Командира в/ч у Чугуєві Глазунова відправили в СІЗО через катастрофу Ан-26 з курсантами

Печерський райсуд Києва відправив під варту відстороненого командира військової частини А-4104 В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбалості та порушенні підготовки і правил польотів, які призвели до катастрофи літака Ан-26 і загибелі 26 військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Прокуратура просила взяти Глазунова під варту, а адвокат Сергій Рогозін просив залишити його на волі, стверджуючи, що той не збирається ховатися.

Рогозін підкреслив, що Глазунов є учасником бойових дій має нагороди від міністерства оборони. Крім цього, вона страждає на серцево-судинні захворювання.

За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів і дозволив проведення конвеєрних польотів - коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову

"У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже в своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують в тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час", - сказав у суді Глазунов.

Крім цього, за версією слідства, на борту було 18 штурманів замість 10, а командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт.

"Що стосується Кишені. Я не мав права його перевіряти, бо я не маю допуску, у мене є допуск тільки на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир, і після контрольного польоту вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки", - говорить на це Глазунов.

Читайте: Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.