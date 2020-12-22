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Новини Авіакатастрофа під Чугуєвом
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авіакатастрофа (1082) арешт (2497) суд (11505) Харківщина (6053)

Командира в/ч у Чугуєві Глазунова відправили в СІЗО через катастрофу Ан-26 з курсантами

Командира в/ч у Чугуєві Глазунова відправили в СІЗО через катастрофу Ан-26 з курсантами

Печерський райсуд Києва відправив під варту відстороненого командира військової частини А-4104 В'ячеслава Глазунова. Його підозрюють у недбалості та порушенні підготовки і правил польотів, які призвели до катастрофи літака Ан-26 і загибелі 26 військовослужбовців.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

Прокуратура просила взяти Глазунова під варту, а адвокат Сергій Рогозін просив залишити його на волі, стверджуючи, що той не збирається ховатися.

Рогозін підкреслив, що Глазунов є учасником бойових дій має нагороди від міністерства оборони. Крім цього, вона страждає на серцево-судинні захворювання.

За даними слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів і дозволив проведення конвеєрних польотів - коли літак після здійснення одного вильоту не зупиняється, а конвеєром виконує наступний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: ДБР повідомило про підозру командувачеві ВПС Дроздову

"У цей день я був старшим першої зміни, старшим другої зміни був мій заступник. З 15:30 до 18:00 я був уже в своєму робочому кабінеті, працював з документами. Спостереження виконувала інша людина. Мене звинувачують в тому, що я давав команду на конвеєр? Я не давав команду на конвеєр. Її дає командир польотів. Так, старший зміни його контролює, може втрутитися і не допустити цього. Але я це зробити не міг, оскільки не був на місці в цей час", - сказав у суді Глазунов.

Крім цього, за версією слідства, на борту було 18 штурманів замість 10, а командир екіпажу Богдан Кишеня 11 місяців не практикував нічні польоти, а тому не мав бути допущеним на борт.

"Що стосується Кишені. Я не мав права його перевіряти, бо я не маю допуску, у мене є допуск тільки на літак Л-39. Безпосередньо його підготовкою займається керівник ескадрильї. Так, контрольний політ йому дав командир, і після контрольного польоту вирішив, що він готовий, після цього Кишеня полетів сам, а потім з курсантами. І це контролює мій заступник з льотної підготовки", - говорить на це Глазунов.

Читайте: Розслідування авіакатастрофи під Чугуєвом: скоро ми дамо суспільству відповіді, - Венедіктова

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. При заході на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами.

На борту літака перебувало 27 осіб, із них - 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та 7 членів екіпажу. Двоє потерпілих були госпіталізовані, один із них помер у лікарні.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Автор: 
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Топ коментарі
+14
К сожалению , революция 1917 года привела к власти быдло более чем на 100 лет..
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
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22.12.2020 15:55
+10
Глазунов является участником боевых действий имеет награды от министерства обороны. Кроме этого, она страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
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22.12.2020 15:56
+7
Так и есть!
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
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22.12.2020 16:03
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А тех, кто не обеспечил курсантов новыми хорошими самолетами , почему не арестовывают?
Министра обороны , Премьер - министра, командующего ВС ВСУ ?
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22.12.2020 15:51 Відповісти
Когда то премьер министр Великобритании сказал « репутация кабинета министров скомпроментирована и я, КАК ПОРЯДОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, обязан подать в отставку
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22.12.2020 15:53 Відповісти
К сожалению , революция 1917 года привела к власти быдло более чем на 100 лет..
И потому многим надо объяснять ПОЧЕМУ ПЕРВЫЕ ЛИЦА ГОСУДАРСТВА ДОЛЖНЫ ИДТИ В ОТСТАВКУ
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22.12.2020 15:55 Відповісти
Так и есть!
Исторический ляпсус - Каплан промахнулась и миллионы честных граждан за это поплатились своими жизнями.
До сих пор еще краснозадые влияют на политику и жизнь в стране. Если не они, так ихние дети...
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22.12.2020 16:03 Відповісти
И не только в стране
Не имея приличных домов, туалетов, продуктов, КРАСНОЗАДЫЕ все годы лезут учить цивилизованные страны жизни, интригуют, шпионят, ПОДКУПАЮТ
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22.12.2020 16:10 Відповісти
да но многие краснозвездные и кресты имеют и труселя снимают по субботам в Синагогу а по воскресеньям в Храм бигают.. во как интересно...
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22.12.2020 16:16 Відповісти
Это народ, под их руководством, не имел всего Вами перечисленного.
У симоненко, сволочи которая четверть века в Раде мешала развиваться стране, ВСЁ ЕСТЬ!.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
Народу может так нравится?

