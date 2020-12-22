Вакцинацією проти COVID-19 протягом 2021-2022 рр. планують охопити 50% населення України, - ЦГЗ
Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.
"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", — наголосив в.о. глави ЦГЗ Ігор Кузін.
Кузін зазначив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а її проведення не буде заважати проведенню рутинної вакцинації за календарем щеплень.
За його словами, мета цього плану - протягом 2021-2022 рр. охопити вакцинацією проти COVID-19 не менше 50% населення України (20 млн осіб).
Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:
1) січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
2) квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;
3) червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;
4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України.
Будь ласка, зачекайте...
А то мало ли...
- если наш чиновник пообещал 2022-й, то потерпите минимум до 2025-го, а то и вообще до полного изничтожения этой заразы вместе с половиной старшего поколения Украины...
По данным экономиста из исследовательского подразделения британского издания https://www.economist.com/ The Economist Group Агаты Демараис, Украина - единственная европейская страна, которая не сможет получить широкий доступ к вакцине от https://www.obozrevatel.com/topic/koronavirus-2019-ncov/ коронавируса не то, что в марте 2021 года, как об этом https://www.obozrevatel.com/society/stepanov-v-ukraine-v-nuzhno-privit-21-mln-chelovek-no-vaktsinu-poluchat-lish-4-mln.htm говорят в украинском Минздраве , но и в следующем году в принципе.
Аналитики утверждают - широкомасштабная вакцинация у нас начнется лишь с апреля 2022 года и продлится весь 2023-й. Соответствующую инфографику Агата Демараис обнародовала на своей странице в https://twitter.com/AgatheDemarais/status/1337411827471355912 Twitter 11 декабря.
Почему Украина оказалась в конце очереди на вакцину, разбирался https://www.obozrevatel.com/ OBOZREVATEL .
В следующей инфографике от IDEA Initiative подробнее расписано, какие страныhttps://www.ignitetheidea.org/covid-reservedvaccines нажмите тут для увеличения картинки инфографики, где эти данные отображаются).
Почему так получилось?
Правительства "красных" стран, в том числе и украинское, до сих пор https://www.obozrevatel.com/society/ukraina-ne-zaklyuchila-dogovorov-na-zakupku-vaktsinyi-protiv-covid-19-pva.htm не подписали прямых соглашений на покупку вакцины с ведущими компаниями-разработчиками. Эту информацию подтверждает группа международных благотворительных организаций https://peoplesvaccine.org/ People's Vaccine Alliance .
Сообщается, что 270 000 человек смогли записаться на прием.