з питань правоохоронних органів Олег Татаров запрошений у НАБУ для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу на період слідства у вигляді тримання під вартою або внесення застави в розмірі 10 мільйонів гривень. Сьогодні клопотання щодо Татарова надійде до Вищого антикорупційного суду.
Клопотання Грищук підписав учора. І вчора ж Генеральна прокуратура ухвалила рішення про скасування свого наказу від серпня 2020-го про призначення Максима Грищука виконувачем обов'язків голови Спеціальної антикорупційної прокуратури та заступника Генерального прокурора.
Джерела Цензор.НЕТ у САП кажуть, що статус глави САП Максим Грищук, попри скасування наказу, не втрачає. Грищук також залишається процесуальним керівником у справі Татарова, тут також без змін. Він втрачає тільки статус в.о. заступника Генерального прокурора, який був у Грищука чотири місяці. Закон не передбачає статус в.о. заступника генпрокурора, тому формально Генпрокуратура просто виправляє свій наказ, і це виправдане рішення. Але питання тільки одне - а чому виправити наказ ГПУ вирішила лише зараз? Саме того дня, коли Грищук підписав запобіжний захід для Татарова і через чотири місяці дії наказу? Збіг? Не думаю.
Як і раніше, Генпрокурор Ірина Венедіктова не повернула до складу групи процесуальних керівників чотирьох прокурорів, які керували справою Татарова із самого початку. Щодо цих прокурорів, включно з Романом Симківим, проводиться службова перевірка.
Очевидно, апаратні інтриги навколо САП прямо або побічно пов'язані із ситуацією навколо справи Олега Татарова і справи глави Окружного адмінсуду Павла Вовка. Вовк продовжує переховуватися, будучи оголошеним у розшук, і робить це явно за підтримки влади. Татаров продовжує працювати в Офісі Президента, і жодних рішень про його відсторонення ОП неопубліковано", - розповів Бутусов.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 18 грудня керівник САП Грищук підписав підозру заступникові голови ОП Татарову у справі про заволодіння майном Нацгвардії. Детективи НАБУ і САП вручили Татарову підозру. При цьому нардеп Гончаренко повідомляє, що детективів не пускали в будівлю Офісу Президента. А головний редактор Цензор.НЕТ Бутусов стверджує, що Татаров зник, його немає ні вдома, ні на роботі, і підозру передали за місцем служби.
Сам Татаров спочатку пообіцяв у Telegram "пройти цей шлях, довести невинуватість і гідно відповісти". Пізніше додав, що санкцій на його затримання ніхто не давав.
Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Татаров продовжує працювати у звичайному режимі, а співробітників НАБУ в будівлю ОП не пустили, "оскільки їхні прохання точно виходили за межі законних процедур".
21 грудня Татаров прийшов на допит в НАБУ, а Подоляк заявив, що Татаров написав заяву про призупинення повноважень на час слідства.
Будь ласка, зачекайте...
на рашу-паРашу, кацапка прищуренная, на историческую родину-уродину, на рашу-паРашу, на обосРаху пилять!
(Для тих, хто не в курсі: СБД - симуляція бурхливої діяльності).
Правда Венедиктова и сама не может объяснить откуда у нее и мужа деньги и недвижимость. Воровка спасает такого же вора.
Команда президента Зеленского, и сам Зе за полтора года пребывания у власти, превратилась в организованную преступную группировку, крышуемую непосредственно президентом (через "сливной бачок", - Венедиктову).
Как задрало это т упое совковое быдло!!!!!
-Так.Тренована
Таким образом, Офис президента до сих пор не взял на себя ответственность за обвинение в коррупции одного из ближайших сотрудников Зеленского,
и не принимает никаких решений об отстранении подозреваемого в коррупции от должности.
Заявления пиарщиков призваны скрыть бездействие немощного президента,
который боится убрать Татарова и тем самым обрушить конструкцию своих отношений с экс-замглавы АП времен януковича -Портновым.
Вообщем Зеленский боится уволить Татарова, потому что это испортит его отношения с марионеткой кремля Портновым.
Тот, кто пришел к власти под лозунгом нетерпимости к коррупции, проявляет беспомощность, когда надо принимать решения по подозреваемому коррупционеру из своего близкого круга. Зе дно и лохи кто голосовал за него.