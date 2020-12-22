ВРП призначила суддю Майдану Зайця, який не пройшов оцінювання на доброчесність, довічним суддею Святошинського суду Києва

Суддя Тарас Заєць, який переслідував активістів Майдану, в доброчесності якого засумнівалися міжнародні експерти, не давши йому стати суддею Вищого антикорупційного суду, може стати суддею Святошинського райсуду Києва.

Про це заявив адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Вища рада правосуддя продовжує плювати на Конституцію, яка передбачає, що суддею може бути призначений лише доброчесний суддя, який підтвердив відповідність займаній посаді. Минулого разу вона призначила суддю Майдану Віктора Кицюка, який навіть не проходив оцінювання. Сьогодні ВРП призначила довічно чергову партію суддів, які не пройшли процедуру оцінювання. Серед них ще один суддя Майдану Тарас Заєць", - повідомив Маселко.

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Він зазначив, що Заєць намагався стати суддею ВАКС, але Громадська рада міжнародних експертів засумнівалася в його доброчесності, з чим погодилася і Вища кваліфкомісія.

"Тоді він вилетів з конкурсу. Через два місяці без міжнародників колегія ВККС вирішила, що у нього вже все нормально з доброчесністю. Але у зв’язку з наявністю негативного висновку Громадської ради доброчесності його відповідність займаній посаді мала бути підтверджена 11-ма голосами пленарного складу ВККС. Цього ж не відбулось. Тому ВРП не має права призначати його та інших на посаду", - резюмує Маселко.

За його словами, координатор ГРД Михайло Жернаков уже подав позов про визнання таких дій незаконними.