Олигархов содержать и в глаза им заглядывать
Министров - вредителей терпеть
И т д
Вот в Словакии с марта садят судей за корупцию , начальника полиции посадили
Идёт операция ОЧИЩЕНИЕ
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22.12.2020 16:24 Відповісти
Народу не нравится, но коммуняцко-совковая муштра еще сидит в головах.
Народ эгоистично инертный... подленько трусливый... , а остальное подавляющее большинство - тупой люмпен)
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22.12.2020 16:38 Відповісти
Есть упорство ,есть упрямство , а бывает ослинное упрямство. Похоже вы сторонник третьего варианта. У вас есть ТРИЛЛИОН долларов для обновленния авиапарка ? Если есть давайте и не задавайте глупых вопросов.
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22.12.2020 16:06 Відповісти
Вы видимо из того же быдла , что и все верховные руководители , которые послали детей на смерть
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22.12.2020 16:08 Відповісти
Быдло типа вас серит тут жидким поносом про невинно убиенных младенцев.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
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22.12.2020 16:24 Відповісти
Послали детей на смерть (в плен как в случае с пиратским захватом кацапами украинских катеров) больше всех голосят те, кто так же громко голосят идти с боем освобождать Донбасс и Крым. Это на Цензоре уже традиция.
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22.12.2020 23:25 Відповісти
Опять 25.
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22.12.2020 16:06 Відповісти
Глазунов является участником боевых действий имеет награды от министерства обороны. Кроме этого, она страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Йому інкримінують неумисний злочин. Навіщо тримати людину під вартою, вину якої ще не встановлено вироком, по неумисному злочину? Ну дайте йому домашній ареш, нехай вдома сидить. Буде вирок і так сяде, а виправдає суд, хто йому ці роки відсидки поверне?
От що ми за країна така? Наркозбувача хрен закриють, а по ненавмисним злочинам - запросто.
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22.12.2020 15:56 Відповісти
Подібні трагедії, як правило є наслідком ланцюга помилок, збігів та системних помилок декількох осіб. Звісно, знайдуть крайнього, але чи буде саме він дійсним винуватцем, це питання...
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22.12.2020 15:59 Відповісти
Виновато всегда первое лицо ИЗ-ЗА СВОЕЙ НЕДАЛЬНОВИДНОСТИ
Отправить летать на неисправных самолетах молодых ребят, которые ещё и аргументов не имеют , чтобы отказаться
Виноват командующий ВС ВСУ- это мое мнение
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22.12.2020 16:07 Відповісти
А вибір який? не літати? Війна йде, а ми припинимо підготовку пілотів?
Добре, якби у нас були нові літаки, а він дав пацанам старий, я би погодився, а що робити, коли інших не має?
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22.12.2020 16:08 Відповісти
А сейчас купят новые , так ради этого нужно было рисковать жизнями ?

