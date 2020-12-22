Проєкт "Без цензури": Навальний. Путін. Труси. Чому гарних "русских" не існує в природі. ВIДЕО

Марина Данилюк-Ярмолаєва дотепно пояснює, чому російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. І чому від часів, коли це сказав Володимир Винниченко, анічогісінько не змінилося.

Російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував відео, в якому спілкується з начебто одним із працівників ФСБ, що стежили за ним і брали участь у спецоперації.

А оскільки ним захоплюються чимало тих, хто любить шукати "інших" і "добрих" росіян, то українські соцмережі накрила чергова хвиля захвату.

Тож саме час пошукати відповідей на злободенні питання. Хто такий Олексій Навальний для України і як він насправді до неї ставиться? Чому людина, яка є ворогом Путіна - не обов'язково друг для України? Хто в нас полюбляє шукати добрих росіян та коли це припиниться?

І чи справді нам треба так уважно стежити за розборками, які відбуваються між баштами Кремля? А як ви ставитеся до Олексія Навального й теорії про "хороших" росіян?

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Нагадаємо, 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало зле під час перельоту з Томська в Москву. Літак екстрено посадили в Омську, Навального було доставлено до лікарні і підключено до апарату ШВЛ. Він перебувавав у комі.

22 серпня Навального перевезли на лікування до Німеччини. 24 серпня німецькі лікарі повідомили, що Навального було отруєно. 2 вересня експерти виявили в результатах аналізів Навального сліди отрути групи "Новачок".

23 вересня Навального виписали з берлінської клініки "Шаріте". Сам російський опозиціонер вважає, що за його отруєнням стоїть Путін.

У грудні Bellingcat встановила імена групи вбивць із ФСБ, які отруїли Навального. Політик додзвонився до можливого учасника його отруєння Костянтина Кудрявцева. Частину розмови з Кудрявцевим Навальний опублікував у своєму відеоблозі. На записі Кудрявцев розповідає про деякі деталі операції - про те, що співробітники ФСБ обробляли одяг Навального, щоб прибрати сліди речовини, про те, що речовина швидко всмоктується і її сліди на шкірі виявити неможливо. Крім того, Кудрявцев сказав, що "фігурант вижив" тому, що дуже швидко посадили літак.