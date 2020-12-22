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Новини
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Крим (14082) отруєння (941) путін (23325) росія (63589) Навальний (612) Данилюк-Ярмолаєва (362)

Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно пояснює, чому російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. І чому від часів, коли це сказав Володимир Винниченко, анічогісінько не змінилося.

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

А оскільки ним захоплюються чимало тих, хто любить шукати "інших" і "добрих" росіян, то українські соцмережі накрила чергова хвиля захвату.

Тож саме час пошукати відповідей на злободенні питання. Хто такий Олексій Навальний для України і як він насправді до неї ставиться? Чому людина, яка є ворогом Путіна - не обов'язково друг для України? Хто в нас полюбляє шукати добрих росіян та коли це припиниться?

І чи справді нам треба так уважно стежити за розборками, які відбуваються між баштами Кремля? А як ви ставитеся до Олексія Навального й теорії про "хороших" росіян?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для порталу "Цензор.НЕТ", в нас нічого особистого - тільки факти.

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.

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Топ коментарі
+31
Хороший руский...это мертвый руский...
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22.12.2020 15:13
+14
Навальный такой же опозиционер , как Жириновский или Собчак!!!! Бред ФСБ для своих колхозников!!!
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22.12.2020 15:30
+13
Навальний- звичайний російський неонацист.
Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе - Цензор.НЕТ 9757
Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе - Цензор.НЕТ 6801
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22.12.2020 15:18
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Хороший руский...это мертвый руский...
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22.12.2020 15:13 Відповісти
Попадались по жизни (большую часть какой прожил) и нормальные, но в общем подавляющее большинство московитов , это злобные автоматы для расширения контролируемой территории, или те, кто не может непосредственно захватывать, но всемерно благословляющие сородичей под всякими благовидными предлогами.
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22.12.2020 15:29 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 4886
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23.12.2020 13:44 Відповісти
Не знаю як русскій, а що до кацапа то точно сказано...
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22.12.2020 15:31 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 6830
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22.12.2020 21:22 Відповісти
а хіба є різниця?
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23.12.2020 08:58 Відповісти
Є, і дуже велика. Взагалі то кацап це не національність, це стан. Про мозок не говорю, там його взагалі немає
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23.12.2020 19:04 Відповісти
немає, всі ті ніби відмінності від лукавого. т.з. рузне може прикидатись, що друг, брат і взагалі ніби Україну любить, бо у нього навіть якийсь предок звідти, а в зручний момент встромить ножа в спину.
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23.12.2020 19:55 Відповісти
Я бы уточнил:хороший россиянин-дохлый россиянин
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22.12.2020 22:04 Відповісти
https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska

https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska Яна Супоровська @YanaSuporovska

https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska https://mobile.twitter.com/YanaSuporovska