ДА НЕ ДУМАЛ НИКТО ТАМ ОБ ЭТИХ РЕБЯТАХ . И сейчас не думают . А купят , чтобы потом в тюрьме не сидеть . ЭТО ПРОСТО ТУПОЙ СОВКОВЫЙ ПОДХОД к жизням подчиненных
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22.12.2020 16:13 Відповісти
Да нифига никто ничего не купит по простой причине отсутствия средств. Даже допустим купят один из 200 необходимых и что ? Экипаж угробил исправный самолет. Это уже и дебилам понятно ! Арестовывать хотят за то что экипаж был не подготовлен .
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22.12.2020 16:18 Відповісти
Зараз це піар на кістках... Ви спробуйте вибити для армії щось до таких трагедій. На усе будуть гроші, на дороги, короновірус, на усе, де можно вкрасти, а на армію - ні.
Армія, віра, мова, це ж не їхнє? Навіщо воно малоросам?
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22.12.2020 16:59 Відповісти
София... есть случаи, когда лучше женщине помолчать... я не сексист и не гендерный шовинист, но эта тема не для твоих эмоций. Стрелочником будет командир части. С комэска тоже погоны полетят. Командующий ввс вряд ли уйдет.
Ты лучше покритикуй министра мусарни Рюкзака Авакава, при котором обливали кислотой, насиловали в мусарне, стреляли по банкам, а убили ребенка, крышуют проституцию, исчезает 8 кг кокса из 50 конфискованных, а это дерьмо как сидело, так и продолжает сидеть в министерском кресле. При том, что его барыга-сынок вхож (вдруг) в руководящие кабинеты с предложением навариться на рюкзаках... Вот это твоя тема, Софа. Не обижайся...
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22.12.2020 16:25 Відповісти
Я не обижаюсь .
Я о фразе офицеров « честь имею» пишу.

В Европе и премьер министры в отставку уходят из-за не таких трагедий
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22.12.2020 17:01 Відповісти
Чего обижаться? Мы беседуем, и я делюсь опытом. Вот твоя женская фраза: "...кто не обеспечил курсантов новыми хорошими самолетами..." Она звучит очень наивно. У самолета есть ресурс. Ресурс продлевается или самолет списывают. Если не списали этот АН, значит он был пригоден. Техники его проверяли. Отказа двигателя не произошло, был доклад об отказе датчика. С такой неисправностью этот АН мог спокойно долетать ту заправку и сделать еще 10 заправок с отработкой любого элемента, будь то touch-and-go или полет под шторкой... увы, тут явный человеческий фактор. И командир части только косвенно отвечает за летное происшествие.
Вот только представь себе: штепа под следствием и на свободе. Гепа под следстаием благополучно воровал. А командира части - в кутузку. Ты понимаешь всю степень абсурда???
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22.12.2020 17:16 Відповісти
То что у власти враги Украины - я понимаю.

Просто ,при всеобщей разболтанности в последние годы , надо постоянно поднимать вопросы об ответственности первых лиц, а не стрелочников.

Пример , сколько гибнет народа в пожарах - виноват МЧС МВ - первое лицо Аваков
В Европе нет такого количества пожаров и смертей . Но об этом все молчат .
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22.12.2020 17:53 Відповісти
конечно нет...там не топят чем попало изношенные печи.
там не закрывают заранее юшку в надежде,что пока будем спать-оно еще потлеет,теплее будет,бо уголь же дорогой.
а ты в курсе,что в селах массово переходят обратно с газового на твердотопливное отопление,бо никаких финансовых ресурсов нет оплачивать неподьемный газ?
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22.12.2020 18:23 Відповісти
Я в курсе, что в Великобритании не все дома отапливаются( газом и электрикой)
Многие имеют только камин.
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22.12.2020 18:40 Відповісти
ну,камин это по-бахатому...буржуйки в Украине встречаются гораздо чаще
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22.12.2020 18:44 Відповісти
Кстати , практичная вещь - там ещё и готовить можно . Строители активно пользуются .

А вот , когда горят дети в домах - тут всё-таки вина МЧС
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22.12.2020 18:47 Відповісти
Таки да. МЧС-ник должен ЛИЧНО каждый вечер обойти все дома во всех сёлах и городах страны и проверить, закрыли вы трубу или нет...
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22.12.2020 23:33 Відповісти
Однозначно .
А за что им зарплату платят ? 😀
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22.12.2020 23:48 Відповісти
https://tverezo.info/post/128296 Винний призначений

Михайло Забродський

25 вересня цього року. Авіакатастрофа навчального літака Харківського інституту ПС. Загиблі курсанти і екіпаж. Біль і розпач. Версії та загадки. Звинувачення і домисли.
Робота державної комісії. 26 загиблих. Висновки експертів. Чутки і плітки. Як завжди краще за всіх все знають ті, хто там не був. Сумбурні заяви і звинувачення без підстав. Похорони.

