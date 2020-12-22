Поставки води в окупований Крим можливі лише в разі оголошення ООН або Червоним Хрестом гуманітарної катастрофи на півострові, - Резніков
Україна відновить водопостачання Криму тільки після деокупації півострова. Однак поставки в складі спеціальних конвоїв можливі в разі гуманітарної катастрофи.
Про це в інтерв'ю "Суспільному" заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Тут навіть нема чого обговорювати: буде деокупація Криму - буде вода", - зазначив Рєзніков.
Водночас він підкреслив, що якщо ООН і Червоний Хрест заявлять про гуманітарну катастрофу, тоді на півострів направлять конвої і воду в цистернах під контролем гуманітарних місій.
"Ніхто не буде поїти водою військові бази, виробництво мілітаризованого Криму. В Криму запасів питної води для мирного населення достатньо", - додав віцепрем'єр.
Будь ласка, зачекайте...
і до того ж саме анексія привела до гуманітарної катастрофи, бо до неї там води вистачало
ветоболт положила.
За ситуацію в криму відкповідає окупант. І нехрін маніпулювати. Хочуть води, хай визнають крим українським.
Вам, як завжди, і думати не потрібно. Порох все продумав до вас.
Можемо запропонувати лише каміння з неба, як ви і замовляли.
А мода не выбирает различия, мода работает с планетой, это физическая величина, это законы электродинамики. Т.е под прицелом не только Крым, а и земли Херсонской и Одесской ....ВОЛОСТИ!...правильное слово, может спохватятся. Т.е. если вы возмете экваториальный пояс, то это наиболее значимые изменения.
Поэтому делать такие обещания без просчетов динамики изменений водоорошения, а у вас нет программ для их просчета, у вас даже спутников погоды нет....крайне опрометчиво.
Нук зеленые это заявляют....
оон завтра проголосует, что там катастроффа.
После того местные комментаторы брызгали слюнной в сторону Армении,я понял,что переживать по поводу Путина,Добкина,Шария,Зеленского и Медведчука не стоит,пускай об этом заботиться сами чистокровные Украинцы.А я вместо нашей армии лучше помогу армянской.Удачи вам придурки))))
В цей же рік: ЧХ заявив про гумкатастрофу в бдокадному Ленінграді, гітлер направив ешелони з провіантом голодаючим, та сама історія в Сталінграді, тепер сталін годує оточену армію Паулюса. Взагалі, та війна коли-небудь закінчилася?