Мене вже тиждень муляє факт того, що в Національному музеї літератури України є стенд, присвячений Пушкіну і компанії росіян і висять цитати, від яких несе меншовартістю
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22.12.2020 15:17 Відповісти
У него русскости чуть.
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22.12.2020 15:49 Відповісти
Навальний- звичайний російський неонацист.
Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе - Цензор.НЕТ 9757
Проект "Без цензуры": Навальный. Путин. Трусы. Почему хороших "русских" не существует в природе - Цензор.НЕТ 6801
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22.12.2020 15:18 Відповісти
диды зиговали.
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22.12.2020 15:19 Відповісти
Но , для нас , враг нашего ВРАГА , ***** , временно наш сообщник .
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22.12.2020 16:07 Відповісти
собственно я не против Лешега.. пусть резвится.
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22.12.2020 16:19 Відповісти
Сообщники как раз у пуйла, а для нашей страны Навальный полезен лишь тем, что немного отвлекает на себя внимание путлера и его своры.
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22.12.2020 17:45 Відповісти
чем он отвлекает их внимание?
указания ему отдать время тратят?
или совместные клоунады планировать заняты?
навальный это клоун кремля
ручная аппазиция не более того
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23.12.2020 00:15 Відповісти
Не думаю, что публичное макание членов кооператива "Озеро" в их нажитые непосильным трудом дворцы по всему миру - гениальный ход кремля по имитации оппозиционной деятельности. Это граничит с мазохизмом.
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23.12.2020 09:50 Відповісти
репутационные потери?
да им похер на те потери
а больше ничего не потеряли
да и это под сомением
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24.12.2020 18:32 Відповісти
То есть изобличение воровства топ чиновников и самого путина, на которое нечем ответить - это все в интересах путина? Если ему пох то, что ты называешь "репутационными потерями", то пиарить Навального тем более никакого смысла нет, у путлера свои дочери есть и логичнее передать монархическую власть по наследству своим детям, чем играть в оппозицию. В общем, твои аргументы не выдерживают критики.
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25.12.2020 12:58 Відповісти
Вика, враг - НЕ ТОЛЬКО пУТИН.
Враг - это 140 миллионов уйопков за нашей северо-восточнной границей.
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22.12.2020 20:45 Відповісти
По моему эта российско-нацистская сволочь даже во временные сообщники не подходит Украине
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22.12.2020 22:08 Відповісти
Навальный такой же опозиционер , как Жириновский или Собчак!!!! Бред ФСБ для своих колхозников!!!
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22.12.2020 15:30 Відповісти
На жаль, багато наших колгоспників теж на це ведуться.
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22.12.2020 16:02 Відповісти
Багато це 73%
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22.12.2020 16:56 Відповісти
там навальний. ось фсб да,класно труси пере.
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22.12.2020 15:33 Відповісти
Гарним москалям - гарні труни, поганим - пакети з під сміття.
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22.12.2020 15:37 Відповісти
пока фанерная служба занята стиркой трусов оппозиции-рахе некогда отвлекаться.и нам на руку

Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 5089
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22.12.2020 15:40 Відповісти
Фартук, шкарпетки, капці і пляшка. Порошок, як відволікаючий елемент, що перспектива є. Маскальський натюрморт))
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22.12.2020 19:18 Відповісти
какой же у нее противный голос, прям сверлит мозг.
зы и хороший руSSкий, это не бухающий бояру кацап, а дохлый кацап.
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22.12.2020 15:43 Відповісти
да! я не раз пиSSSал шо SSS Буткевичем она как-то не так высоко ноту берет, а SSSаса, ну, одна - аж режет блин - лучшая оналитега чо. правда лучше ее читать а не SSSлушать то.
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22.12.2020 16:42 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 2651
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22.12.2020 15:47 Відповісти
Новина року на Росії - "як ***** обляпав труси Навального"...
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22.12.2020 15:52 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 9199
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22.12.2020 15:53 Відповісти
Был один Борис Немцов ( и несколько его товарищей и единомышленников), тот без всяких нюансов говорил что Крым это Украина а РФ и Путин это агрессоры. Поэтому его в итоге и убили. Все остальные это либо маргиналы типа Явлинского или тем более Касьянова. Навальный же это просто другой "путин", " новое лицо путинизма" для него Крым это Раша, а Украина это окраина российского мира.
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22.12.2020 15:58 Відповісти
Вскрытые Навальным факты его отравления, многомиллионные просмотры этого безоговорочно шедеврального по своему содержанию видео, заставляют задуматься тех, кто поверил в путенскую ложь , что и убийство Немцова 'путенуневыгрдно'. Это эффект разорвавшейся бомбы. путлер действует так не впервые. Убийств на нем немеряно. Только за это нужно поблагодарить Навального. путен наш общий враг, и этим все сказано.
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22.12.2020 22:47 Відповісти
Немцов не русский. У него в отличие от некоторых полуевреев, вроде Жирика, и мать и отец чистокровные евреи.
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23.12.2020 07:27 Відповісти
А ось Єльцин кожного ранку, згідно його слів, вставав з думкою :"Як же ж там Україна? Чим ми можемо їй допомогти? ". Бг-г-г... Ніколи вже не повірю жодному слову кацапні - нехай (з іхніх же слів) демократичноі, ліберальної, свободолюбивої. Нормального кацапа не буває і бути не може. Свій рот він відкриває лише, щоб вчергове збрехати. Крапка.
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22.12.2020 16:01 Відповісти
Есть. В морге.
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22.12.2020 16:10 Відповісти
Неправда. Хорошие русские существуют. Шендерович, Гозман, Шехтман, Альбац...
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22.12.2020 16:18 Відповісти
Всі хозари теж "рускіє". але в Україні себе назвали євреями.
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22.12.2020 17:03 Відповісти
хорошэроссы
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22.12.2020 16:45 Відповісти
Уже 13 млн просмотров видео Навального . Это бомба и явка с повинной. Просто жесть, Все, кто пишет гадости пр*тив Навального , мягко говоря, неправы.
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22.12.2020 17:37 Відповісти
Два вопроса:

1. Крым чей?
2. Ты веришь в то, что став президентом РФ, Навальный вернет Крым Украине?
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22.12.2020 17:47 Відповісти
Я не знаю, что будет дальше, но сейчас враг моего врага - мой друг. Навальный совершил немыслимое. Благодаря эффекту неожиданности , плюс тупости объекта разговора, он выяснил и подтвердил то, что и так все знали. Я, например, с первого дня писала, что только благодаря пилоту Навальный остался жив. Нужно решать вопросы по мере поступления. Сейчас Навальный - бомба на территориии противника. Я аплодирую ему , молодец просто, красавчик.
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22.12.2020 18:07 Відповісти
Ви питаєте в одеської зелебобки, яка підтримує Зе лише тому, що це її наближує до малоросії
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22.12.2020 19:20 Відповісти
Вчіться приймати допомогу ситуативних союзників.
Заради України.
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22.12.2020 20:40 Відповісти
Ага, совок и Германия в 39-ом тоже были "ситуативными союзниками"
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22.12.2020 20:49 Відповісти
Чувак, ти умисно плутаєш поняття злодії змовники, і союзники.
Хоча: «Какая разніца»?
Ти голосував/не ходив, за Зеленського, «против Порошенка».
Так?
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22.12.2020 21:58 Відповісти
Пару слов про морального урода с ником "https://censor.net/ru/user/466090"
1. Почему оно - именно то, как я его назвал? Это не оскорбление, это констатация факта. Поскольку ЭТО существо в ответ на адекватный комментарий не пишет по существу, а переходит на личности, ТЫкает, использует слова из быдляцкого лексикона. Что типично для жителей запоребрика и их потомков, пригревшихся у нас.
2. Оно не понимает, что Навальный - НЕ ДРУГ, он - ВРАГ.
И никогда не поймет. А когда этот ""оппозиционер" станет новым ******, то этот "https://censor.net/ru/user/466090" сменит ник на ещё какую-то абракадабру и будет утверждать, что оно никогда за Навального не топило. Как вот сейчас куда-то подевалось две трети тех, кто голосовал за голобородька и его слуг.
Посему - в спам!
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25.12.2020 11:22 Відповісти
Ворог мого ворога - мій друг. Ми так давно живемо з початку 2014, але через людей, які не мають клепку в голові набридло постійно починати з початку. Тому треба спочатку подивитися на ситуативних "друзів"
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22.12.2020 20:50 Відповісти
Чувак:
1. Це не Навальний анексував Крим, а *****.
2. Це не Навальний вбив 13 000 українців на Донбасі, а *****.
3. Чувак, Навальний в 2014 звернувся до Світового суспільства, з вимогою застосувати санкції до *****.
4. Чувак, хто на россії проголосує за кадидата в президенти, лозунгами якого будуть:
«Я поверну Україні Крим, і поверну захоплену россією частину Донбассу »?
5. Нападки на Навального тут, це латентна підтримка *****.
6. Хаос і розбрат в країні ворога України - россіі, в інтересах України.
Кєрґуду?
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22.12.2020 19:51 Відповісти
Это не ***** сделал всё то, о чём Вы написали.
Это сделали 140 миллионов московитов - одни своими руками, другие их поддерживая и прославляя.
Вы, видимо, этого не поймёте даже тогда, когда в кремле одно ***** сменят на другое.
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22.12.2020 20:55 Відповісти
Чувак, навіть у мавпятнику є ієрархія, і абізяни ходять під вошдьом.
Ще раз, -захоплення Криму і Донбассу проходило по команді *****.
А не Навального.
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22.12.2020 22:04 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 3180
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22.12.2020 21:26 Відповісти
Харошиє русскіє, це як крапельки кришталево чистої води у купі г.вна...і щоб насолодитися смаком цих кришталево чистих крапель, треба цю купу г.вна з'їсти.
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22.12.2020 22:33 Відповісти
Вбийте вже цього Бутєрбродного, може хоч тоді я йому повірю.
У зелохів з'явився новий кумир, бо Янелох вже нє тот.
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22.12.2020 23:11 Відповісти
Разборки не между башнями хренля, а между преступными группировками, которые борются за власть и деньги в несчастной русне.
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22.12.2020 23:41 Відповісти
Більше схоже на двіж в самій ФСБ, ГРУ....При СРСР був такий перший секретар, виходець із КГБ.... Андропов.... Кажуть його також травонули.... Одні кажуть, що це був Щелоков, міністр МВД... інші - що це хтось із "своєї" гебні.... Берія, після смерті Сталіна, також хотів захопити владу разом із московськими мєнтами, але Хрущов підігнали Армію під Москву і заарештував Лаврентія... потім стратив
Так що це звична справа на Росії, - війна силових структур.... Можливо ми спостерігаємо такий же сценарій.... Недарма він у бункері засів....і короновірус тут схоже ні до чого...
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23.12.2020 02:51 Відповісти
Візміть будь-якого українського блогера-розслідувача і скажіть, щоб він назавтра десь добув ФОТО, АДРЕСИ та ТЕЛЕФОНИ окремих співробітників СБУ... Це практично неможливо, бо ця інформація з обмеженим доступом....