Кінець листопада. Закінчення роботи комісії. Висновки. Висновки майже на десяти аркушах. Головна теза - комбінація причин. Винні всі. Організація польотів із порушеннями. Організація підготовки із зауваженнями. Підготовка екіпажу недостатня. Дії екіпажу неоднозначні. Порушення в організації навчального процесу в ХУПСі. Біль не менша. Загиблих не повернути.

21 грудня. Найдовша ніч року. Винний призначений. Командувач Повітряних Сил ЗС України Сергій Дроздов. В минулу п'ятницю ДБР вручена підозра в халатності. Сьогодні - клопотання про запобіжний захід.

Генерал-полковник. Більше сорока років в армії. Лейтенант 1983 року випуску. Три бойових ордени. Два з них - за війну на Сході. Клопотання ДБР про запобіжний захід - домашній арешт.

Льотчик-винищувач. Шлях від командира ланки до першого заступника командувача ПС. Люстрований в 2014-му. Повернувся до строю на початку 2015. Звинувачується в халатності.

Командувач Повітряних Сил. Більше двох тисяч годин нальоту. Приблизно сорок п'ять тисяч підлеглих.
Від загиблого Ан-26Ш до командувача - десяток військових посадовців. Половина з них - генерали. Підозра для командувача - результат роботи бригади із майже п'ятдесяти слідчих ДБР.

На днях суд.
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22.12.2020 16:11 Відповісти
А он не играл писюном на рояле !
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22.12.2020 16:13 Відповісти
В этом вся его вина (что б понятнее было)
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22.12.2020 16:50 Відповісти
Зетвари назначают козлов отпущения. Почему не садят за сотни тысяч смертей из-за некачественной медицины ? Кто сел за то что миллионы людей умирают раньше чем в Европе? Почему на воле членограй с бандой зетварей. Почему 73% дебилов не на принудительных работах за свою тупость приведшую к катастрофе экономики?
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22.12.2020 16:12 Відповісти
кацйапня руками своих дуполизов хочет посадить авиацию на грунт...шоб боялись летать,шоб боялись выпускать бойцов.шоб бойцы боялись применять оружие.
фиг вам...не получится.хотя положение и сложное.кроме устаревшей техники,ее острой нехватки,даже такой,дефицита запчастей-еще и эти вредители из дбр...
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22.12.2020 16:15 Відповісти
Надеюсь, что эта трагедия заставит пересмотреть подход к жизням подчинённых
Потому ПЕРВОЕ ЛИЦО должно отвечать ( независимо от ранних заслуг)
Именно ему доверили свои жизни эти ребята.
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22.12.2020 16:20 Відповісти
И не стоит сюда мешать политику - здесь вопрос этики
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22.12.2020 16:21 Відповісти
конечно этики...этики безнравственных тварей из дбр
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22.12.2020 16:26 Відповісти
Ну так давай членограя на скамью , он говнокомандующия, найПЕРВАейшая ХАРЯ
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22.12.2020 16:26 Відповісти
София, поошу тебя......
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22.12.2020 16:28 Відповісти
Как всегда нашли стрелочника.
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22.12.2020 16:16 Відповісти
Развел Дроздов кумовство. А Глазунов непосредственно пропустил самолёт Дроздова младшего на посадку вместо аварийного АН-26.
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22.12.2020 16:18 Відповісти
Пластинку смени, уже самые упоротые этот бред не несут
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22.12.2020 16:30 Відповісти
*****, уже разъясняли. У тебя готовые шаблоны для copy & paste???
Еще раз, о каеом аварийном АН идет речь???
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22.12.2020 16:41 Відповісти
Ты умник изучи обстоятельства.. Как Глазунов мог напосредственно дать команду, ведь он не руководил полетами. Ты далек от авиации так и не лезь со своими коментариями.
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22.12.2020 19:08 Відповісти
авиация ни в одной стране мира не обходится без аварий и катастроф.и применять к авиаторам такие меры (конечно если не саботаж и не вредительство)-это безнравственно и недальновидно.более того-прямой вред впс.и это не призыв к безнаказности,не призыв к всепрощению.это нормальная практика отношения к авиации во всем мире.
понижения в должности было бы овердостаточно для любого командира.
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22.12.2020 16:22 Відповісти
Если бы на фронте погибло 25 лётчиков - это удар для авиации ?

