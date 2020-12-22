Вакцинацією проти COVID-19 протягом 2021-2022 рр. планують охопити 50% населення України, - ЦГЗ

Оперативний штаб Міністерства охорони здоров'я з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ.

"Цей документ буде гнучким, його будуть актуалізувати залежно від ситуації з COVID-19, оновлених даних по вакцинам, від доступності самої вакцини проти хвороби, а успіх його реалізації напряму залежить від партнерства і тісної співпраці з регіональними закладами охорони здоров’я, місцевими органами влади, лікарями та громадськістю", — наголосив в.о. глави ЦГЗ Ігор Кузін.

Кузін зазначив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде добровільною для всіх груп населення і професійних груп ризику, а її проведення не буде заважати проведенню рутинної вакцинації за календарем щеплень.

За його словами, мета цього плану - протягом 2021-2022 рр. охопити вакцинацією проти COVID-19 не менше 50% населення України (20 млн осіб).

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Планом затверджено 4 етапи вакцинації населення:

1) січень–квітень 2021 року — люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;

2) квітень–червень 2021 року — люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

3) червень–вересень 2021 року — люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

4) вересень 2021 — березень 2022 року — люди із підвищеним ризиком інфікування та розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

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Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що основним завданням плану вакцинації проти коронавірусу є охоплення 50% населення України.