Очевидно, що Льоху "ведуть" спецслужби (точніше, веде якась частина ФСБ із путінських заколотників + можливо західні спецслужби).... Не "вели" Нємцова, бо вся його обізнаність в кремлівських справах, базувалася виключно на тих старих зв"язках в кремлівських елітах, коли він ще був заступником премьєр-міністра та можливим правоприємником Єльцина...
А Навальний, в російській політичній тусовці, - ніхто..... Але на порядок більше володіє інформацією про кремлівські справи, чиновників, олігархів, їхні статки, аніж знав сам Борис Нємцов... Таку інфу, тим більше в закритій, путінській Росії, можна одержувати тільки з допомогою спецслужб....
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23.12.2020 02:29 Відповісти
Ви подібно Путіну недооцінюєте нові можливості здобуття інформації в прозорому світі. Хто нехтує технологіями той програє.
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23.12.2020 17:40 Відповісти
Там ше є одна річ, яка вказує, що навального ведуть спецслужби. Фотографії цієї викритої групи Вони всі стандартні...3х4... тобто взяті із документів...
У відкритому доступі навряд чи такі фото в мережі отримаєш...
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24.12.2020 07:13 Відповісти
Из Навального лепят героя (и будущего президента) как в своё время лепили из Савченко.
Сегодня смешно подумать, что Надю на полном серьёзе двигали в президенты.
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23.12.2020 05:53 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі - Цензор.НЕТ 9632
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23.12.2020 06:05 Відповісти
Дело даже не столько в самом Навальном, а в том, что Путлеровские методы сведения счетов с неугодными политиками были озвучены для всего мира в более чем доходчивой форме. В том, что рашенфюрер обгадившись и показал всему миру своё ничтожество.
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23.12.2020 07:26 Відповісти
как же задрали уроды "срав.нивающее" плешивое ничтожество и Гитлера. чтоб вы сдохли дебилы.
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25.12.2020 15:54 Відповісти
Путин хочет уходить по разным причинам и ему не нужны внесписочные претенденты на власть, как бы нереальны были их шансы на попадание в Кремль.
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23.12.2020 16:40 Відповісти
Это доказывается и гибелью Немцова, и отравлением Навального: яркие коммуникабельные личности в два счета обыграют облезлых лысых косноязычных чекистонов - "путинских наследников" - на любых более-менее настоящих выборах.
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23.12.2020 16:45 Відповісти
 
 