А эти ребята были без пяти минут лётчиками
Значит виноват Дроздов
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22.12.2020 16:28 Відповісти
нормальными летчиками они бы стали не через 5 минут,а лет через 5-6 в строевой части,имея солидный налет и опыт.
но дело не в том.я как раз и говорю,что такими действиями убивается любая инициативность командиров и инструкторов.а те в свою очередь,убьют ее в курсантах.а значит выпустят неподготовленных.
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22.12.2020 16:32 Відповісти
И то не факт . У меня были капитаны которые за всю службу не сели в кабину самолета. Нет топлива !
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22.12.2020 16:34 Відповісти
извини.
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22.12.2020 16:39 Відповісти
Бывает . Нема пытань !
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22.12.2020 16:52 Відповісти
Начнем с того что они учились на штурманов ( хотя дела это не меняет ) Ошибся экипаж - КАКИМ БОКОМ ТУТ ДРОЗДОВ. А почему не зеля ? Хватит крутить попой ! Несеш ахинею и не отвечаешь по существу.
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22.12.2020 16:33 Відповісти
С таким подходом придет тот кто запретит всякие полеты.
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22.12.2020 17:00 Відповісти
зеЛеные мрази нашли крайнего!
позорные упыри!
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22.12.2020 16:27 Відповісти
Какой смысл держать командира части под стражей, за что? Идиоты, как вы за__ли, купите уже себе мозги, клоуны везде...
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22.12.2020 16:36 Відповісти
А у нас всегда так виноваты командиры а не государство которое не может приобрести новую технику, да еще ремонтируют на заводах не самым лучшим образом.. Мы же стремимся в НАТО так давайте стремится соблюдать их стандарты в ремонте авиационной техники и поставки новой.. А то не дай бог летчики откажутся летать на этом старье советского союза!
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22.12.2020 18:43 Відповісти
Нет там никаких стандартов, у них техника тоже ломается и разбивается. И при чём тут НАТО, а без НАТО самим что, не нужно любую работу делать на совесть, а не тяп-ляп? Странный подход...
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22.12.2020 23:41 Відповісти
дроздов кресло отпускать никак не хочет , и за подчиненных тож отвечать не хочет , какой тогда из него офицер , командир ?
по нормальному и министру - бы пора в отставку
дроздову после такого ЧП нужно-бы было по частям мотатся , проверки устраивать , выявлять нарушения и злоупотребления
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22.12.2020 18:49 Відповісти
Следующий командир, если не дурак, запретит все полёты и стрельбы, от греха подальше. И с таким подходом будет ведь прав...
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22.12.2020 23:37 Відповісти
Точно так же как и внучка Сидорова ! Дроздов заслуженный летчик. Я даже не могу представить сколько подвигов ты совершил , что имеешь право говорить подобное
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23.12.2020 00:52 Відповісти
НЕ ОДИН ТОЧНО !!! А ГЛАВНОЕ Я НЕ ОПРАВДЫВАЮ УБИЙЦУ ЦВЕТА НАЦИИ !!! КАК ТЫ ЧЕРТ !!!
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23.12.2020 00:55 Відповісти
Вынести мусор и сдать бутылки это конечно круто, но памятник за это не ставят. Сейчас людям нужны не только маски от вируса , но некоторым и намордники от хамства. Кстати подобное хамское поведение и у членограя . Зеля , это ты ? Ты не правдивый , ты хамовитый.
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23.12.2020 07:10 Відповісти
 
 