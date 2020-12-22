Командира в/ч у Чугуєві Глазунова відправили в СІЗО через катастрофу Ан-26 з курсантами
Печерський райсуд Києва відправив під варту відстороненого командира військової частини А-4104 В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбалості та порушенні підготовки і правил польотів, які призвели до катастрофи літака Ан-26 і загибелі 26 військовослужбовців.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
Прокуратура просила взяти Глазунова під варту, а адвокат Сергій Рогозін просив залишити його на волі, стверджуючи, що той не збирається ховатися.
Рогозін підкреслив, що Глазунов є учасником бойових дій має нагороди від міністерства оборони. Крім цього, вона страждає на серцево-судинні захворювання.
За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів і дозволив проведення конвеєрних польотів - коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний.
"У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже в своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують в тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час", - сказав у суді Глазунов.
Крім цього, за версією слідства, на борту було 18 штурманів замість 10, а командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт.
"Що стосується Кишені. Я не мав права його перевіряти, бо я не маю допуску, у мене є допуск тільки на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир, і після контрольного польоту вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки", - говорить на це Глазунов.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.
На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.
Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
Будь ласка, зачекайте...
Министра обороны , Премьер - министра, командующего ВС ВСУ ?
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
Не имея приличных домов, туалетов, продуктов, КРАСНОЗАДЫЕ все годы лезут учить цивилизованные страны жизни, интригуют, шпионят, ПОДКУПАЮТ
У симоненко, сволочи которая четверть века в Раде мешала развиваться стране, ВСЁ ЕСТЬ!.
Олигархов содержать и в глаза им заглядывать
Министров - вредителей терпеть
И т д
Вот в Словакии с марта садят судей за корупцию , начальника полиции посадили
Идёт операция ОЧИЩЕНИЕ
Народ эгоистично инертный... подленько трусливый... , а остальное подавляющее большинство - тупой люмпен)
Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
Отправить летать на неисправных самолетах молодых ребят, которые ещё и аргументов не имеют , чтобы отказаться
Виноват командующий ВС ВСУ- это мое мнение
Добре, якби у нас були нові літаки, а він дав пацанам старий, я би погодився, а що робити, коли інших не має?
ДА НЕ ДУМАЛ НИКТО ТАМ ОБ ЭТИХ РЕБЯТАХ . И сейчас не думают . А купят , чтобы потом в тюрьме не сидеть . ЭТО ПРОСТО ТУПОЙ СОВКОВЫЙ ПОДХОД к жизням подчиненных
Армія, віра, мова, це ж не їхнє? Навіщо воно малоросам?
Ты лучше покритикуй министра мусарни Рюкзака Авакава, при котором обливали кислотой, насиловали в мусарне, стреляли по банкам, а убили ребенка, крышуют проституцию, исчезает 8 кг кокса из 50 конфискованных, а это дерьмо как сидело, так и продолжает сидеть в министерском кресле. При том, что его барыга-сынок вхож (вдруг) в руководящие кабинеты с предложением навариться на рюкзаках... Вот это твоя тема, Софа. Не обижайся...
Я о фразе офицеров « честь имею» пишу.
В Европе и премьер министры в отставку уходят из-за не таких трагедий
Вот только представь себе: штепа под следствием и на свободе. Гепа под следстаием благополучно воровал. А командира части - в кутузку. Ты понимаешь всю степень абсурда???
Просто ,при всеобщей разболтанности в последние годы , надо постоянно поднимать вопросы об ответственности первых лиц, а не стрелочников.
Пример , сколько гибнет народа в пожарах - виноват МЧС МВ - первое лицо Аваков
В Европе нет такого количества пожаров и смертей . Но об этом все молчат .
там не закрывают заранее юшку в надежде,что пока будем спать-оно еще потлеет,теплее будет,бо уголь же дорогой.
а ты в курсе,что в селах массово переходят обратно с газового на твердотопливное отопление,бо никаких финансовых ресурсов нет оплачивать неподьемный газ?
Многие имеют только камин.
А вот , когда горят дети в домах - тут всё-таки вина МЧС
А за что им зарплату платят ? 😀
Михайло Забродський
25 вересня цього року. Авіакатастрофа навчального літака Харківського інституту ПС. Загиблі курсанти і екіпаж. Біль і розпач. Версії та загадки. Звинувачення і домисли.
Робота державної комісії. 26 загиблих. Висновки експертів. Чутки і плітки. Як завжди краще за всіх все знають ті, хто там не був. Сумбурні заяви і звинувачення без підстав. Похорони.
Кінець листопада. Закінчення роботи комісії. Висновки. Висновки майже на десяти аркушах. Головна теза - комбінація причин. Винні всі. Організація польотів із порушеннями. Організація підготовки із зауваженнями. Підготовка екіпажу недостатня. Дії екіпажу неоднозначні. Порушення в організації навчального процесу в ХУПСі. Біль не менша. Загиблих не повернути.
21 грудня. Найдовша ніч року. Винний призначений. Командувач Повітряних Сил ЗС України Сергій Дроздов. В минулу п'ятницю ДБР вручена підозра в халатності. Сьогодні - клопотання про запобіжний захід.
Генерал-полковник. Більше сорока років в армії. Лейтенант 1983 року випуску. Три бойових ордени. Два з них - за війну на Сході. Клопотання ДБР про запобіжний захід - домашній арешт.
Льотчик-винищувач. Шлях від командира ланки до першого заступника командувача ПС. Люстрований в 2014-му. Повернувся до строю на початку 2015. Звинувачується в халатності.
Командувач Повітряних Сил. Більше двох тисяч годин нальоту. Приблизно сорок п'ять тисяч підлеглих.
Від загиблого Ан-26Ш до командувача - десяток військових посадовців. Половина з них - генерали. Підозра для командувача - результат роботи бригади із майже п'ятдесяти слідчих ДБР.
На днях суд.
фиг вам...не получится.хотя положение и сложное.кроме устаревшей техники,ее острой нехватки,даже такой,дефицита запчастей-еще и эти вредители из дбр...
Потому ПЕРВОЕ ЛИЦО должно отвечать ( независимо от ранних заслуг)
Именно ему доверили свои жизни эти ребята.
Еще раз, о каеом аварийном АН идет речь???
понижения в должности было бы овердостаточно для любого командира.
А эти ребята были без пяти минут лётчиками
Значит виноват Дроздов
но дело не в том.я как раз и говорю,что такими действиями убивается любая инициативность командиров и инструкторов.а те в свою очередь,убьют ее в курсантах.а значит выпустят неподготовленных.
позорные упыри!
по нормальному и министру - бы пора в отставку
дроздову после такого ЧП нужно-бы было по частям мотатся , проверки устраивать , выявлять нарушения и злоупотребления