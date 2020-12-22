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Київрада (778) Кличко (3477) лікарі (1269)

Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом. Доплата медикам зросте до 5000 грн, - Кличко

Київрада підтримала виділення 400 млн на боротьбу з коронавірусом. Доплата медикам зросте до 5000 грн, - Кличко

Київрада з ініціативи мера Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплати медиків вторинної ланки медустанов з січня 2021 до 5000 грн і направила зекономлені 422 мільйонів гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19.

Таке рішення підтримали 115 депутатів, передає Цензор.НЕТ.

Депутати збільшити видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік. Так, із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, столичні лікарі будуть отримувати - 5000 гривень, медсестри – 4 000, молодший медперсонал – 2 000 гривень.

Відповідні зміни внесли в програму "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отримуватимуть близько 30 тис. медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року понад 1,6 млрд грн.

Також виділили 422 мільйони гривень на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування пацієнтів з гострим респіраторним захворюванням COVID-19. Гроші повинні бути використані до кінця цього року.

Читайте: Марина Порошенко про боротьбу з COVID-19: Столичні лікарні отримають додаткове фінансування ще до кінця року

"У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн. з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров'я киян", - сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував депутатам за підтримку такого важливого рішення для надання необхідної медичної допомоги і порятунку киян, хворих на коронавірус.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
Дякуємо, пані Марина.
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22.12.2020 15:28
+5
что творит Барыга-Мародер через свою сподручницу жену Марину !!!!!!

Дякуємо пані Марино, фракцію ЄС, загалом проукраїнську більшість та мера Клича !!!!

Кияни - розумні люди!
Ми зробили правільний вибір
Не пропадемо !

...
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22.12.2020 15:46
+3
Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен.
Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко,Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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22.12.2020 16:01
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Дякуємо, пані Марина.
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22.12.2020 15:28 Відповісти
Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете требует увеличить расходы на сферу здравоохранения в 2021 году на 450 млн гривен.
Об этом сообщила председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной политики Марина Порошенко,Источник: https://censor.net/ru/n3238273
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22.12.2020 16:01 Відповісти
Вчера об этом первым днём сказал Клычко, а Марина вечером. Поэтому вчера был молодец он. А сегодня она первая сказала и поэтому она молодец и ей благодарность.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
сказали -то оба, а вот будут ли доплаты? Сомневаюсь.
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22.12.2020 19:23 Відповісти
боюсь, что это тот случай, когда, как говорится, ни на хлеб не намажешь, ни в карман не положишь
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22.12.2020 15:40 Відповісти
ну таки да, здоров я ж "на хліб не намажеш", як отой асхвальт із дороги деякі намащують собі жирним слоєм......у банках в офшорах
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22.12.2020 15:48 Відповісти
Ну, привет. Сам преЗедент! заявил, что 5 000 это не бедность.
А тут депутаты киевсовета, без участия пРезидента, выделили добавку к зарплате в виде 5 000.
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22.12.2020 15:51 Відповісти
что творит Барыга-Мародер через свою сподручницу жену Марину !!!!!!

Дякуємо пані Марино, фракцію ЄС, загалом проукраїнську більшість та мера Клича !!!!

Кияни - розумні люди!
Ми зробили правільний вибір
Не пропадемо !

...
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22.12.2020 15:46 Відповісти
"Киевсовет [...] направил сэкономленные 422 миллиона гривен медицинского бюджета 2020г.на лечение больных covid-19". Медицинский бюджет сэкономлен, но направлен...Это правильно?
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22.12.2020 16:13 Відповісти
правильно. Не бюджет направлен, а 422 млн. направили
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22.12.2020 16:18 Відповісти
САМ НА ТАКУЮ ЖИВИ !!! ПРИДУРОК !!!
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22.12.2020 20:34 Відповісти
Молодец Кличко.
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23.12.2020 04:10 Відповісти
 
 