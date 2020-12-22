Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі. ВIДЕО
Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно пояснює, чому російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. І чому від часів, коли це сказав Володимир Винниченко, анічогісінько не змінилося.
Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.
А оскільки ним захоплюються чимало тих, хто любить шукати "інших" і "добрих" росіян, то українські соцмережі накрила чергова хвиля захвату.
Тож саме час пошукати відповідей на злободенні питання. Хто такий Олексій Навальний для України і як він насправді до неї ставиться? Чому людина, яка є ворогом Путіна - не обов'язково друг для України? Хто в нас полюбляє шукати добрих росіян та коли це припиниться?
І чи справді нам треба так уважно стежити за розборками, які відбуваються між баштами Кремля? А як ви ставитеся до Олексія Навального й теорії про "хороших" росіян?
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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.
22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".
23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.
У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.
Будь ласка, зачекайте...
https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska
https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska
Мене вже тиждень муляє факт того, що в Національному музеї літератури України є стенд, присвячений Пушкіну і компанії росіян і висять цитати, від яких несе меншовартістю
указания ему отдать время тратят?
или совместные клоунады планировать заняты?
навальный это клоун кремля
ручная аппазиция не более того
да им похер на те потери
а больше ничего не потеряли
да и это под сомением
Враг - это 140 миллионов уйопков за нашей северо-восточнной границей.
зы и хороший руSSкий, это не бухающий бояру кацап, а дохлый кацап.
1. Крым чей?
2. Ты веришь в то, что став президентом РФ, Навальный вернет Крым Украине?
Заради України.
Хоча: «Какая разніца»?
Ти голосував/не ходив, за Зеленського, «против Порошенка».
Так?
1. Почему оно - именно то, как я его назвал? Это не оскорбление, это констатация факта. Поскольку ЭТО существо в ответ на адекватный комментарий не пишет по существу, а переходит на личности, ТЫкает, использует слова из быдляцкого лексикона. Что типично для жителей запоребрика и их потомков, пригревшихся у нас.
2. Оно не понимает, что Навальный - НЕ ДРУГ, он - ВРАГ.
И никогда не поймет. А когда этот ""оппозиционер" станет новым ******, то этот "https://censor.net/ru/user/466090" сменит ник на ещё какую-то абракадабру и будет утверждать, что оно никогда за Навального не топило. Как вот сейчас куда-то подевалось две трети тех, кто голосовал за голобородька и его слуг.
Посему - в спам!
1. Це не Навальний анексував Крим, а *****.
2. Це не Навальний вбив 13 000 українців на Донбасі, а *****.
3. Чувак, Навальний в 2014 звернувся до Світового суспільства, з вимогою застосувати санкції до *****.
4. Чувак, хто на россії проголосує за кадидата в президенти, лозунгами якого будуть:
«Я поверну Україні Крим, і поверну захоплену россією частину Донбассу »?
5. Нападки на Навального тут, це латентна підтримка *****.
6. Хаос і розбрат в країні ворога України - россіі, в інтересах України.
Кєрґуду?
Это сделали 140 миллионов московитов - одни своими руками, другие их поддерживая и прославляя.
Вы, видимо, этого не поймёте даже тогда, когда в кремле одно ***** сменят на другое.
Ще раз, -захоплення Криму і Донбассу проходило по команді *****.
А не Навального.
У зелохів з'явився новий кумир, бо Янелох вже нє тот.
Так що це звична справа на Росії, - війна силових структур.... Можливо ми спостерігаємо такий же сценарій.... Недарма він у бункері засів....і короновірус тут схоже ні до чого...
Очевидно, що Льоху "ведуть" спецслужби (точніше, веде якась частина ФСБ із путінських заколотників + можливо західні спецслужби).... Не "вели" Нємцова, бо вся його обізнаність в кремлівських справах, базувалася виключно на тих старих зв"язках в кремлівських елітах, коли він ще був заступником премьєр-міністра та можливим правоприємником Єльцина...
А Навальний, в російській політичній тусовці, - ніхто..... Але на порядок більше володіє інформацією про кремлівські справи, чиновників, олігархів, їхні статки, аніж знав сам Борис Нємцов... Таку інфу, тим більше в закритій, путінській Росії, можна одержувати тільки з допомогою спецслужб....
У відкритому доступі навряд чи такі фото в мережі отримаєш...
Сегодня смешно подумать, что Надю на полном серьёзе двигали в президенты.